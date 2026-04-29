Entradas Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Matute

Entradas Sporting Cristal vs Palmeiras por Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal obtuvo una victoria por 2-0 frente a Junior de Barranquilla en el estadio Matute, sumando seis puntos y posicionándose de manera provisional en la cima del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

El conjunto bajo la conducción de Zé Ricardo aseguró así su segundo triunfo consecutivo como local en la fase de grupos, lo que fortalece su campaña internacional y afianza su confianza de cara a los próximos encuentros. La regularidad mostrada en casa ha generado entusiasmo entre los seguidores, que esperan con expectativa el compromiso ante Palmeiras.

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Sporting Cristal vs Palmeiras: precio de entradas

El cuadro rimense puso a la venta las entradas para el duelo crucial frente Palmeiras en Matute, por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026. Este choque es determinante para las aspiraciones del equipo de Zé Ricardo para asegurar un boleto a los octavos de final del torneo internacional, por ello necesita el aliento de toda su hinchada.

Los fanáticos podrán adquirir sus boletos a partir de hoy, miércoles 29 de abril, a través del portal de Joinnus.

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- Norte: S/. 44.90 soles

- Oriente: S/. 89.90 soles

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- Oriente visita: S/. 119.90 soles

- Occidente Lateral Sur: S/. 109.90 soles

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- Occidente Lateral Norte: S/. 109.90 soles

- Occidente Central: S/. 169.90 soles

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- Palco: S/. 199.90 soles

Entradas para Sporting Cristal vs Palmeiras en Matute por la Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Palmeiras por la Copa Libertadores 2026?

El próximo reto de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026 será el martes 5 de mayo, cuando reciba a Palmeiras de Brasil en el estadio Alejandro Villanueva. El conjunto ‘celeste’ buscará aprovechar la localía para revertir el resultado del anterior enfrentamiento, en el que cayó frente al equipo brasileño durante la segunda jornada del grupo.

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El partido se disputará a las 17:00, hora local en Perú. Este encuentro representa una oportunidad clave para que los rimenses consoliden su posición en la tabla y mantenga vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase del torneo continental. El plantel se concentra en esta cita decisiva, con la mirada puesta en conseguir un resultado favorable ante su público.

Sporting Cristal ganó sus dos partidos de local en la Copa Libertadores, aunque su presente en la Liga 1 es para el olvido. - créditos: Sporting Cristal

Sporting Cristal puntero del Grupo F

La victoria conseguida por Sporting Cristal en el estadio Matute permitió al equipo cerrar la jornada del martes como líder provisional del Grupo F en la Copa Libertadores 2026, acumulando seis puntos. El conjunto ‘celeste’ quedó en lo más alto de la tabla, a la espera del resultado entre Cerro Porteño y Palmeiras, encuentro que puede modificar la distribución de posiciones en el grupo.

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Este triunfo resulta fundamental para las aspiraciones del club peruano, ya que lo acerca al objetivo de clasificarse a los octavos de final y aporta una dosis de confianza para los próximos desafíos. La suma de puntos lograda hasta ahora refuerza el ánimo del plantel y de los aficionados, que ven posible el avance a la siguiente fase.

Tabla de posiciones del grupo F de la Copa Libertadores 2026.

Fixture de Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026

Fecha 4: Sporting Cristal vs Palmeiras (5 de mayo / Estadio Nacional de Lima / 17:00 horas de Perú)

Fecha 5: Junior vs Sporting Cristal (20 de mayo / Estadio Jaime Morón León / 21:00 horas de Perú)

Fecha 6: Cerro Porteño vs Sporting Cristal (28 de mayo / Estadio La Nueva Olla / 17:00 horas de Perú)