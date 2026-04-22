Gian Marco reveló detalles de su experiencia en ‘A Otro Nivel’ y de su próximo álbum de estudio

Gian Marco celebra más de 35 años de trayectoria consolidándose como referente del pop latino y la música en español. Su participación como mentor en 'A Otro Nivel' marca un periodo en el que intenta acercarse al público colombiano - crédito cortesía Gian Marco

Gian Marco atraviesa un momento de plenitud artística y personal, consolidado como uno de los grandes referentes de la música en español. Tras más de tres décadas de trayectoria, su nombre continúa vigente tanto en los escenarios como en el corazón de nuevas generaciones que descubren su obra y sensibilidad. Con cada proyecto, reafirma la autenticidad y el talento que lo han convertido en una figura imprescindible dentro de la industria musical latinoamericana.

Su presencia en el exitoso programa A Otro Nivel, líder de audiencia en Colombia, ha fortalecido su vínculo con el público colombiano. En este espacio, Gian Marco se muestra cercano, empático y con curiosidad por profundizar en sus conocimientos sobre la música nacional, atributos que le han permitido conectar profundamente con los participantes y espectadores, quienes reconocen en él a un mentor generoso y a un artista comprometido con la música y el crecimiento de quienes lo rodean.

Reconocido internacionalmente por su capacidad como compositor y cantante, Gian Marco ha dejado una huella indeleble en la música latina. Sus canciones no solo han marcado su propio repertorio, sino que han sido interpretadas y convertidas en éxitos por artistas de la talla de Gloria Estefan, Alejandro Fernández, Marc Anthony, Paulina Rubio y muchos otros. El impacto de su obra trasciende fronteras y estilos, consolidándolo como uno de los creadores más influyentes de los últimos tiempos.

Con una carrera distinguida por premios como los Latin Grammy y una discografía prolífica, el artista peruano sigue explorando nuevos caminos. Su más reciente álbum, Aún Me Sigo Encontrando, cuenta con colaboraciones de figuras emblemáticas y refleja su inquietud creativa permanente. Además, se prepara para una nueva gira y trabaja en un próximo disco que promete expandir los límites de su propuesta artística.

En entrevista exclusiva para Infobae Colombia, Gian Marco repasa los hitos de sus más de 35 años de carrera, reflexiona sobre su evolución personal y profesional, comparte su experiencia como mentor en A Otro Nivel, analiza el auge de la música colombiana y habla de Laura Pausini.

¿Qué representan 35 años de carrera para uno de los referentes del pop latino durante ese lapso de tiempo?

Gian Marco: Uno nunca se imagina cuánto tiempo va a estar en esta carrera, la verdad. Yo siempre quise ser músico, siempre. No pensaba en “voy a grabar una determinada cantidad de discos, voy a tener una línea de tiempo determinada y aquí termino”. Siempre quise ser músico, esa era un poco la idea desde que empecé mi carrera.

Y claro, cuando ya estás en esta carrera más de 30 años, te das cuenta. “Soy músico, me voy a dedicar a esto prácticamente toda la vida. Nunca voy a terminar de ser músico”.

Se siente que uno es muy afortunado de poder haber elegido una carrera que uno disfruta y que uno, gracias a Dios, ha tenido la suerte de que sea constante, ¿no? A pesar de que las líneas siempre pueden cambiar y pueden variar determinados discos, como la vida misma, pero que es constante, que puedo disfrutar mi carrera, vivir de la música, del trabajo y de la profesión que elegí.

Eso para mí es lo más importante. Después, el éxito o la fama, o si llegas a un determinado lugar en algunas cosas o no, eso ya depende de tu capacidad, de tus emociones y cómo sean tus deseos o a dónde seas más o menos feliz.

Yo escucho el número, digo: “Guau, 35 años”. Estoy grabando mi disco número 19 y dices: “Guau, qué genial, qué bueno”. Y que continúe, ¿no?

¿Cómo dialoga el Gian Marco de hoy con el Gian Marco que empezó?

Son muy distintos, debo confesarlo. Los ímpetus son diferentes, los deseos son otros, las reacciones también son otras. Las formas en que cada proyecto empieza, empiezan con la misma ilusión, pero también con un poquito más de observación. Cada década, cada canción es diferente.

Cuando miro al chiquillo de 21 que escribía canciones sin haber vivido lo que hoy en día, a mis 55, he vivido, pues hay una gran diferencia. Pero lo miro con una suerte de melancolía, porque los inicios uno siempre los extraña, pero también como cobijándolo, ¿sabes? Como que abrazándolo y con un entendimiento hacia este chiquillo que tenía los sueños de, empezando en la barra de un bar, cantar en un estadio.

Hablemos un poco de A otro nivel, ¿Es la primera vez que participa en un programa por el estilo?

No, estuve en La voz Perú en 2015. Pero en este formato de A otro nivel no, porque yo creo que no existe en el mundo un formato como este, con los grupos, es impresionante.

