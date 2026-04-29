Perú

Lucía de la Cruz revela conversación con Eva Ayllón y sueña con concierto juntas en el Estadio Nacional: “Sería un éxito”

Entre risas y confesiones, la artista dejó abierta la puerta a un espectáculo juntas tras recibir un mensaje de Eva

Guardar
La icónica Lucía de la Cruz habla sobre sus proyectos y su estilo de vida. La artista peruana confiesa que no fuma ni toma, y añade un divertido detalle sobre su vida amorosa que desata la risa en el set de Magaly TV La Firme. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente edición de Magaly TV La Firme este 28 de abril dejó mucho más que una entrevista convencional. Lo que comenzó como una conversación distendida entre Magaly Medina y Lucía de la Cruz terminó convirtiéndose en un momento cargado de emoción, nostalgia y expectativa, especialmente para quienes siguen de cerca la música criolla.

Desde el inicio, la conductora destacó la vigencia de la artista y su buen estado de ánimo tras haber atravesado problemas de salud. “Así es. ¿Qué tanto momento, Lucía? Todavía quedan muchos por vivir”, le dijo con entusiasmo al verla recuperada.

PUBLICIDAD

La respuesta de Lucía fue inmediata y con un matiz espiritual que caracteriza su personalidad: “Oh, Magaly, bendito sea el Señor”.

Magaly insistió en la necesidad de que Lucía continúe en los escenarios a lo grande. “Así que búscate un teatro grande para poder ir, para que la gente te aplauda, la gente te escuche”, comentó.

PUBLICIDAD

Magaly Medina impulsa esperado reencuentro entre Lucía de la Cruz y Eva Ayllón. Captura: Magaly Tv La Firme.
Magaly Medina impulsa esperado reencuentro entre Lucía de la Cruz y Eva Ayllón. Captura: Magaly Tv La Firme.

<b>La posibilidad de un show histórico con Eva Ayllón</b>

Lucía dejó entrever una idea que rápidamente encendió la ilusión: compartir escenario con Eva Ayllón. “Yo pienso que cuando esté con Eva en el escenario… yo creo que va a ser el Estadio Nacional”, afirmó con seguridad. La reacción de Magaly fue inmediata: “Ay, qué maravilloso… por supuesto, claro que sí”.

Lejos de tratarse de un simple deseo, Lucía reveló que ya hubo un acercamiento real. “Ya justo antes de ayer fue. Me escribe y me dice: ‘Loquita, cuídate, por favor. Ya yo entré a los setenta y tienes que cuidarte’. Eva, ¿podemos hacer algo juntas?”, relató. La respuesta de la intérprete fue clara y prudente: “Primero quiero que estés bien. Cuídate bien y nos sentamos a conversar”.

Magaly no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad. “Me parece genial. Tú sabes, las dos grandes voces del criollismo”, señaló, destacando el valor simbólico de una eventual presentación conjunta. Lucía incluso reforzó la idea con emoción: “Eva, Lucía; Lucía, Eva”.

Magaly Medina impulsa esperado reencuentro entre Lucía de la Cruz y Eva Ayllón. Captura: Magaly Tv La Firme.
Magaly Medina impulsa esperado reencuentro entre Lucía de la Cruz y Eva Ayllón. Captura: Magaly Tv La Firme.

<b>Confesiones sin filtros que desatan risas</b>

Pero la entrevista no solo tuvo momentos emotivos. También hubo espacio para el humor y la espontaneidad. En un instante que rápidamente se volvió viral, Lucía habló abiertamente de su estilo de vida actual. “Y estoy cuidándome. No tomo, no fumo, hago el amor de vez en cuando”, soltó, provocando la risa inmediata de la conductora.

Magaly respondió entre carcajadas: “No, es que consta muy bien. Es bueno también”. Lejos de quedarse ahí, Lucía continuó con su característico desenfado: “Uno conocido, uno conocido que otro por conocer, manita”. Y remató con una frase que resume su postura ante la vida: “Las cosas tienen que ser así, sinceras y sin hipocresías”.

La cantante criolla Lucía de la Cruz revela en una íntima entrevista con Magaly Medina la conversación que tuvo con Eva Ayllón sobre un posible show juntas. ¿Se viene el dúo del siglo? ATV/ Magaly TV La Firme.

<b>La preocupación por el futuro de la música criolla</b>

Más adelante, la conversación tomó un tono más reflexivo. Tanto Lucía como Magaly coincidieron en una preocupación compartida: la disminución de grandes exponentes de la música criolla. “Quedan pocos”, dijeron repetidamente, en una frase que resonó como una advertencia.

Durante ese momento, se mencionaron nombres clave como Bartola, Cecilia Bracamonte y Cecilia Barraza. Lucía fue directa: “Bartola. Bracamonte. Y Chata Barraza, Eva, Lucía”. A lo que Magaly respondió: “Pero las que están más vigentes siguen estando ustedes, pues. Las dos”.

