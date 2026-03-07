Explosión en discoteca de Trujillo deja más de 30 heridos: entre los afectados hay menores de edad y autoridades investigan

El estallido ocurrió durante la presentación del grupo Amor Rebelde en la discoteca Dalí, ubicada en el distrito Víctor Larco Herrera. Entre los afectados hay menores de edad (Créditos: SOL TV)

Una explosión sacudió la ciudad de Trujillo durante la madrugada de este sábado 7 de marzo y dejó un saldo de al menos 33 personas heridas en la discoteca Dalí, ubicada en la avenida Panamericana del distrito Víctor Larco Herrera.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:30 a. m., en momentos en que el local albergaba a decenas de asistentes que disfrutaban de la presentación musical del grupo Amor Rebelde. El estallido generó una estampida y escenas de pánico tanto dentro como fuera del establecimiento, según registraron las cámaras de seguridad y los testimonios recopilados por medios locales.

De acuerdo con información proporcionada por SOLTV, la detonación se produjo en pleno espectáculo, lo que provocó que los asistentes corrieran en todas direcciones, mientras algunos quedaban tendidos en el suelo producto de la onda expansiva y la confusión.

Las imágenes difundidas por el medio muestran mesas volcadas, vidrios rotos y varias personas lesionadas, muchas de ellas con manchas de sangre en sus prendas, buscando auxilio o intentando abandonar el lugar entre gritos y escenas de conmoción. En la parte exterior del local, el caos se extendió mientras los afectados eran evacuados y otros deambulaban desorientados, evidenciando la magnitud del impacto.

Las víctimas fueron trasladadas y atendidas en el Hospital Belén y el Hospital Regional Docente de Trujillo; una persona permanece en shock trauma y el resto bajo observación.

El primer reporte oficial, emitido por la Gerencia Regional de Salud (Geresa) La Libertad a las 7:30 a. m. y difundido por Prensa Total de Trujillo, confirmó que la cifra de lesionados aumentó a 33, incluyendo a menores de edad entre los afectados.

Un reporte elaborado por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Geresa, detalló que los heridos fueron atendidos en dos de los principales centros médicos de la provincia: el Hospital Belén de Trujillo, que mantiene bajo observación a 17 pacientes, y el Hospital Regional Docente de Trujillo, donde 16 personas recibieron atención, una de ellas en la unidad de shock trauma. Hasta el momento, las autoridades no reportan víctimas mortales ni personas desaparecidas, aunque se mantiene la vigilancia sobre la evolución de los hospitalizados.

De la misma forma, en el documento se lee que la emergencia activó un amplio despliegue de recursos por parte de las autoridades. Se movilizaron dos ambulancias, una de ellas perteneciente al SAMU Geresa, y participaron cuatro profesionales de salud, apoyados por dos pilotos de ambulancia.

Una explosión en la discoteca Dalí de Trujillo dejó al menos 33 personas heridas, entre ellas menores de edad - Créditos: Ozono Televisión.

La Compañía General de Bomberos Voluntarios destinó una unidad al lugar de los hechos, mientras que la Policía Nacional acudió con tres camionetas para asegurar la zona y facilitar las labores de evacuación. Este operativo conjunto permitió la rápida atención de los afectados y el traslado oportuno de los heridos a los hospitales asignados.

La Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía han iniciado las investigaciones para determinar el origen del artefacto explosivo y la posible responsabilidad detrás de este accidente que reaviva la preocupación por la seguridad en los locales nocturnos de la región. Las diligencias incluyen la revisión de cámaras de seguridad, la toma de declaraciones a testigos y la recolección de evidencias en el lugar del siniestro.