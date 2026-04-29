Casi un millón de personas se movilizará este feriado largo, y es probable que aquí no encuentres espacio

Los turistas peruanos priorizan los viajes cortos y los destinos accesibles, siguiendo un comportamiento minimalista y pragmático. (Daniel Silva)

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) proyecta que el próximo feriado largo —del viernes 1 al domingo 3 de mayo— movilizará a cerca de 945 mil turistas internos en todo el Perú.

El impacto económico estimado para el sector turismo y actividades relacionadas se calcula en US$ 135 millones, cifra que refleja el dinamismo y la recuperación paulatina del turismo interno. El ministro José Reyes Llanos detalló que el principal beneficio económico se sentirá en hospedaje, transporte, gastronomía y el comercio local.

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El flujo de viajeros previsto para este año supera al observado en el mismo feriado de 2025, cuando se registraron más de 939 mil viajes y un impacto cercano a US$ 120 millones. Esta tendencia confirma el avance sostenido del sector y la importancia de los feriados largos como motor de la economía regional.

Lima sigue liderando los viajes

Lima Metropolitana se mantiene como el principal mercado emisor de turistas internos, aportando cerca del 40% del total de viajes durante el feriado. Los limeños, con una permanencia promedio de 3 noches fuera de casa y un gasto individual de aproximadamente S/500, marcan la pauta del turismo interno.

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Esta cifra es muy similar al comportamiento registrado el año anterior, lo que evidencia una fuerte continuidad en los patrones de consumo y movilidad.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo proyecta que el feriado largo del primero de mayo movilizará a más de 945 mil turistas internos en el Perú.

Según los análisis del MINCETUR, los viajes de corta duración y los destinos cercanos vuelven a ser la opción preferida. El clima favorable y la oferta gastronómica son factores decisivos para los viajeros, que priorizan lugares accesibles donde puedan disfrutar sin recorrer largas distancias.

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Regiones como Ica, Arequipa, Junín, La Libertad, Lambayeque y San Martín se perfilan como algunos de los destinos más visitados en este feriado.

Los mismos destinos de siempre: visitar a la familia, la razón principal

La preferencia por lo conocido sigue marcando la tendencia: en 2025, más del 70% de los turistas eligió lugares que ya había visitado, mostrando una inclinación por opciones seguras y fáciles de planificar.

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Esta conducta se mantiene para el presente año, con muchos viajes motivados por la cercanía, la experiencia previa y la confianza en el destino, explica el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

El impacto económico estimado del turismo interno para este feriado largo alcanza los USD 135 millones, superando los ingresos reportados en 2025. REUTERS/Alessandro Cinque

El motivo principal de los viajes internos será nuevamente la visita a familiares y amigos, que en el feriado del año pasado representó más del 60% de los desplazamientos.

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Las actividades de descanso y recreación ocupan el segundo lugar, consolidando al turismo interno como un canal de integración social y dinamismo económico descentralizado.

¿Cómo nos movemos y dónde nos quedamos?

El predominio del transporte terrestre —principalmente el bus interprovincial— caracteriza la movilidad durante el feriado largo. La mayoría de los viajeros opta por alojarse en viviendas de familiares o amigos, mientras que la organización del viaje suele hacerse por cuenta propia, sin intermediación de agencias.

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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo concluye que los patrones de viaje observados en años anteriores se mantienen, reforzando la importancia del turismo interno tanto para la economía nacional como para la integración familiar y social en todo el país.