La conductora también comentó sobre la presencia actual de algunas artistas. “Yo no escucho hace mucho a Ceci Bracamonte… Ceci Barraza tampoco”, dijo. Lucía matizó la situación señalando que, aunque no siempre visibles, algunas figuras siguen activas.

Magaly Medina impulsa esperado reencuentro entre Lucía de la Cruz y Eva Ayllón. Captura: Magaly Tv La Firme.
Magaly Medina impulsa esperado reencuentro entre Lucía de la Cruz y Eva Ayllón. Captura: Magaly Tv La Firme.

Temas Relacionados

Lucía de la CruzEva Ayllón

Más Noticias

Kábala del martes 28 de abril 2026: estos son los números ganadores del Pozo Buenazo

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Descubra si fue el afortunado ganador del último sorteo

Kábala del martes 28 de abril 2026: estos son los números ganadores del Pozo Buenazo

Reimond Manco y Lilia Moretti coinciden en la playa tras infidelidad y chats ‘hot’ con otras mujeres: ¿Volvieron?

Imágenes difundidas en redes sociales reavivaron las dudas sobre una posible reconciliación. La pareja había tomado distancia, pero nuevos indicios cambian el panorama

Reimond Manco y Lilia Moretti coinciden en la playa tras infidelidad y chats ‘hot’ con otras mujeres: ¿Volvieron?

A qué hora juega Universitario vs Nacional HOY: partido por fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Sin margen de error, el equipo ‘merengue’ enfrenta al líder del grupo con la urgencia de sumar tres puntos y reengancharse en la pelea por la clasificación. Revisa a detalle el horario de la contienda

A qué hora juega Universitario vs Nacional HOY: partido por fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Qué se celebra el 29 de abril en el Perú: memoria, sociedad y desafíos en la historia del Perú

El recorrido por el 29 de abril revela un cruce de episodios que componen el mosaico cultural, político y económico peruano, en una fecha que invita a ponderar lecciones sobre identidad, confianza y convivencia nacional

Qué se celebra el 29 de abril en el Perú: memoria, sociedad y desafíos en la historia del Perú

Atlético Mineiro afrontará el duelo ante Cienciano con un equipo alterno en Cusco por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

A través de sus redes sociales, el ’galo’ anunció su lista de convocados con la ausencia significativa de Hulk. Además, compartieron que su entrenador Eduardo Dominguez no viajará a la ’Ciudad Imperial’

Atlético Mineiro afrontará el duelo ante Cienciano con un equipo alterno en Cusco por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Sala Penal decidirá si Piero Corvetto va a prisión: Fiscalía apeló el rechazo de detención por las irregularidades del 12 de abril

Sala Penal decidirá si Piero Corvetto va a prisión: Fiscalía apeló el rechazo de detención por las irregularidades del 12 de abril

Keiko Fujimori respalda pedido de Rafael López Aliaga de elecciones complementarias “más allá de los insultos que el señor ha dicho”

Congreso recibe moción para citar al ministro de Defensa por la muerte de cinco personas durante intervención militar en Huancavelica

El caos de las elecciones peruanas ‘es un mal presagio’ para Iberoamérica, según análisis de Bloomberg

Rafael López Aliaga irá a instancias internacionales para anular elecciones: “El JNE no puede ser como Shakira; sordo, ciego y mudo”

ENTRETENIMIENTO

Reimond Manco y Lilia Moretti coinciden en la playa tras infidelidad y chats ‘hot’ con otras mujeres: ¿Volvieron?

Reimond Manco y Lilia Moretti coinciden en la playa tras infidelidad y chats ‘hot’ con otras mujeres: ¿Volvieron?

Ricky Trevitazo contradice a Luigui Carbajal y revela abandono a Roly Ortiz en momento crítico: “No ha llamado”

Yahaira Plasencia responde a Daniela Darcourt tras calificarla de exagerada por pedir garantías en caso con Magaly Medina

Karime Scander, actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ sorprende y presenta por primera vez a Alexander Bernhard, su nuevo novio

Natalie Vértiz respalda a Yaco Eskenazi tras dejar ‘La Granja VIP’: “Es un chico con carisma. A donde vaya, va a brillar”

DEPORTES

A qué hora juega Universitario vs Nacional HOY: partido por fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Universitario vs Nacional HOY: partido por fecha 3 del Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Atlético Mineiro afrontará el duelo ante Cienciano con un equipo alterno en Cusco por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

“Ella es más hincha que Lolo”: Universitario busca retener a Coraima Gómez tras consolidarse como referente

Partidos de hoy, martes 28 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Sporting Cristal vs Junior 2-0: goles y resumen del triunfazo ‘celeste’ por fecha 3 de la Copa Libertadores 2026