España

Sanidad retirará las cajas grandes de antibióticos para luchar contra las superbacterias

La resistencia a los antimicrobianos provoca 35.000 muertes anuales en Europa

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Cajas de amoxicilina
Cajas de amoxicilina. (Europa Press)

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado eliminar todos los formatos de antibióticos de más de 20 comprimidos. La medida busca promover un uso más adecuado y responsable de los antibióticos e intenta poner freno a la automedicación.

El organismo estatal explica que la resistencia a los antimicrobianos es “una de las principales amenazas para la salud pública en Europa”, causante de alrededor de 35.000 muertes anuales en la Unión Europea. En España, un estudio publicado en The Lancet Regional Health-Europe estimó que las superbacterias causaron 24.582 muertes en 2023, si bien desde el Ministerio de Sanidad reducen el número a unas 3.000 personas.

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La menor eficacia de los antibióticos contra estos patógenos se debe, en parte, a la automedicación y al seguimiento incorrecto de los tratamientos cuando se produce una infección. Por ello, la Aemps quiere adecuar los formatos de estos fármacos a la duración real de los tratamientos más habituales. A su vez, la medida ayudaría a “reducir el impacto de los residuos de estos medicamentos en el medioambiente”, apuntan.

Nuevo formato para los antibióticos

Una mujer sostiene varios blísters con antibióticos (Freepik)
Una mujer sostiene varios blísters con antibióticos (Freepik)

La Aemps obligará a partir de ahora a las farmacéuticas a comercializar sus antibióticos siguiendo un formato concreto. El cambio, que entra en vigor este miércoles, concede un año de plazo para que las compañías adapten sus productos a esta resolución.

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Los nuevos envases deben ajustarse a la duración de los tratamientos habituales. Por ejemplo, las prescripciones de amoxicilina y amoxicilina/clavulánico, uno de los antibióticos más habituales, indican una duración de 7 días, para lo que serían suficientes los envases que contienen 20 dosis. Así, las cajas de amoxicilina que contienen 30 dosis deberían retirarse de manera progresiva del mercado.

Por otro lado, la Aemps contempla incorporar nuevos formatos actualmente no disponibles y que se ajusten a otras pautas posológicas indicadas en la Guía Terapéutica del SNS. A su vez, el organismo contempla actualizar los sistemas de prescripción en consonancia con los cambios de formato propuestos.

Según cálculos de la agencia estatal, a los que ha llegado tras un análisis realizado con algunas comunidades, entre el 35 y el 40% de las prescripciones de antibióticos incorporan unidades innecesarias. En concreto: amoxicilina en sus presentaciones de 30 unidades de 1000, 750, 500 y 250 mg; amoxicilina clavulánico de 30 unidades de 875/125, 500/125 y 250/62,5 mg y la de 100-12,5 mg/mL; fenoximetilpenicilina de 40 unidades de 500 mg; cloxacilina 40 unidades de 500 mg; cefuroxima de 20 unidades de 500 y 250 mg; cefixima, 21 unidades de 200 mg; y fosfomicina, 2 unidades de 3 g y 12 unidades de 500 mg.

Estos formatos irán desapareciendo de forma progresiva, sin que se retiren los que ya están presentes en farmacia. Al mismo tiempo, se incorporarán otros cuatro formatos pequeños nuevos: 20 unidades de amoxicilina 250; fenoximetilpenicilina 160 mL; y 20 unidades de amoxicilina clavulánico de 500/125 mg y 250/62,5 mg.

La Aemps considera que esta adecuación de formatos “supone una mejora importante tanto para las personas que los utilizan como para la salud pública en general”, pues “se evita que queden excedentes de antibióticos en los domicilios”, disminuyendo “el riesgo de automedicación y de tratamientos incompletos o incorrectos, prácticas comunes que favorecen la aparición de bacterias resistentes”.

*Con información de EFE

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