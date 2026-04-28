Perú

Subastan mansión de Casuarinas incautada a Víctor Alberto Venero, extestaferro de Vladimiro Montesinos

El Estado ofrecerá en remate una exclusiva residencia de 2,800 metros cuadrados, valorada en más de 4 millones de dólares, como parte del proceso de extinción de dominio sobre bienes vinculados a delitos de corrupción en el entorno de Montesinos

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Alberto Venero
Pronabi anunció la subasta pública de una mansión en Casuarinas, Santiago de Surco, incautada a Víctor Venero, considerado testaferro de Vladimiro Montesinos

El Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) comunicó este lunes la realización de una subasta pública de una mansión situada en la urbanización Casuarinas, en el distrito limeño de Santiago de Surco, adquirido por Víctor Alberto Venero, identificado como testaferro del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.

Según lo informado por el Ministerio Público en junio de 2023, la propiedad está valuada en más de 4,000,000 de dólares y actualmente pertenece al Estado peruano, luego de que el Poder Judicial declarara fundada la extinción de dominio sobre dicho bien. El inmueble abarca 2,800 metros cuadrados, distribuidos en varios niveles, incluye piscina cubierta, sauna y espacios amplios.

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La Fiscalía Superior Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima estableció que la mansión, registrada a nombre de Giulio Chiauzzi, fue adquirida mediante fondos provenientes de actividades ilícitas atribuibles a Venero, quien enfrenta cargos por colusión desleal, cohecho pasivo propio, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita.

Vanero actuó como uno de los principales testaferros de Montesinos, quien se desempeñó como asesor de inteligencia durante el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000) y posteriormente recibió sentencia por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

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La propiedad, valuada en más de 4 millones de dólares y ahora bajo dominio estatal, fue adquirida con fondos ilícitos y abarca 2,800 metros cuadrados, con piscina, sauna y amplios ambientes
La propiedad, valuada en más de 4 millones de dólares y ahora bajo dominio estatal, fue adquirida con fondos ilícitos y abarca 2,800 metros cuadrados, con piscina, sauna y amplios ambientes

El exnúmero dos del fallecido autócrata articuló una red de corrupción en esa administración, involucró a funcionarios, congresistas y empresarios, y realizó grabaciones en video en su oficina, una de las cuales expuso las irregularidades del régimen y precipitó la renuncia de Fujimori en el año 2000.

La investigación patrimonial estuvo a cargo de la Cuarta Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de Lima, que consiguió que el Poder Judicial respaldara la demanda de extinción de dominio sobre la referida propiedad.

Proceso

La subasta pública tendrá lugar el 13 de mayo, en el auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), en Miraflores, y comprenderá la venta de 32 inmuebles distribuidos en 10 regiones del país, entre ellas Lima, Lambayeque, Piura, La Libertad, Áncash, Loreto, Amazonas, Huancavelica, Cuzco y Tacna.

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La mansión fue registrada a nombre de Giulio Chiauzzi y la Fiscalía determinó el origen ilegal del dinero utilizado, vinculado a delitos de corrupción cometidos por Venero bajo el régimen de Fujimori

Las personas interesadas podrán consultar los detalles de la licitación en la página web de Pronabi. El precio base fijado para la propiedad vinculada a Venero asciende a 5,365,000 soles, cifra inferior al valor de mercado de inmuebles similares. El periodo de registro de postores estará abierto del 30 de abril al 6 de mayo.

Entre los bienes que se subastarán figuran stands ubicados en el emporio comercial de Gamarra y viviendas en distintas regiones, con precios base que pueden alcanzar hasta dos tercios del valor de mercado.

Pronabi destacó que esta iniciativa constituye una oportunidad para que ciudadanos y empresarios destinen recursos a proyectos personales o empresariales, otorgando un nuevo uso a bienes anteriormente relacionados con delitos contra el Estado.

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