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Lucía de la Cruz reaparece en programa de Magaly Medina luego de superar grave estado de salud

La cantante criolla participó como jurado especial en el programa ‘Magaly TV La Firme’ luego de superar una severa infección urinaria.

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Lucía de la Cruz reapareció en televisión durante la gran final del karaoke de Magaly TV La Firme, tras superar una delicada crisis de salud. ATV

La noche del 10 de abril, la reconocida cantante criolla Lucía de la Cruz sorprendió al público al reaparecer en el set de 'Magaly TV La Firme’ durante la gran final del concurso de karaoke, marcando su regreso a la televisión tras superar un delicado estado de salud.

La artista, de 78 años, fue recibida con ovaciones y muestras de cariño por parte de los asistentes y la propia Magaly Medina, quien celebró su presencia en una de las ediciones más vistas del programa.

Su reaparición ocurre apenas días después de haber recibido el alta médica, tras permanecer internada en el Hospital María Auxiliadora de San Juan de Miraflores por complicaciones derivadas de una severa infección urinaria y de la diabetes que la acompaña desde hace años. El hecho fue motivo de alegría tanto para sus familiares como para el público, que siguió de cerca su evolución.

Durante la transmisión, Magaly Medina comentó: “Entramos a la recta final, y miren quién vino”, desatando la ovación del público que coreó el nombre de Lucía de la Cruz.

“Basta, basta, pero no crean que por eso voy a votar por uno de ustedes”, bromeó la conductora ante la emoción en el estudio. La artista formó parte del jurado especial junto a Koki Belaunde, acompañando la definición del certamen que consagró ganadores a Lucho Cuella, Dayanita y Vernis Hernández.

Lucía de la Cruz compartió el jurado con Koki Belaunde en la definición del certamen, donde resultaron ganadores Lucho Cuella, Dayanita y Vernis Hernández. Captura ATV
Lucía de la Cruz compartió el jurado con Koki Belaunde en la definición del certamen, donde resultaron ganadores Lucho Cuella, Dayanita y Vernis Hernández. Captura ATV

Lucía de la Cruz recibe el alta médica tras superar complicaciones

El pasado 2 de abril, la artista fue dada de alta luego de varios días de hospitalización. “Ya estoy en casa descansando, al cuidado de mis hijos, y estoy agradecida con los médicos que me trataron, con mi familia y el público que hizo una oración por mí”, declaró Lucía de la Cruz a su regreso, destacando el acompañamiento constante recibido durante la internación.

El cuadro de salud de la cantante generó preocupación en el ambiente artístico y entre sus seguidores, especialmente después de que circulara la versión de un posible derrame cerebral, luego desmentida por su manager Rosita Gonzáles. “Gracias a Dios ya descartaron el derrame. Ella entró como en coma, pero a los diez minutos logró reaccionar. Lo que tiene es una fuerte infección que la ha tumbado y ha hecho que la presión se le suba”, explicó Gonzáles.

Mujer de piel clara con cabello rubio corto, labial morado, piercings en ceja y nariz, y una pulsera dorada, sentada con fondo naranja
La reconocida cantante Lucía de la Cruz se recupera satisfactoriamente y podría ser dada de alta el martes, según informaron fuentes cercanas.

El apoyo familiar fue clave en la recuperación

Durante su paso por el hospital, la familia de Lucía de la Cruz se mantuvo en comunicación permanente. Su hijo Christian Wong, radicado en Estados Unidos, expresó su alivio y emoción por la recuperación de su madre: “Mis hermanos están con ella, muy pendientes de las indicaciones de los doctores. Pronto también tendrá cita con su nutricionista para ver una dieta por lo de su diabetes. Está mejor y nos sentimos felices de tenerla en casa”, detalló Wong.

La prioridad de la familia es seguir al pie de la letra las recomendaciones médicas para evitar nuevas complicaciones y garantizar la salud de la intérprete. El entorno cercano resaltó el compromiso de los hijos y el acompañamiento ininterrumpido durante el proceso de recuperación.

Trayectoria y legado de Lucía de la Cruz en la música criolla

Con más de cinco décadas de carrera, Lucía de la Cruz es considerada una de las voces más emblemáticas de la música criolla peruana. Ha sido referente del género y figura representativa de la cultura nacional, compartiendo en diversas oportunidades detalles sobre su lucha personal contra la diabetes y los desafíos de cuidar su salud. Su fortaleza ante las adversidades la ha consolidado como un ejemplo de perseverancia y amor por el arte.

Durante su hospitalización, allegados a la artista señalaron que Lucía se enteró del fallecimiento del humorista Manolo Rojas, quien la imitó en varias ocasiones y con quien compartía una relación de respeto mutuo. Este episodio, sumado a su propio cuadro de salud, marcó un periodo especialmente sensible para la intérprete y su familia.

Lucía de la Cruz está siendo evaluada por los médicos.
Lucía de la Cruz está siendo evaluada por los médicos.

Una noche de celebración en Magaly TV La Firme

La participación de Lucía de la Cruz en la gran final del karaoke de Magaly TV La Firme fue recibida como una señal de esperanza y renacimiento. El público, los concursantes y la propia Magaly Medina destacaron la importancia de su retorno a la vida pública, considerando su reciente recuperación. La ovación en el estudio reflejó el cariño y la admiración que la cantante despierta en el ámbito artístico y popular.

El segmento de karaoke culminó con la premiación de Lucho Cuella, Dayanita y Vernis Hernández como ganadores, en una noche marcada por la emotividad y la presencia de figuras reconocidas del espectáculo peruano.

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