Lucía de la Cruz revela conversación con Eva Ayllón y sueña con concierto juntas en el Estadio Nacional: “Sería un éxito”

La icónica Lucía de la Cruz habla sobre sus proyectos y su estilo de vida. La artista peruana confiesa que no fuma ni toma, y añade un divertido detalle sobre su vida amorosa que desata la risa en el set de Magaly TV La Firme. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente edición de Magaly TV La Firme este 28 de abril dejó mucho más que una entrevista convencional. Lo que comenzó como una conversación distendida entre Magaly Medina y Lucía de la Cruz terminó convirtiéndose en un momento cargado de emoción, nostalgia y expectativa, especialmente para quienes siguen de cerca la música criolla.

Desde el inicio, la conductora destacó la vigencia de la artista y su buen estado de ánimo tras haber atravesado problemas de salud. “Así es. ¿Qué tanto momento, Lucía? Todavía quedan muchos por vivir”, le dijo con entusiasmo al verla recuperada.

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La respuesta de Lucía fue inmediata y con un matiz espiritual que caracteriza su personalidad: “Oh, Magaly, bendito sea el Señor”.

Magaly insistió en la necesidad de que Lucía continúe en los escenarios a lo grande. “Así que búscate un teatro grande para poder ir, para que la gente te aplauda, la gente te escuche”, comentó.

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Magaly Medina impulsa esperado reencuentro entre Lucía de la Cruz y Eva Ayllón. Captura: Magaly Tv La Firme.

<b>La posibilidad de un show histórico con Eva Ayllón</b>

Lucía dejó entrever una idea que rápidamente encendió la ilusión: compartir escenario con Eva Ayllón. “Yo pienso que cuando esté con Eva en el escenario… yo creo que va a ser el Estadio Nacional”, afirmó con seguridad. La reacción de Magaly fue inmediata: “Ay, qué maravilloso… por supuesto, claro que sí”.

Lejos de tratarse de un simple deseo, Lucía reveló que ya hubo un acercamiento real. “Ya justo antes de ayer fue. Me escribe y me dice: ‘Loquita, cuídate, por favor. Ya yo entré a los setenta y tienes que cuidarte’. Eva, ¿podemos hacer algo juntas?”, relató. La respuesta de la intérprete fue clara y prudente: “Primero quiero que estés bien. Cuídate bien y nos sentamos a conversar”.

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Magaly no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad. “Me parece genial. Tú sabes, las dos grandes voces del criollismo”, señaló, destacando el valor simbólico de una eventual presentación conjunta. Lucía incluso reforzó la idea con emoción: “Eva, Lucía; Lucía, Eva”.

Magaly Medina impulsa esperado reencuentro entre Lucía de la Cruz y Eva Ayllón. Captura: Magaly Tv La Firme.

<b>Confesiones sin filtros que desatan risas</b>

Pero la entrevista no solo tuvo momentos emotivos. También hubo espacio para el humor y la espontaneidad. En un instante que rápidamente se volvió viral, Lucía habló abiertamente de su estilo de vida actual. “Y estoy cuidándome. No tomo, no fumo, hago el amor de vez en cuando”, soltó, provocando la risa inmediata de la conductora.

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Magaly respondió entre carcajadas: “No, es que consta muy bien. Es bueno también”. Lejos de quedarse ahí, Lucía continuó con su característico desenfado: “Uno conocido, uno conocido que otro por conocer, manita”. Y remató con una frase que resume su postura ante la vida: “Las cosas tienen que ser así, sinceras y sin hipocresías”.

La cantante criolla Lucía de la Cruz revela en una íntima entrevista con Magaly Medina la conversación que tuvo con Eva Ayllón sobre un posible show juntas. ¿Se viene el dúo del siglo? ATV/ Magaly TV La Firme.

<b>La preocupación por el futuro de la música criolla</b>

Más adelante, la conversación tomó un tono más reflexivo. Tanto Lucía como Magaly coincidieron en una preocupación compartida: la disminución de grandes exponentes de la música criolla. “Quedan pocos”, dijeron repetidamente, en una frase que resonó como una advertencia.

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Durante ese momento, se mencionaron nombres clave como Bartola, Cecilia Bracamonte y Cecilia Barraza. Lucía fue directa: “Bartola. Bracamonte. Y Chata Barraza, Eva, Lucía”. A lo que Magaly respondió: “Pero las que están más vigentes siguen estando ustedes, pues. Las dos”.

La conductora también comentó sobre la presencia actual de algunas artistas. “Yo no escucho hace mucho a Ceci Bracamonte… Ceci Barraza tampoco”, dijo. Lucía matizó la situación señalando que, aunque no siempre visibles, algunas figuras siguen activas.

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Magaly Medina impulsa esperado reencuentro entre Lucía de la Cruz y Eva Ayllón. Captura: Magaly Tv La Firme.