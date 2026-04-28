Perú

¿Por qué asesinaron a Alexander Vinces? Las versiones sobre el crimen del campeón de artes marciales en el Callao

Testigos y autoridades coinciden en que el ataque fue planificado, mientras se analizan cámaras de seguridad y se exploran diversas hipótesis sobre el móvil del asesinato

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El asesinato de Alexander Vinces, campeón nacional de artes marciales mixtas, ha generado conmoción y múltiples interrogantes sobre los motivos detrás del ataque ocurrido en el Callao. La noche del 27 de abril, sicarios abrieron fuego contra el deportista y uno de sus alumnos cuando salían de la academia que dirigía desde hacía casi una década.

Alexander Vinces fue interceptado por los atacantes en la avenida Santa Rosa, a la salida de su academia ‘Vinces Fight’, donde una ráfaga de 16 disparos silenció la rutina de entrenamiento que cada noche recibía a decenas de jóvenes. El crimen ocurrió cerca de las 22:30 de la noche, momento en el cual el campeón y su alumno de 25 años abandonaban el local, convertido en un espacio de formación y contención en una de las zonas más golpeadas por la delincuencia.

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El misterio tras la muerte de Alexander Vinces: versiones sobre el asesinato del campeón de artes marciales
El misterio tras la muerte de Alexander Vinces: versiones sobre el asesinato del campeón de artes marciales| Latina Noticias

Líneas de investigación: extorsión, ajuste de cuentas y ataque selectivo

De acuerdo con el reporte de Latina Noticias, los testigos coincidieron en que los sicarios aguardaban a su objetivo a bordo de un auto rojo con lunas polarizadas, estacionado a pocos metros de la puerta de la academia. La policía recogió múltiples casquillos en la vía pública, lo que sugiere que tanto Vinces como su alumno intentaron evadir el ataque sin éxito. Ambos fueron trasladados al Hospital Daniel Alcides Carrión. El maestro de MMA no sobrevivió al disparo que recibió en la cabeza.

Las primeras versiones apuntan a la posibilidad de una extorsión a raíz del negocio que Vinces sostenía en el Callao. Familiares confirmaron que el campeón había cambiado la ubicación de su academia meses atrás, aunque no pudieron precisar si la mudanza respondió a amenazas o presiones de bandas criminales.

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Un referente de las artes marciales, víctima de un ataque armado en el Callao
Un referente de las artes marciales, víctima de un ataque armado en el Callao | Facebook de Alexander Vinces

Otra hipótesis que barajan las autoridades es la de un ajuste de cuentas, dado el modo en que los atacantes planificaron y ejecutaron el crimen. La investigación policial está en curso y contempla las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia de la Municipalidad del Callao, que podrían haber registrado la placa del vehículo sospechoso y los movimientos de los sicarios.

La policía continúa recabando pruebas en la escena del crimen y analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la avenida Santa Rosa y sus alrededores.

Asesinan a campeón de artes marciales en la puerta de su academia en el Callao | Facebook de Alexander Vinces
Asesinan a campeón de artes marciales en la puerta de su academia en el Callao | Facebook de Alexander Vinces

Amigos, alumnos y familiares lo despiden por redes sociales

La muerte de Alexander Vinces estremeció a la comunidad deportiva, especialmente en el Callao, donde el maestro era considerado un referente y ejemplo para niños y adolescentes. En las redes sociales de la academia se multiplicaron los mensajes de dolor y agradecimiento, así como videos de entrenamientos y competencias en las que el campeón alentaba a los jóvenes a elegir el deporte como camino de vida.

“Mis más sentidas condolencias a toda la familia, que pena despertar y recibir esta triste noticia y recién nos vimos el domingo en la competencia con mucho respeto nos saludamos nos dimos la mano compartimos unas risas con nuestro entorno y recibir esta noticia ahora es muy triste, se ganó un cariño y respeto en esta vida. Dios lo tiene ya en su gloria, profesor, el cielo ganó un campeón”, se lee.

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