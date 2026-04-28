Deflagración en Cusco revela fallas en Camisea y Osinergmin envía informe al Minem para evaluación: “concesionario incumplió obligaciones”

Pobladores de la selva de Cusco registraron el momento exacto de una masiva fuga de gas que provocó una enorme llamarada en el cielo. El incidente, ocurrido en una tubería del gasoducto, generó gran preocupación en la zona. Video: La Última

El organismo supervisor del sector energético informó incumplimientos en el contrato de concesión del sistema de transporte de gas natural tras la emergencia registrada en marzo en Cusco. La evaluación se basa en acciones de fiscalización realizadas luego del evento ocurrido en el kilómetro 43 del ducto en Megantoni.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) comunicó conclusiones derivadas de sus acciones de control. Estas apuntan a incumplimientos vinculados a obligaciones contractuales en el sistema de transporte que conecta Camisea con la costa. La revisión se centra en condiciones operativas clave como la continuidad del servicio y la capacidad de respuesta ante la demanda energética.

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Según el informe difundido por Osinergmin, el concesionario no cumplió con garantizar el flujo ni la presión de gas requeridos para cubrir la demanda máxima diaria entre el 1 y el 13 de marzo de 2026. Esta obligación forma parte de las condiciones establecidas en el contrato de concesión, que exige que el sistema opere con altos niveles de disponibilidad.

El documento precisa que el diseño, construcción, mantenimiento y operación del sistema deben permitir una disponibilidad anual del 99%, además de reducir la ocurrencia de paradas no programadas. La evaluación técnica concluye que estas condiciones no se cumplieron durante el periodo analizado, lo que configura una falta contractual.

Osinergmin detalla que estas observaciones se sustentan en la revisión de parámetros operativos y en el comportamiento del sistema tras la emergencia ocurrida en el kilómetro 43 del ducto. Este punto corresponde a la zona donde se registró la fuga de gas seguida de una llamarada el 1 de marzo.

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Remisión del informe al Ministerio de Energía y Minas

Composición: Infobae Perú

El organismo supervisor informó que los resultados de la fiscalización ya se encuentran en manos del Ministerio de Energía y Minas (Minem). La documentación remitida incluye dos informes diferenciados: uno referido al transporte de gas natural por ductos desde Camisea hasta el City Gate, y otro sobre el transporte de líquidos de gas natural hacia la costa.

Ambos reportes incorporan el análisis del evento ocurrido el 1 de marzo de 2026 en Megantoni, Cusco. La entrega de esta información responde al marco legal vigente, que asigna al Minem la función de evaluar posibles sanciones o penalidades derivadas de incumplimientos contractuales.

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Osinergmin aclara que su rol se limita a la fiscalización del cumplimiento normativo, técnico y contractual dentro de su ámbito de competencia. La decisión sobre medidas correctivas o sancionadoras corresponde al ministerio en su calidad de concedente.

Comunicado de OSINERGMIN

Contexto del incidente en Megantoni

La emergencia que originó la investigación se produjo en una estación de válvulas del sistema operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), ubicada en la zona de Saringabeni. De acuerdo con la información oficial, la empresa activó su plan de respuesta tras detectar una fuga de gas natural vehicular seguida de una llamarada.

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El Ministerio de Energía y Minas confirmó que el evento provocó la paralización de la mayoría de centrales termoeléctricas que operan con gas en Lima y áreas cercanas. Este hecho generó un incremento abrupto en el costo de la energía en el mercado mayorista, que superó los USD200 por megavatio hora en pocas horas.

La empresa operadora informó que desplegó equipos especializados para controlar la situación y aseguró que adoptó medidas orientadas a proteger la seguridad de las personas y reducir impactos ambientales. También indicó que las causas del incidente se encuentran bajo investigación.

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Investigación técnica en curso

Composición: Infobae Perú

Osinergmin señaló que mantiene abierta una investigación técnica para determinar el origen de la deflagración. Este proceso busca establecer con precisión los factores que originaron el evento y verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario en cada etapa de la operación.

El organismo precisó que, en caso de confirmarse nuevas faltas, se iniciarán los procedimientos administrativos sancionadores correspondientes. Asimismo, indicó que los resultados se comunicarán de forma oportuna, con base en un análisis técnico riguroso.

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La continuidad de esta investigación se desarrolla en paralelo con la evaluación que realiza el Ministerio de Energía y Minas sobre los informes remitidos, dentro del marco de sus competencias legales.