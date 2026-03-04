¿Seguro de lo que te aplicas en la piel? El consumo de maquillaje chino se ha septuplicado en apenas 5 años en Perú

El sector cosmético, de fragancias e higiene personal en Perú superó los S/10.000 millones en 2025 y prevé un crecimiento del 7 % para 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado de cosméticos e higiene personal en Perú alcanzó en 2025 un valor de S/10.000 millones (USD 3.000 millones), lo que representa un avance de 7% frente al año anterior.

Esta cifra consolida al país como uno de los mercados más atractivos de la región, según el Estudio de Inteligencia Comercial del Gremio Peruano de Cosmética, Higiene Personal y Aseo Doméstico (COPECOH) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Las provincias lideraron la participación con 55%, aunque el gasto anual por persona continúa siendo mayor en Lima, con S/440, cerca del doble que en las regiones.

Fragancias y cuidado personal, motores del crecimiento

El presidente de COPECOH, Ángel Acevedo, señaló que el incremento del sector se vio favorecido principalmente por el buen desempeño de las categorías de fragancias y higiene personal.

Las fragancias encabezaron el crecimiento con 12% y representaron el 24% del valor total del mercado. Desde 2019 hasta 2025, esta categoría mantuvo una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 4%. Por su parte, higiene personal, con una participación del 23%, avanzó 5%.

Las provincias peruanas concentran el 55 % del mercado de cosméticos, mientras Lima lidera el gasto per cápita con S/440 anuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras categorías relevantes, como protección solar, crecieron 8% en el año y también 8% CAGR en el periodo 2019-2025, reflejando una mayor preocupación por el cuidado de la piel.

Maquillaje y tratamientos corporales aumentaron 7%, mientras que los tratamientos faciales avanzaron 6%. Los productos capilares sumaron un incremento de 4%.

El uso de maquillaje chino se ha septuplicado en apenas 5 años en Perú

Omar Cárdenas, presidente de la Comisión de Sostenibilidad Empresarial de la CCL, destacó que el sector cosmético aporta alrededor del 0,9% al PBI y el 1,5% a la recaudación tributaria.

El sector genera aproximadamente 600.000 puestos de trabajo en todo el país, sumando consultoras y empleados directos, con una productividad estimada de USD 200.000 por trabajador.

Fragancias y protección solar destacaron con crecimientos del 12% y 8%, respectivamente, impulsando la diversificación del sector cosmético en 2025.

El mercado peruano mantiene una fuerte integración internacional: el 77% de la oferta proviene de importaciones y solo el 23% corresponde a fabricación local.

Colombia lidera como proveedor con 28% de participación, aunque China incrementó su presencia de 3% en 2019 a 19% en 2025, reflejando el creciente interés global por el mercado local.

Nuevas empresas y productos: 120 firmas entraron a Perú en 2025

Durante 2025, 120 nuevas empresas ingresaron al sector, la mayoría con inversiones menores a USD 100.000, lo que confirma el atractivo y la alta competitividad del mercado. Estas compañías generaron 530 nuevas marcas, de las que el 75% pertenece a empresas recientemente creadas.

En cuanto a categorías, tratamientos faciales concentran el 40% de la presencia de nuevas empresas, seguidas por higiene personal y maquillaje con 30%. El sector presentó además 1.200 nuevos productos y un universo de 15 millones de consumidores frecuentes.

Provincias le ganan el pulso a Lima en cosméticos e higiene personal, según la CCL

Uno de los cambios estructurales más destacados en el sector es la descentralización del consumo. Mientras que en 2009 Lima concentraba el 61% del mercado, en 2025 la capital redujo su participación a 45%, con las provincias alcanzando el 55%.

“Esta evolución refleja una mayor descentralización del consumo y expansión del mercado fuera de la capital, impulsada por el crecimiento de venta directa a través de consultoras y la mayor penetración de marcas”, afirmó Acevedo.

El ingreso de 120 nuevas empresas y 530 marcas reforzó la competitividad y dinamismo del mercado cosmético peruano durante 2025.

El gasto anual por persona en Lima se ubica en S/440, mientras que en las provincias es de S/220. “Esto significa que un consumidor limeño destina el doble de lo que gasta un consumidor en provincias, evidenciando una brecha importante en los niveles de consumo a nivel nacional”, explicó Acevedo.

Y según la edad, ¿Quién consume más cosméticos e higiene personal?

El índice de consumo generacional ubica a la Generación X (45 a 60 años) como el grupo con mayor gasto per cápita, S/426 al año, seguido por los millennials (29 a 44 años), con S/352. La Generación Z registra S/282 y los baby boomers S/286, mientras que la Generación Alfa presenta el nivel más bajo, S/153 anuales.

Finalmente, el estudio de COPECOH proyecta para 2026 un crecimiento cercano al 7%, lo que permitiría superar los S/10.850 millones. El análisis contempla tres escenarios: un avance de hasta 9% en el panorama más optimista y 5% en el más conservador, con la innovación, la expansión regional y el ingreso de nuevos actores como factores clave para la evolución del sector.