Perú

Carlos Álvarez enfrenta a su propio partido ‘País para Todos’ y lanza advertencia: “Voy a estar al pie del cañón”

El humorista respondió a las críticas luego de reconocer su derrota electoral y sostuvo que no necesita un cargo público para seguir impulsando temas como seguridad y salud pública

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"Yo no he renunciado. Yo soy el líder de la bancada", afirmó el cómico y candidato a la presidencia, en entrevista. // Video: Canal N

El excandidato presidencial Carlos Álvarez volvió a pronunciarse para aclarar su situación dentro de País para Todos tras la controversia generada por sus recientes declaraciones sobre las elecciones generales 2026. En medio de versiones que apuntaban a un posible alejamiento, el también humorista aseguró que no ha renunciado ni a la política ni a la agrupación, y afirmó que seguirá teniendo un rol activo en el escenario político.

La reacción de Álvarez se produce luego de que su propio partido se deslindara públicamente de sus palabras y advirtiera que ningún militante está autorizado a fijar posición institucional hasta que la ONPE concluya el conteo total de votos. Este cruce de mensajes ha evidenciado tensiones internas en la organización, justo cuando aún no se define con claridad el número de representantes que obtendrían en el próximo Parlamento.

Carlos Álvarez insiste en que sigue en País para Todos y que no ha renunciado a la política

Carlos Alvarez, presidential candidate for the center-right Country for All party, speaks during an interview with Reuters ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru March 12, 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda
Carlos Alvarez, presidential candidate for the center-right Country for All party, speaks during an interview with Reuters ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru March 12, 2026. REUTERS/Sebastian Castaneda

Durante sus últimas declaraciones, Carlos Álvarez buscó despejar cualquier interpretación sobre un supuesto alejamiento de País para Todos. El exaspirante presidencial afirmó que continúa inscrito en el partido y que no ha presentado renuncia alguna, ni a la militancia ni a la actividad política que decidió asumir durante la campaña electoral.

“Yo no he renunciado a la política. Yo no voy a abandonar, no soy ni cobarde ni huyo”, sostuvo al responder a las críticas que surgieron después de que se conocieran los primeros resultados electorales y su posterior video de reconocimiento de derrota.

El también humorista explicó que su frase sobre seguir “al lado de ustedes, pero no como político” fue malinterpretada. Según dijo, lo que quiso marcar fue una distancia con la figura del político tradicional, al que acusó de prometer sin cumplir y de acercarse a la ciudadanía solo en épocas electorales.

Álvarez insistió en que su compromiso no se limita a ocupar un cargo. De hecho, remarcó que puede continuar sirviendo al país sin formar parte del poder formal. “No se necesita estar en el poder para seguir sirviendo a tu país”, afirmó, en una frase que buscó sostener su permanencia en el debate público pese a no haber conseguido la presidencia.

En su intervención también hizo referencia a temas que, según él, quedaron fuera de la discusión electoral y que deberían formar parte de la agenda nacional. Entre ellos mencionó la delincuencia, la corrupción, la impunidad, la anemia, la salud mental y la salud pública, asuntos que consideró urgentes para el país y que, a su juicio, no recibieron la atención necesaria durante la campaña.

El partido le pone límites a su discurso mientras espera el conteo final de la ONPE

Carlos Álvarez no será parte del tradicional desayuno electoral.
Carlos Álvarez no será parte del tradicional desayuno electoral.

Pese a las declaraciones de Álvarez, la relación con País para Todos atraviesa un momento de tensión. La agrupación política difundió un pronunciamiento en el que se deslindó de las palabras del excandidato y dejó en claro que no estaba autorizado para anunciar posiciones oficiales del partido mientras no concluya el conteo total de votos de la ONPE.

El documento fue tajante al señalar que la postura institucional será definida por la Comisión Política y no por ex candidatos, militantes o voceros individuales. Además, advirtió que cualquier intervención a título personal podría ser sancionada conforme a los estatutos internos. La decisión mostró que, aunque Álvarez conserva un peso simbólico dentro del espacio, la dirigencia busca ordenar el mensaje público en una etapa todavía sensible del proceso electoral.

En medio de ese escenario, el líder partidario Vladimir Meza también quedó en el centro de la atención, pues la estructura interna de País para Todos intenta sostener una línea de autoridad clara mientras se define cuántos representantes tendrá en el próximo Parlamento. Álvarez, por su parte, aseguró que, de confirmarse la elección de senadores o diputados de su entorno, trabajará de manera directa con ellos.

“Yo soy el líder de esa bancada”, señaló con firmeza, al explicar que no piensa desentenderse de quienes ingresen al Congreso bajo la bandera de su organización. También sostuvo que coordinará con los eventuales legisladores para empujar temas vinculados al país y no solo a los intereses del partido. “Más que tema de partidos, que cargos dentro del partido, primero está el Perú”, expresó.

El ex candidato también descartó cualquier parecido con casos de líderes políticos que, tras obtener representación parlamentaria, terminaron distanciándose de sus bancadas. En sus palabras, su intención es mantenerse “al pie del cañón” y acompañar el proceso que venga después de la elección. “Primero está el país”, insistió, al remarcar que su prioridad será el vínculo con la ciudadanía y no una disputa interna por cargos.

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