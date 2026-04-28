Julio César Uribe admite contraste de Sporting Cristal en 2026: “En Copa Libertadores podemos avanzar, pero no estamos haciendo una buena Liga 1″

Julio César Uribe ocupa una función directiva en Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

Horas antes del partido entre Sporting Cristal y Junior, por la 3era fecha de la Fase de Grupos de la CONMEBOL Libertadores 2026, Julio César Uribe atendió a Win Sports en una entrevista en la que ha repasado el presente del club del Rímac. Indudablemente abordó las diferencias notables entre el escenario internacional y el panorama doméstico.

“Estamos viviendo dos realidades. Una no tendría por qué ser. Sporting Cristal es uno de los tres equipos más importantes de la historia del fútbol peruano. A nivel de Copa Libertadores estamos demostrando que podemos seguir avanzando y en el torneo local no estamos haciendo un buen campeonato”, admitió Uribe.

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En esa misma frecuencia, el directivo de Cristal sumó que “somos conscientes de nuestra fuerza y esperamos reencontrarnos con la regularidad que es muy importante para el propósito institucional” dentro de una campaña marcada por una serie de resultados desfavorables que alertan a la afición.

Sporting Cristal vive un presente tumultuoso. - Crédito: @ClubSCristal

Enfoque Libertadores

A pesar de que Cristal experimenta un presente tumultuoso, Julio César Uribe espera que la afición responda desde las graderías, sin importar el estadio, para ofrecer un apoyo incondicional al equipo. Así, esa iniciativa puede empezar en el enfrentamiento contra Junior de Barranquilla, en el estadio Alejandro Villanueva.

“Estamos en condición de local con esa intensidad que requiere el jugador para que desde su aliento encuentre la mejor respuesta”, apuntó el popular ‘Diamante’, que lleva ya un buen tiempo en los despachos de La Florida ejerciendo el rol de Director General de Fútbol.

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"A nivel de Copa Libertadores estamos demostrando que podemos seguir avanzando y en el torneo local no estamos haciendo un buen campeonato", indicó Uribe. | VIDEO: Win Sports

Consultado acerca de Luis Díaz, el último talento surgido de las entrañas del Junior que vive un presente dulce en el FC Bayern, Uribe solo atinó a volcar elogios: “Gran profesional y gran jugador. Desde que llegó a Europa se ha adaptado, porque es un futbolista de mucha calidad, velocidad, verticalidad, carácter y profesionalismo. Le ha ido súper bien, es un gran embajador de su fútbol que seguirá triunfando”.

Julio César Uribe tuvo un paso breve, pero brillante por Junior de Barranquilla en 1986. Destacó por encima del resto convirtiéndose en figura inmediata. Anotó 16 goles y se ganó el apodo de “Emperador”. Su talento dejó huella en la hinchada, consolidándolo como ídolo y referente histórico del equipo barranquillero.

Sporting Cristal recibirá a Junior de Barranquilla por la fecha 3 del grupo F de la Copa Libertadores 2026.

Realidades opuestas

En los alrededores del distrito del Rímac se percibe una creciente inquietud como consecuencia de la dinámica negativa que arrastra Sporting Cristal durante el torneo Apertura 2026. El equipo ha venido mostrando desempeños desfavorables, durante los primeros meses del año, que han generado preocupación entre sus seguidores.

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La situación en el campeonato local resulta especialmente alarmante para los aficionados, ya que los últimos resultados han colocado a Sporting Cristal en una posición comprometida dentro de la tabla, con una proximidad cada vez mayor a la zona de descenso.

En contraste con la campaña doméstica, la actuación de Sporting Cristal en la Copa Libertadores presenta un panorama completamente distinto. Realmente, los ‘cerveceros’ mantienen opciones concretas de avanzar a los octavos de final, situándose en la disputa por los primeros lugares de su grupo.