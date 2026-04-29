El 72% de limeños cree que hubo fraude en la primera vuelta electoral, según encuesta

Imagen de archivo de un trabajador electoral ayudando a una persona a emitir su voto durante las elecciones generales, en Lima, Perú. 13 abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

El 72,1 % de los ciudadanos de Lima Metropolitana considera que hubo fraude en la primera vuelta electoral, según los resultados de una encuesta desarrollada por la encuestadora CIT Perú a más de 600 personas en 26 distritos de la ciudad capital.

José Sadera, presidente de la encuestadora, detalló que se excluyeron los balnearios y otras áreas con baja densidad de votantes, con el objetivo de orientar el sondeo hacia los segmentos electorales considerados más representativos.

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De acuerdo con Sadera, la consulta dejó escaso margen para interpretaciones: “el 72,1 % respondió que sí hubo fraude en las elecciones presidenciales”. Esta percepción de ilegitimidad se agudiza fuera de la zona conocida como Lima Moderna, donde el porcentaje baja al 53,4 %, en contraste con el 74,9 % en Lima Norte, 76,2 % en Lima Sur y 74,4 % en Lima Este.

Al preguntar sobre la legitimidad del proceso electoral, el 73,6 % respondió que no los considera legítimos, citando la existencia de vicios e irregularidades en la organización y el conteo de votos. Sadera indicó que la desconfianza se presenta de forma transversal en todos los sectores sociales y políticos de la capital.

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Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), habla en una conferencia de prensa, antes de las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú. 10 de abril de 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

Asimismo, 40,5 % piensa que el Jurado Nacional de Elecciones debería anular los comicios -a pesar de que ya se anunció que el cronograma electoral no se modificaría y que no se cumplen los supuestos para que la anulación proceda de manera legal conforme a la ley electoral- mientras solo el 14,1 % se declara conforme con los resultados mostrados en el conteo de la ONPE y se mantiene a la espera de la proclamación oficial de los resultados.

Respaldo a la investigación penal contra el exjefe de ONPE

Durante la presentación de la encuesta, José Sadera enfatizó que el 88,4 % de los encuestados exige que el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, sea investigado penalmente por su actuación en el proceso electoral. La demanda de investigación se vincula, según la encuesta, a las dudas ciudadanas sobre el cumplimiento imparcial de las funciones asignadas por ley a la ONPE.

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En declaraciones recogidas por Panamericana, voces de ciudadanos manifestaron la necesidad de que Corvetto asuma responsabilidades: “Debe afrontar pena penal”. Otro participante del sondeo expresó: “Mucho fraude hay, mucho. Por su conveniencia. Las autoridades todo hacen. No hay legalidad, no hay lo justo”.

La metodología del estudio, precisó Sadera, consistió en incluir únicamente los distritos con mayor número de electores para fortalecer la representatividad estadística: “la muestra excluye zonas de baja densidad para fortalecer la fiabilidad de los resultados”.

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Sala Penal decidirá si Piero Corvetto va a prisión

El Ministerio Público apeló la resolución judicial que rechazó dictar detención preliminar contra el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, y otros tres funcionarios del organismo electoral, en el marco de la investigación por presunta colusión agravada vinculada a las irregularidades ocurridas durante las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

Se intensifica el proceso contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto. La Fiscalía formalizó la apelación para revocar la decisión judicial que denegó su detención, señalando un peligro procesal por parte del investigado. | Canal N

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria admitió el recurso tras verificar que la Fiscalía cumplió con los plazos de ley para impugnar la Resolución N.° 01 del 23 de abril, que declaró infundado el requerimiento de detención. El magistrado Manuel Chuyo Zavaleta dispuso la elevación de los actuados a la Sala Penal correspondiente, que deberá resolver si los implicados enfrentan el proceso bajo restricción de libertad.

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