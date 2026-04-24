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Said Palao explota y enfrenta en vivo a la producción de ‘Esto es Guerra’: “Ustedes para inventar historias son los mejores”

El atleta estalló en plena transmisión por los cuestionamientos sobre sus ausencias, aclarando que su estado de salud lo mantiene alejado de las pruebas y exigiendo más transparencia en la comunicación del programa

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Said Palao
El conflicto en 'Esto es Guerra' surge tras las ausencias de Said Palao y cuestionamientos sobre su compromiso en el reality. (Captura de video)

El ambiente en ‘Esto es Guerra’ se tornó tenso luego de que Said Palao, uno de los competidores más emblemáticos del reality, protagonizara un fuerte intercambio en vivo con la producción y los conductores del programa. El hecho ocurrió después de que la producción cuestionara públicamente sus recientes ausencias y sugiriera, a través de comentarios y anuncios en pantalla, que el deportista estaría fingiendo lesiones para justificar su falta de compromiso.

La situación se agravó cuando, en la antesala del programa, la producción señaló a Palao y a otros concursantes por llegar tarde o ausentarse sin justificación. Incluso se descontaron puntos tanto a Guerreros como a Combatientes, y se enfatizó que Said Palao había vuelto a faltar a una reunión clave de pauta, según lo mostrado en un video del día.

El descargo en vivo de Said Palao

Durante la emisión del programa, Katia Palma y Mathías Brivio se enlazaron con Said Palao, quien apareció con el hombro vendado y visiblemente incómodo. Al ser consultado por su estado de salud, Palao detalló que sufría un dolor fuerte en la espalda y que, pese a tomar medicamentos, el malestar se había vuelto insoportable, dificultándole incluso caminar.

“Hoy en la mañana al levantarme, ya el dolor fue totalmente insostenible, no podía ni siquiera erguir la columna, no la puedo erguir. Si estoy erguido, me duele demasiado. Y es más, me dificulta hasta caminar”, explicó el competidor.

Cuando Mathías Brivio le preguntó por su diagnóstico médico, Said respondió que recién al día siguiente se sometería a exámenes y que, por el momento, solo contaba con medicamentos para el dolor y la inflamación. Sin embargo, la producción exigió que presentara la constancia médica de inmediato y no al día siguiente, insinuando que Palao se estaba autorrecetando o autodiagnosticando.

La puntualidad es clave en la competencia. Katia Palma llegó 7 minutos tarde a la reunión de pauta, generando molestia entre sus compañeros. Por si fuera poco, Said Palao volvió a ausentarse. ¿Qué consecuencias traerán estas faltas para el equipo de los Guerreros? Video: Instagram EEG

Said responde y acusa a la producción de “inventar historias”

La presión aumentó cuando Mathías Brivio insistió en obtener pruebas médicas en ese mismo momento. Fue entonces cuando Said Palao explotó contra el programa y la producción: “¿Qué pasa si les muestro videos donde yo estoy yendo a la clínica? Porque la verdad que ustedes para inventar historias son los mejores”, exclamó.

Y agregó: “Ahí ustedes lo que han vendido es: ‘Said, prácticamente no quiso ir al programa nuevamente’, y no ha sido así. Yo he conversado desde temprano, eso no ha tenido que ser la venta. La venta ha tenido que ser: ‘Said por lesión no puede caminar, es por eso que el día de hoy no está en el programa’. No como ustedes lo han vendido”.

El competidor continuó defendiendo su postura y aseguró que no estaba de acuerdo con la forma en que se estaba comunicando su ausencia, insistiendo en que todo lo relacionado con su salud había sido informado previamente a la producción.

Las quejas previas hacia el viaje de Said Palao con Alejandra Baigorria

El conflicto se produce en un contexto en el que la producción de ‘Esto es Guerra’ ha mostrado una postura estricta ante las indisciplinas de los participantes, aplicando sanciones y recalcando la importancia de la puntualidad y la asistencia.

En días previos, Said Palao ya había sido objeto de críticas tanto por parte de sus compañeros como por la producción, tras regresar al programa luego de varios días de ausencia por un viaje a España con Alejandra Baigorria.

Un llamado de atención: Said Palao, afectado por un fuerte dolor de espalda, se defiende de las acusaciones y aclara los motivos de su ausencia en el programa, mostrando su lucha por la recuperación, pero explota cuando cuestionan su falta. Video: TikTok @josepastord

Melissa Loza, una de las competidoras históricas, expresó su molestia en vivo: “Es clarísimo que este ejemplo que da Said en cuestión laboral, no todos tienen este trabajo como prioridad”. Otros miembros del equipo también reclamaron que la tardanza de Palao había afectado el puntaje del grupo, generando un clima de hostilidad y discusiones frente a cámaras.

En una reciente edición del programa, se informó que la ausencia de Said en una reunión crucial de pauta llevó a que se descontaran puntos a ambos equipos, Guerreros y Combatientes, provocando indignación entre los capitanes, especialmente Patricio Parodi.

Pedido de diagnóstico médico y justificación

Palao explicó que su ausencia se debía estrictamente a una lesión, enfatizando que no podía participar ni siquiera como espectador en el set por la intensidad del dolor. “No puedo estar parado mucho tiempo. Cualquier movimiento mínimo me duele bastante el cuerpo”, aseguró durante el enlace en vivo.

El deportista detalló que esperaba presentar toda la documentación médica una vez realizados los exámenes correspondientes, pero la producción insistió en obtener pruebas en el momento.

El episodio generó debate inmediato en redes sociales, donde algunos usuarios defendieron el derecho de Said Palao a priorizar su salud, mientras que otros respaldaron la postura de la producción en exigir disciplina y compromiso en un programa televisivo de competencia.

Por ahora, la continuidad del competidor en el programa dependerá de la evaluación médica y del manejo que la producción haga de la situación en próximas emisiones.

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