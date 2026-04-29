¿Efecto solar? El skincare marca un nuevo rally en Perú: qué productos dominan el mercado y por qué

El cuidado de la piel en Perú experimenta un auge sin precedentes impulsado por la digitalización y la innovación en productos. (Shutterstock)

El cuidado de la piel ha pasado de ser una tendencia de nicho a convertirse en una prioridad para millones de peruanos, según un análisis de Mercado Libre Perú.

Impulsado por una mayor conciencia sobre la salud, la prevención del daño solar y el acceso digital a la información y los productos, el skincare vive un auge que no solo se refleja en las redes sociales, sino también en las cifras del mercado y en la evolución de los hábitos de consumo.

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El comercio electrónico ha sido clave para esta transformación. Actualmente, más de la mitad de los peruanos realiza compras por internet, lo que ha democratizado el acceso a productos que antes solo estaban disponibles en tiendas especializadas o a través de profesionales.

Plataformas de e-commerce reportan que la categoría de cuidado de la piel se mantiene entre las más buscadas y que el consumidor es cada vez más exigente, informado y dispuesto a invertir en su bienestar a largo plazo.

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Un mercado en expansión y nuevas oportunidades

El contexto económico y social ha acompañado este boom. Según el Gremio de Cosmética e Higiene Personal (COPECOH), el sector en Perú superó los S/ 10.000 millones en 2025, con un crecimiento del 7% respecto al año anterior.

Además, se registró el ingreso de 120 nuevas empresas, muchas de ellas enfocadas en belleza y dermocosmética, y se lanzaron más de 1.200 productos, lo que evidencia un mercado en plena expansión y con una oferta cada vez más variada.

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El sector peruano de skincare superó los S/ 10.000 millones en 2025 y sumó más de 1.200 nuevos productos, consolidando su crecimiento. (Freepik)

La preferencia del consumidor peruano se ha sofisticado notablemente. Ya no se trata solo de elegir marcas conocidas, sino de analizar la composición de los productos, buscar ingredientes activos y priorizar la recomendación de especialistas, sobre todo dermatólogos.

El comprador actual investiga, compara beneficios y lee reseñas antes de decidirse, utilizando la tecnología como principal herramienta para tomar decisiones informadas.

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Tendencias claras en la rutina de skincare peruano

Algunas tendencias definen el nuevo panorama del skincare en Perú:

Limpieza facial profunda: Es el punto de partida de cualquier rutina. Los usuarios buscan productos que limpien eficazmente sin maltratar la barrera natural de la piel, lo que favorece una piel más sana y preparada para recibir otros tratamientos.

Protección solar diaria: La conciencia sobre la importancia de protegerse del sol ha convertido al fotoprotector en un básico. Se prefieren fórmulas ligeras, de rápida absorción y con alto nivel de protección, aptas para el uso diario y recomendadas por especialistas.

Tratamientos personalizados con ingredientes activos: Los peruanos eligen sérums y cremas con Vitamina C, Ácido Hialurónico o Niacinamida para abordar necesidades específicas como manchas, arrugas, hidratación o falta de luminosidad.

Esta búsqueda responde a un mayor conocimiento sobre los beneficios de cada ingrediente y a la posibilidad de adaptar la rutina a cada tipo de piel o preocupación.

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Más de la mitad de los consumidores peruanos de productos para la piel realizan compras online, favoreciendo el auge del comercio electrónico en belleza. (Freepik)

La voz de la industria: un consumidor que investiga y decide

El auge del skincare en Perú confirma que la prevención y el bienestar ya forman parte de las prioridades cotidianas de millones de personas. El consumidor actual compara, investiga y elige productos en función de ingredientes y necesidades específicas, aprovechando el acceso digital y la oferta ampliada.

Según Chiara de la Flor, gerente multicategoría de Mercado Libre Perú, las plataformas digitales han convertido a los usuarios en compradores informados, capaces de analizar y decidir con mayor criterio. Este nuevo perfil seguirá impulsando la transformación del cuidado de la piel en el país, abriendo oportunidades para la innovación y la educación en salud y belleza. “El canal digital es hoy el principal aliado del consumidor de skincare”, resume la vocera.

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