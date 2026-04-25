Perú

Julio Velarde advierte tras primera vuelta electoral: “Se vienen momentos difíciles”

El presidente del BCRP alertó sobre los desafíos que enfrentará el país y llamó a reforzar el servicio público, así como a retener talento, en un contexto de transición política

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El jefe del banco central subrayó que la calidad de la gestión pública es clave para el desarrollo del país.
El jefe del banco central subrayó que la calidad de la gestión pública es clave para el desarrollo del país. Foto: difusión

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, recibió un reconocimiento por parte de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), en una ceremonia que puso en valor su prolongada gestión al frente de la política monetaria del país. El homenaje resaltó más de dos décadas de liderazgo en un contexto marcado por la inestabilidad política y social.

Durante su intervención, Velarde aprovechó el espacio no solo para agradecer la distinción, sino también para advertir sobre el panorama que enfrenta el Perú tras la primera vuelta electoral. En ese contexto, instó al sector privado y a la sociedad civil a involucrarse activamente con la próxima administración, enfatizando la necesidad de contar con equipos técnicos sólidos para afrontar los desafíos venideros.

La urgencia de fortalecer el servicio público

El titular del ente emisor puso énfasis en la calidad del aparato estatal como un factor determinante para el desarrollo del país. “Se vienen momentos difíciles… No hay forma que progresemos si no tenemos un mejor servicio público”, sostuvo, aludiendo a la necesidad de reformas que eleven la eficiencia y capacidad del Estado.

Asimismo, expresó inquietud por la salida de profesionales calificados hacia el extranjero. “La gente que tiene el talento no está en el país, de alguna manera buscan irse”, señaló, advirtiendo que sin condiciones adecuadas para retener capital humano, las posibilidades de crecimiento sostenible se ven comprometidas.

Roberto Sánchez se posiciona como el candidato que pasará a segunda vuelta junto a Keiko Fujimori.
Roberto Sánchez se posiciona como el candidato que pasará a segunda vuelta junto a Keiko Fujimori. Foto: Associated Press

Resiliencia económica con tareas pendientes

Pese a sus cuestionamientos sobre la gestión pública, Velarde destacó la fortaleza de la economía peruana. La calificó como “muy fuerte”, aunque reconoció que los niveles actuales aún no alcanzan los resultados observados durante los años de mayor expansión, cuando la pobreza logró reducirse significativamente.

En la misma línea, el presidente de Capeco, Jorge Zapata, subrayó el papel de Velarde como un referente de estabilidad. Recordó que, a lo largo de su gestión, el país atravesó múltiples cambios de gobierno sin que variables clave como la inflación o el tipo de cambio se vieran desbordadas, lo que atribuyó al manejo técnico del banco central. “Reconocer a Velarde es reconocer la prudencia que ha permitido al país enfrentar crisis internacionales sin comprometer su estabilidad macroeconómica”, afirmó.

Roberto Sánchez ahora está abierto a conversar con Julio Velarde

El aspirante presidencial Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se pronunció sobre la opción de reunirse con el titular del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, en medio del debate en torno a la continuidad de las autoridades económicas y la solidez institucional.

En un contexto atravesado por una eventual segunda vuelta, el candidato abordó su vínculo con el banco central y respondió a las críticas sobre su posición respecto a la autonomía de la política monetaria, un asunto que ha cobrado relevancia en el entorno económico.

Roberto Sánchez señaló que hay apertura para entablar conversaciones con Velarde e incluso no descartó la posibilidad de sostener una reunión directa entre ambos.
Roberto Sánchez señaló que hay apertura para entablar conversaciones con Velarde e incluso no descartó la posibilidad de sostener una reunión directa entre ambos. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Sánchez indicó que existe apertura para sostener un diálogo con Velarde e incluso no descartó una reunión presencial. “Nosotros estamos en la capacidad también de visitarle, conversar con él, tomar un buen café de Quillabamba o de Jaén, dialogar nuestros puntos en desencuentro en el marco de lo que ha dicho Juntos por el Perú”, señaló.

El postulante también remarcó que su agrupación no propone eliminar la independencia del Banco Central de Reserva. “Nosotros reafirmamos y hemos dicho que la autonomía del BCRP nosotros la defendemos. ¿Cuándo hemos dicho que no?”, expresó, al recalcar que no hay pronunciamientos de su partido en contra de la autonomía de la entidad.

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