Gian Marco será invitado especial de Laura Pausini durante su paso por el Movistar Arena de Bogotá - crédito cortesía Gian Marco

Y en ese contexto, ¿qué ha representado para usted esta experiencia de ser mentor, compartir sus experiencias, sus puntos de vista sobre cómo abordar la interpretación?

Hay algo que me encanta y es que, en realidad, nada separa al jurado de los participantes. Tanto Kike como Pipe, como yo, también tenemos los mismos sueños y las mismas ilusiones, porque seguimos trabajando en la música. Tal vez con un poco más de experiencia, pero son los mismos sueños. Entonces, ahí hay una unión, hay algo que no nos separa, al contrario, nos une.

Y nuestra misión en realidad no es criticarlos, es enaltecer el trabajo. Ellos están en una competencia, ellos son los que tienen que competir y ver sus estrategias y ver qué pasa, qué hacen. Pero bajo una premisa que es: no te voy a criticar, voy a ayudarte a que te des cuenta tal vez lo que puedes mejorar.

Y en ese sentido, que se logre encontrar el mejor grupo que, de Colombia, para que pueda girar por todo Colombia durante un año. Pero lo que he encontrado son muchas similitudes, hay mucha humanidad en el programa. Ahí ves lo que un artista emocionalmente, musicalmente, pasa para poder preparar una canción entre cuatro voces que es una misión compleja.

¿Hay algo que esta experiencia de ser mentor y ser jurado le haya enseñado que por ahí al dedicarse enteramente a las canciones y a tocar tus temas en vivo,no hubiese podido aprender?

Debo confesarte que me siento muy honrado de estar frente a chicos, que tienen una sed increíblemente sana y que son conscientes de cuánto pueden crecer en este corto tiempo que puede haber en un programa de televisión. Y también de la gran oportunidad que significa estar todos los días en la casa de los colombianos a las ocho de la noche, no solamente para ellos, para nosotros también. Es una gran oportunidad.

Yo lo tomo casi como una recompensa, porque yo no he tenido la oportunidad de venir a Colombia tanto, ni hacer tantos conciertos, ni mucho menos. Tengo un gran recuerdo de Colombia de 2003, 2004. Pero por cuestiones de compañías discográficas y de ser independiente, no podía venir la cantidad de veces que yo hubiera querido venir. Y de repente, de la nada, aparece esta oportunidad y dices: “Bueno, vamos a hacerla”, con la ilusión de poder venir a hacer música, hacer conciertos. Voy a cantar con Laura Pausini en el Movistar. O sea... se producen cosas muy lindas en el entorno que te dan las oportunidades, ¿no? El disco que viene lo voy a lanzar desde Colombia... O sea, las cosas pasan por algo.

Próximo a lanzar un álbum de salsa con temas inéditos y clásicos reinterpretados, Gian Marco apuesta por la reinvención a los 55 años - crédito cortesía Gian Marco

Todas estas oportunidades con A Otro Nivel, tocar junto a Laura Pausini o lanzar su próximo álbum, ocurren en un momento en el que Colombia se volvió un punto muy importante en la industria musical latinoamericana. ¿Cómo se percibe el lugar de Colombia en la industria musical, desde afuera?

Yo creo que hay muchas partes de la industria musical en donde Colombia interviene. Primero en sus artistas, como Juanes, Carlos Vives, Shakira, Fonseca, Andrés Cepeda, Santiago Cruz, Diamante Eléctrico... festivales como Estéreo Picnic, Cordillera. De repente te metes un poquito más en la industria y te empiezas a encontrar con managers, compañías de espectáculos, casas discográficas, plataformas digitales, revistas como Rolling Stone, como Billboard. O sea, se empieza a generar una industria que viene creciendo hace ya más de 25 años, si no me equivoco.

Porque imagínate, o sea, en el año 97 ustedes veían la Perubólica y dos canales acá. Y de repente, la oportunidad que vio Colombia en la industria y el crecimiento en televisión, en industria musical, en todo, fíjate. Yo abrí el Zócalo con Luis Guerra en el Campín en 2004 y lo que es ahora el Movistar, eso era un coliseo que cuando llovía se hacía una piscina allá abajo.

Y de repente ahora te encuentras con uno de los mejores, eh, venues para tocar en Latinoamérica, con un gran sonido... Los gestores que quisieron hacer esto, lo hicieron de una manera increíble y, pues afuera en los Latin Grammys, hace poquito veía a Juliana, por ejemplo, que la conocen desde muy niña. El mismo Gusi sacando el disco de Vallenato Social Club... Vienes a Colombia y tienes a una Barranquilla, tienes una costa, tienes a Medellín, tienes acá a Bogotá, sierra un poquito y te vas pa Pasto, este, te vas a Cali, te vas a... Hay, hay una cantidad de cosas en este país, de cincuenta millones de habitantes, en donde yo he aprendido con Pipe Peláez, que es una enciclopedia musical del vallenato, este, la música del Pacífico... O sea, ¡tenía que suceder!, ¡tenían las herramientas para poder hacerlo!

