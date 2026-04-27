Sin cenas ni publicaciones: Así vivieron Alejandra Baigorria y Said Palao su primer aniversario separados

Alejandra Baigorria y Said Palao, en un contraste entre momentos felices de su relación y la reciente celebración de su aniversario separados. (Instagram Said Palao)

Alejandra Baigorria y Said Palao cumplieron el 26 de abril su primer año de casados en un contexto muy distinto al que imaginaron el día de su boda. A un año de haber sellado su unión en una ceremonia religiosa y civil que fue de las más mediáticas de la farándula peruana, la pareja celebró el aniversario a miles de kilómetros de distancia, sin detalles románticos, intercambios públicos de cariño ni mensajes emotivos.

Un aniversario marcado por la distancia y la discreción

Mientras Alejandra Baigorria se encuentra en China por compromisos laborales relacionados con su empresa de ropa, Said Palao permaneció en Perú para participar en el Ironman 70.3 de Lima, una competencia deportiva que el chico reality había preparado desde hace meses.

La fecha del aniversario coincidió con la carrera para Said, quien, tras cruzar la meta, compartió una publicación en redes sociales donde agradeció el apoyo de su familia y amigos, y dedicó un breve y sencillo saludo a Alejandra:

“Y en especial a mi esposa y a mi hijita. Que estuvieron ahí haciéndome barra y siguiéndome toda la carrera desde China, dándome fuerzas que no sabía que me quedaban. Hoy además cumplimos un año de casados y aunque nos tocó estar lejos, estuviste conmigo desde el inicio hasta el final, viendo cada parte de mi recorrido. Esa fuerza también me llevó a cruzar la meta”.

Said Palao posa orgulloso con tres amigos, luciendo cascos y atuendos deportivos, después de cruzar la meta del desafiante Ironman 70.3 en Lima, Perú. (Instagram Said Palao)

El mensaje de Said, aunque afectuoso, fue mucho más corto y menos emotivo que los que la pareja solía intercambiar en otras ocasiones. Alejandra, por su parte, no respondió ni publicó ninguna mención específica a su aniversario de bodas. En sus redes sociales, solo compartió imágenes de su viaje de trabajo, sesiones de spa y reuniones con su hermano en China, priorizando su faceta empresarial.

Una relación bajo presión tras el ampay de Said Palao

El primer aniversario llega en medio de una crisis que se hizo pública tras un ampay difundido en marzo de este año. En las imágenes, Said Palao apareció en una fiesta en un yate en Argentina junto a Mario Irivarren, Patricio Parodi y varias mujeres.

El episodio provocó un distanciamiento y semanas de incertidumbre respecto al futuro de la pareja, que, hasta entonces, había proyectado una imagen de estabilidad y compromiso. Pese al escándalo, Alejandra Baigorria optó por no romper su matrimonio y la pareja viajó junta a España, donde participaron en un evento de premiación en Madrid.

En esa ocasión, la empresaria agradeció públicamente a Said por su apoyo, aunque evitó compartir imágenes juntos en sus redes sociales. Said fue quien confirmó la reconciliación al publicar una foto de ambos en Barcelona.

Said Palao sorprendió al publicar una foto junto a Alejandra Baigorria en la Basílica de la Sagrada Familia, confirmando su acercamiento en Barcelona.

Sin embargo, la aparente reconciliación no se ha traducido en una relación cercana ni en muestras públicas de afecto. La distancia física se suma a una frialdad notoria en las comunicaciones recientes entre ambos, lo que ha generado especulaciones sobre el verdadero estado de su matrimonio.

Un aniversario lejos de lo que el público esperaba

A diferencia de ocasiones anteriores, donde la pareja solía celebrar fechas especiales con cenas, escapadas románticas y publicaciones cargadas de amor, este primer aniversario pasó prácticamente desapercibido. Said Palao se enfocó en su competencia deportiva y en compartir con sus amigos, mientras que Alejandra Baigorria se mostró dedicada a su trabajo en China, destacando la importancia de seguir aprendiendo y creciendo profesionalmente.

Incluso, la madre de Said, Maria Queija, fue quien dedicó el mensaje más emotivo al deportista, felicitándolo por cruzar la meta del Ironman y expresando su orgullo, sin mencionar el aniversario de bodas.

Así fue la boda de Alejandra y Said

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, celebrada el 26 de abril de 2025, fue uno de los eventos más comentados del espectáculo local. La ceremonia religiosa tuvo lugar en la histórica Iglesia San Pedro en el Centro de Lima, seguida por una ceremonia civil en la Municipalidad de Lima y una recepción en el Fundo Casa Blanca de Pachacámac.

Alejandra Baigorria y Said Palao se casaron en medio de una lujosa boda. IG

La boda, marcada por la emoción, las lágrimas y los votos de amor eterno, reunió a familiares, amigos y figuras del entretenimiento nacional. Entre los invitados estuvieron Mario Irivarren, Onelia Molina, Hugo García, Fabio Agostini, Vania Bludau y Ernesto Pimentel, entre otros. El evento fue seguido de cerca por los medios y los fans, que celebraron el inicio de una nueva etapa para la pareja.

El escándalo del ampay en Argentina marcó un punto de quiebre en la relación. Aunque Said Palao pidió disculpas públicas y Alejandra Baigorria optó por el perdón y la discreción, las señales de distanciamiento se han hecho evidentes en la manera en que ambos han gestionado su primer aniversario de casados.

Visiblemente afectado y entre lágrimas, Said Palao se pronuncia por primera vez tras el escándalo, pidiendo perdón públicamente a su esposa Alejandra Baigorria y a su familia. - EEG / América

Por ahora, la empresaria y el chico reality han decidido enfocarse en sus proyectos personales y mantener la privacidad sobre el estado real de su relación. Alejandra ha reiterado en redes sociales su determinación de no dejar que nada la desvíe de sus metas y sueños, mientras que Said continúa participando en competencias deportivas y enfocándose en su bienestar físico y emocional.

El aniversario número uno de Alejandra Baigorria y Said Palao no fue el soñado por sus seguidores ni por la pareja misma. Entre la distancia, la falta de mensajes románticos y la ausencia de celebraciones conjuntas, la relación parece atravesar una etapa complicada. El futuro de la pareja aún es incierto, y solo el tiempo dirá si logran superar las dificultades y retomar el camino juntos o si este aniversario será recordado como el inicio de un cambio definitivo en su historia.