Carlos Álvarez exige salida inmediata de la ONPE de Piero Corvetto: “Esto merece una investigación penal profunda”

El excandidato presidencial Carlos Álvarez conversa con Milagros Leiva sobre las serias irregularidades presentadas en las elecciones. Exige la destitución del jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y pide que se investigue y sancione a los responsables del 'desastre electoral'. Panamericana TV/ Sin Rodeos.

La tensión política y el clima de incertidumbre electoral encontraron un nuevo punto de ebullición durante una reciente emisión del programa Sin Rodeos, conducido por Milagros Leiva, donde el excandidato presidencial Carlos Álvarez ofreció una extensa y contundente postura sobre las elecciones, las denuncias de irregularidades y el futuro político del país.

En diálogo, Álvarez dejó en claro que, más allá de haber quedado fuera de la segunda vuelta, su participación en el debate público está lejos de terminar y exigió la inminente salida de la ONPE de Piero Corvetto.

Carlos Álvarez estalla contra la ONPE y exige renuncia de Corvetto: “Hay irregularidades gravísimas”. Captura: Sin Rodeos.

Cuestionamientos al sistema electoral

Desde el inicio de la conversación, Milagros Leiva puso sobre la mesa el escenario postelectoral, resaltando el desempeño de Álvarez frente a políticos tradicionales. “Usted ha hecho una muy buena campaña, le ha ganado a varios políticos tradicionales que han literalmente sido sancochados, achicharrados”, comentó la periodista.

La respuesta de Álvarez fue inmediata y directa. “Lo que sí puedo decir es que hay irregularidades gravísimas para mí. El señor Corvetto no puede estar un segundo más al frente de la ONPE”, afirmó, apuntando directamente contra la ONPE.

En su intervención, evitó usar el término fraude de manera categórica, pero introdujo una expresión igual de fuerte: “Más que fraude, existe una defraudación de los votos, del sistema democrático, de la ONPE, el sistema electoral y el Jurado Nacional de Elecciones”.

El ex candidato insistió en que la situación amerita consecuencias inmediatas: “Entonces, o renuncia o lo destituyen. Y también que caigan los responsables de la ONPE que han formado parte de este desastre electoral”.

Carlos Álvarez estalla contra la ONPE y exige renuncia de Corvetto: “Hay irregularidades gravísimas”. Captura: Sin Rodeos.

Exigencias urgentes y clima de incertidumbre

El tono del diálogo se intensificó cuando se abordó la demora en el conteo de votos. Álvarez fue enfático al señalar que la situación es insostenible: “No pueden tener al país en salmuera con la espada de Damocles sobre el país, no se puede tener así al Perú”. A ello sumó una exigencia clara: “Que los jurados electorales de una vez solucionen el tema de las impugnaciones”.

Leiva reforzó esa idea con una frase que sintetizó el sentir de muchos: “Es una vergüenza”, a lo que Álvarez respondió con contundencia: “Por supuesto, que trabajen”, respaldando incluso la propuesta de jornadas continuas: “Que trabajen veinticuatro horas”.

Otro de los puntos clave fue la posibilidad de elecciones complementarias, especialmente en sectores de Lima. El exartista cómico explicó su postura sin ambigüedades: “Yo creo que son miles de peruanos a los que se les ha coactado el derecho al voto”, y ante la pregunta directa, reafirmó: “Yo creo que sí”, en referencia a que estas personas deberían tener la oportunidad de votar.

Carlos Álvarez estalla contra la ONPE y exige renuncia de Corvetto: “Hay irregularidades gravísimas”. Captura: Sin Rodeos.

Pedido de investigación y posibles responsabilidades penales

Uno de los momentos más contundentes de la entrevista llegó cuando Carlos Álvarez hizo un llamado directo a diversas instituciones del Estado. “Hago un llamado al Ministerio Público, a la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones y a la Contraloría General de la República a que hallen a los responsables de todo esto, porque este es un tema penal también”, señaló.

Leiva, en un tono incisivo, le preguntó si consideraba que existía intencionalidad detrás de las irregularidades. La respuesta de Álvarez no fue categórica en términos jurídicos, pero sí dejó entrever su sospecha: “Estas irregularidades, que son para mí gravísimas, merecen una denuncia penal y una profunda investigación. Y los responsables tienen que terminar en la cárcel”.

Carlos Álvarez estalla contra la ONPE y exige renuncia de Corvetto: “Hay irregularidades gravísimas”. Captura: Sin Rodeos.

Críticas a la logística electoral

El traslado de ánforas fue otro punto que generó indignación en el diálogo. Leiva ironizó al respecto: “Un poco más y en burro las transportan”, mientras Álvarez cuestionó las explicaciones oficiales: “Fue un taxi que pasó por ahí… como si fuera un taxi de compañía devolvería todo el material”.

Para el ex candidato, estos hechos representan una falta de respeto al votante: “Es una afrenta al votante”, añadiendo además denuncias sobre el trato a personas vulnerables: “Maltratar a adultos mayores que han ido temprano, han estado horas de horas”.

Carlos Álvarez estalla contra la ONPE y exige renuncia de Corvetto: “Hay irregularidades gravísimas”. Captura: Sin Rodeos.

Posición política y llamado a la unidad

A pesar de sus críticas, Álvarez dejó en claro que su postura no responde a intereses partidarios. “Yo apoyo a la verdad, apoyo al Perú, apoyo al sagrado derecho del peruano a votar”, afirmó. En ese sentido, insistió en que su rol actual es el de ciudadano: “Estoy como el ciudadano Carlos Álvarez”.

“Tanto a Fujimori, a Sánchez o a López Aliaga: piensen en el Perú, hagan a un lado los disensos y prioricen los consensos”.

Carlos Álvarez estalla contra la ONPE y exige renuncia de Corvetto: “Hay irregularidades gravísimas”. Captura: Sin Rodeos.

Futuro político y respaldo ciudadano

Consultado sobre una eventual candidatura en 2031, Álvarez no descartó la posibilidad: “Eso lo estoy evaluando”, aunque enfatizó su compromiso con quienes lo apoyaron: “A ese millón, casi trescientos mil personas que votaron por esta opción, no los voy a defraudar”.

También marcó distancia con la política tradicional: “No buscando votos, buscando el oportunismo, la demagogia cada cinco años… eso lo hacen los políticos, yo no”.

Carlos Álvarez estalla contra la ONPE y exige renuncia de Corvetto: “Hay irregularidades gravísimas”. Captura: Sin Rodeos.

En cuanto a posibles alianzas, reveló que Rafael López Aliaga sí se comunicó con él: “Sí, me llamó por teléfono… me invitó para conversar”, aunque aclaró que no ha habido reuniones. Sobre otros actores como Keiko Fujimori o Roberto Sánchez, indicó que no lo han contactado.

Carlos Álvarez estalla contra la ONPE y exige renuncia de Corvetto: “Hay irregularidades gravísimas”. Captura: Sin Rodeos.