¿Cómo es trabajar con Laura Pausini? ¿Cómo se gestó tu relación profesional con ella y cómo llegó esta oportunidad de compartir escenario con ella en el Movistar Arena?

Bueno, nunca he tenido la oportunidad de trabajar con ella. Lo que pasa es que yo la conozco a Laura porque primero en 2017 hubo un episodio de lluvias muy duras en Perú y a mí se me ocurrió, cuando todavía se vendían los CDs, hacer un CD con la canción Hoy, que le escribo en un principio a Gloria Estefan. Hago un CD e invito a cantar esta canción a Luis Fonsi, Alejandro Sanz, Laura Pausini, Gloria Estefan, a Rosana de España. Cuando hablo con Laura para invitarla, me dice: “Gian Marco, esta canción para mí significa mucho, porque cuando mi hija estaba naciendo, en la sala de parto, esta canción estaba sonando”. Es un link muy importante para ella.

Bueno, se graba la canción, todo. Nos hemos comunicado un par de veces, pero de una manera muy lejana en realidad. Y hace no mucho tiempo me escribe Laura y me dice: “Eh, Gian Marco, voy a grabar en mi nuevo disco Yo canto, voy a grabar la canción Hoy, voy a hacer mi versión”. Y eso a mí me dio mucha alegría, porque es un disco que ella le hace un homenaje a las canciones y a los autores que marcaron su vida. Entre ellas está esta canción.

Entonces me dice: “Cantemos esta canción en Perú”. Y le digo: “No voy a estar en Perú”. Y digo: “Estoy en Bogotá trabajando”. Y me dice: “Yo voy a Bogotá”. “¿Cuándo?" “El 22″. “Ah, yo voy a estar allá, genial”. Entonces, son esas cosas que suceden. Me encanta en este caso Laura porque es una mujer muy chambeadora, muy trabajadora, pero también muy con los pies en la tierra. Entonces, también es agradable trabajar con gente así.

Hablemos un poco del disco que se viene, del que vas a lanzar en este momento. ¿Cómo va el proceso? ¿Ya está terminado?

Es una aventura interesante. Todo esto nace de una participación que yo hice con Free Cover Venezuela, un colectivo de Maracaibo que se mudó a Miami y empezó a hacer canciones con otros artistas, rindiéndoles un homenaje. Entonces, me llamaron, me hice esto de como 15 minutos de música y mi público me empezó a preguntar: “Oye, ¿cuándo sacas tu álbum de salsa?“. Y yo dije: ”A ver, sí, he escrito salsas, he versionado acá en Colombia, como Este Loco que te Mira de Marc Anthony, y he escrito para Víctor Manuelle y me ha grabado Tito Nieves. Pero una cosa es eso y otra cosa es grabar un disco de salsa y escribir para ti".

Entonces, me animé. Y debo confesar que en una de las nuevas publicaciones que puse en Instagram, le digo a la gente: “Después de haber hecho este free cover y haberlos leído, vamos a hacer una encuesta, un censo. ¿Ustedes qué opinan?“. Yo cuando vi ya el comentario de Víctor Manuelle que me decía: ”Hermano, lo estamos esperando", ya eso fue como que el empujoncito para poder ya animarme a hacerlo.

Entonces, me puse a escribir. Es un disco que tiene diez canciones, son cinco canciones inéditas y cinco canciones, eh, clásicas mías, como Se Me Olvidó, Te Mentiría, Si Me Tenías, Tu Fotografía, y Este Loco que te Mira. Tengo un par de colaboraciones en el álbum también. Entonces, me siento muy contento porque también es como un aire fresco. No sabes lo difícil que es. Es mi disco número 19. Entonces, tú dices: “¿Cómo me reinvento? ¿Cómo, cómo no copiarme de mí mismo? ¿Cómo no repetirme, no?“. Entonces, ahí está creo que el trabajo que me mantiene regresando a esa pregunta que tú me hiciste. Tengo 55 años, tengo todavía ganas de seguir reinventándome y no repitiéndome, intentando ver hasta dónde mi voz y mi pluma pueden seguir siendo versátiles.

¿Cuándo vamos a ver una presentación de Gian Marco con este disco en Colombia?

Pues yo calculo que si Dios quiere este año, porque yo el primer sencillo lo saco en julio. Ya todo depende del público. Uno puede hacer las canciones, uno puede meterse al estudio, tener toda la ilusión del mundo, pero al final el público es el que manda, el público es el que decide si va o no a un concierto tuyo. Yo siempre los voy a esperar con los brazos abiertos en los conciertos. Nos divertimos mucho. Con mi banda tocamos, nos gusta tocar, nos gusta tocar en vivo y que la gente sepa que lo que está sonando es lo que estamos tocando. Eso para mí es vital.