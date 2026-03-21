Perú

Rebeca Escribens a Said Palao: “Parece buen chico, pero la inmadurez lo desborda y todo por seguir una manada”

La conductora opinó sobre las disculpas de Said en ‘EEG’, calificando su actitud de inmadura y advirtiendo sobre los riesgos de dejarse llevar por el grupo.

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Rebeca Escribens criticó la inmadurez
Rebeca Escribens criticó la inmadurez de Said Palao tras sus disculpas públicas en Esto es Guerra. América TV.

La polémica por el ampay de Said Palao en Argentina continúa generando repercusiones en la farándula peruana. Esta vez, la conductora Rebeca Escribens se pronunció con firmeza sobre las disculpas públicas del chico reality, señalando que su inmadurez y la influencia del grupo lo llevaron a cometer un error que ahora pone en jaque su matrimonio con Alejandra Baigorria.

Durante su bloque en América Espectáculos, Rebeca analizó la actitud de Palao y lanzó una advertencia sobre las consecuencias de no asumir responsabilidades adultas cuando se tiene una familia y niños pequeños.

Rebeca Escribens: “La inmadurez lo desborda”

En su comentario, Rebeca Escribens fue directa: “Miren, Said Palao parece buen chico, pero lamentablemente la inmadurez lo aborda o lo desborda en todo caso y hace que tome decisiones tan equivocadas como lo que le está costando o le pudiera costar el matrimonio. Y eso por seguir a una manada, por seguir ahí como corderito, como ovejita, ahí vamos, todos vamos, pues vamos. O sea, la capacidad de discernir es importante para poder ser llamado adulto, para poder ser llamado hombre de familia”, sentenció la conductora.

Escribens subrayó la importancia de la madurez y el discernimiento en la vida adulta, especialmente cuando se tienen responsabilidades familiares y un matrimonio en juego.

Rebeca Escribens criticó la inmadurez de Said Palao tras sus disculpas públicas en Esto es Guerra. TikTok.

Said Palao pide perdón, pero el público lo tilda de “falso”

El escándalo se desató luego de que ‘Magaly TV La Firme’ difundiera imágenes de Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi en una fiesta en un yate en Argentina, rodeados de mujeres y en actitudes comprometedoras.

Tras la polémica, Palao ofreció disculpas públicas en el programa ‘Esto es Guerra’, asegurando que lamenta lo ocurrido y que hará todo lo posible por recuperar a Alejandra Baigorria y su familia.

Sin embargo, lejos de generar empatía, la reacción en redes sociales fue negativa. Cientos de usuarios consideraron su discurso poco genuino y hasta “falso”, criticando el tono y la insistencia en destacar el término “mi esposa”. Comentarios como “Cuantas veces dijo Said Palao MI ESPOSA, poco creíble esas disculpas” y “Pide perdón por presión” reflejaron el escepticismo dominante.

Said Palao viajó antes de
Said Palao viajó antes de su boda con el mismo grupo del escándalo. Captura: América Televisión.

El respaldo a Alejandra Baigorria y el descrédito a Said

Mientras Said Palao enfrentaba la ola de críticas, Alejandra Baigorria optó por el silencio y luego publicó un video donde, entre lágrimas, pidió respeto, empatía y tiempo para procesar la crisis matrimonial. “No es un enamorado, es una familia constituida. Es algo mucho más allá”, confesó, dejando en claro que el escándalo afectó a su entorno más cercano.

Las redes sociales no tardaron en mostrar su apoyo incondicional a Baigorria. Mensajes como “Alejandra, no se merece el perdón de Said” y “Agarre sus tiendas, sus carteras de marca, productos y déjelo más pelado de lo que está” se viralizaron, demostrando que la comunidad digital respalda la postura de la empresaria.

Los dos matrimonios que entraron en crisis y la relación que se rompió

El ampay de Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi, calificado por Magaly Medina como “planificado y no improvisado”, no solo quebró la relación de Irivarren con Onelia Molina y puso en crisis el matrimonio de Alejandra Baigorria y el de Francho Sierralta, quien recientemente se casó hace tres meses.

Alejandra Baigorria, fiel a su carácter resiliente, continúa priorizando su bienestar y el de su familia, mientras Said Palao enfrenta el desafío de recuperar la confianza perdida.

Más polémica: así siguió la
Más polémica: así siguió la fiesta de Said Palao y Mario Irivarren tras el yate. Captura: Magaly TV La Firme.

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