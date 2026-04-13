Fallece candidato al Senado del partido de Roberto Sánchez luego de caída durante cierre de campaña

Muere candidato de Juntos por el Perú tras accidente durante caravana en el Callao| Dante Castro (Facebook)

Dante Castro Carrasco, aspirante al Senado por Juntos por el Perú, murió este 13 de abril luego de permanecer tres días bajo atención médica a consecuencia de un accidente sufrido durante el cierre de campaña en el Callao.

Según informó La República, Dante Castro Carrasco participaba de una caravana política de Juntos por el Perú (JPP) cuando ocurrió el incidente. Testigos relataron que el candidato se encontraba sobre una camioneta utilizada por la agrupación para el recorrido.

El hecho sucedió días antes de las elecciones, exactamente el 10 de abril. El candidato de 67 años recibió atención médica en el lugar antes de ser trasladado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión, en el Callao. Allí, el candidato ingresó con diagnóstico reservado y permaneció internado mientras el personal sanitario intentaba estabilizarlo.

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A través de las redes sociales, su equipo también confirmó el hecho tras la jornada electoral.

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