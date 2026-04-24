Perú

Consejo Fiscal consulta al MEF para aplicar la Ley de gratificación para sus trabajadores CAS

También el Consejo Fiscal, entidad que alertaba por el costo fiscal de esta medida, se prepara para aplicar el pago que fue promulgado por el gobierno de José María Balcázar

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El pronunciamiento se fundamenta en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas 2025-2028 (IAPM), emitido por el MEF el 30 de abril.
El Consejo Fiscal también haría el pago de gratificaciones CAS en julio. - Composición Infobae Perú/Consejo Fiscal/Contadores y Empresas

A pesar de todas las críticas a la Ley que da gratificación y CTS para los trabajadores CAS, las entidades del Estado están ajustándose a ella, dado que fue promulgada por el gobierno de José María Balcázar. Si bien aún faltan que se pronuncien algunas, como el Ministerio de Educación y el de Salud, la mayoría está comunicado que cumplirá la Ley y hará las modificaciones presupuestales necesarias.

Una de las entidades que, si bien aún no se pronuncian por este pago, avanzan con la implementación de la Ley es el mismo Consejo Fiscal. Como se recuerda, esta entidad alertó por el elevado costo de la medida, junto a otras, antes que se aprobara y pedía su bloqueo.

Pero ahora esta entidad también tiene que ajustarse a la Ley y ya está consultando al Ministerio de Economía y Finanzas detalles para poder cumplir con su pago en base al presupuesto que maneja la entidad.

El Pleno del Congreso aprobó en segunda votación el dictamen que regula los derechos y obligaciones de los servidores públicos del régimen CAS. La nueva ley les concede el derecho a recibir CTS y gratificaciones, una medida celebrada efusivamente por los gremios de trabajadores en el hemiciclo. | Canal N

Consejo Fiscal de camino a aplica Ley de grati CAS

Así, en una comunicación enviada del Consejo Fiscal al MEF, se hacen una serie de consultas para la correcta aplicación de la Ley 32563, que da el derecho a las gratificaciones y la CTS a los trabajadores CAS.

“Respecto a los clasificadores de gasto, indispensables dentro de la cadena de gasto para las operaciones de pago en el SIAF de los nuevos conceptos del CTS y gratificación CAS: ¿Qué clasificadores se deben considerar para realizar las modificaciones presupuestarias para la habilitación a los conceptos de CTS y gratificación CAS?“, consulta el Consejo Fiscal.

Consejo Fiscal
Consejo Fiscal

Así, las consultas de este órgano revelan que el proceso hacia este pago tendría que tener clara estos conceptos. Es más, el Consejo Fiscal también pregunta al MEF sobre la fecha prevista para la “publicación de las directivas que habilite los clasificadores específico para estos nuevos conceptos”.

Consejo Fiscal alertó de Ley de los CAS

Como se recuerda, en su momento el Consejo Fiscal recomendó no aprobar las medidas que aumentaban el costo fiscal en el Estado. “Destacan 2 iniciativas cuyo costo anual combinado bordearía los S/ 9 mil millones. La primera es la autógrafa observada por el Poder Ejecutivo que propone homologar las pensiones de los maestros cesantes y jubilados a la remuneración íntegra mensual de la primera escala magisterial de los docentes activos, lo que generaría un gasto anual de S/5.670 millones y reabriría la cédula viva”, apuntó.

trabajadores CAS revisando documento
Los trabajadores CAS recibirán su gratificación junto con el sector privado a más tardar el 15 de julio. - Crédito Andina

La segunda era el mismo dictamen que propone otorgar gratificaciones en julio y diciembre, así como el pago de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a los servidores del régimen CAS. Para esto, el CF prevía un costo anual de S/3.050 millones. “Ambas iniciativas consolidarían compromisos permanentes prácticamente imposibles de revertir, restringiendo aún más el espacio fiscal futuro”, acotaba.

“El CF recuerda que estas medidas incrementarán la rigidez presupuestaria y restarán espacio fiscal para la implementación de políticas públicas prioritarias”, apuntaba la entidad. Actualmente, este presupuesto para la implementación de la Ley corre por los mismos recursos de cada entidad: el MEF no dará más dinero para esto.

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