Perú

Playas de Ancón, Chorrillos, Miraflores, Punta Hermosa y más distritos exponen a bañistas a riesgos sanitarios y falta de seguridad

La Contraloría General de la República emitió un informe donde detecó 96 situaciones de riesgo que ponen en peligro la seguridad y la salud de los bañistas en los balnearios

Guardar
El operativo de control identificó
El operativo de control identificó carencias en primeros auxilios, baños públicos y manejo de residuos en zonas concurridas por veraneantes.| Contraloría

Cada día las temperaturas son más altas en Lima y miles de familias aprovechan sus vacaciones para acudir a disfrutas de las playas de la capital. Sin embargo, la Contraloría General de la República detectó 96 situaciones de riesgo que ponen en peligro la seguridad y la salud de los bañistas en los balnearios de Lima Metropolitana durante la temporada 2026.

El operativo de control, denominado ‘Playas Verano 2026: Playas Seguras y Sostenibles’, supervisó 63 playas y cuatro zonas litorales en la capital, revelando deficiencias en infraestructura de salvataje, servicios básicos y gestión municipal, según el Informe N° 221-2026-CG/GRLIM-SOP.

De acuerdo con el reporte de la Contraloría, solo el 37 % de los balnearios evaluados dispone de equipamiento completo para salvataje, como torres de control, personal especializado, mástiles y banderas que advierten sobre el estado del mar. A la vez, un 25 % carece completamente de medidas de seguridad, afectando a playas altamente concurridas en Ancón, Chorrillos, Miraflores y Punta Hermosa.

El operativo de control identificó
El operativo de control identificó carencias en primeros auxilios, baños públicos y manejo de residuos en zonas concurridas por veraneantes.| Contraloría

Playas con observaciones

La supervisión identificó que el 57 % de las playas no cuenta con puestos de primeros auxilios y una de cada cuatro no dispone de planes de contingencia ante sismos o tsunamis.

En Santa Rosa, tanto la playa Grande como la Chica presentan esta carencia, lo que limita la capacidad de respuesta ante emergencias. Además, el 29 % no tiene señalización adecuada para advertir sobre zonas peligrosas, horarios de riesgo o rutas de evacuación; entre ellas, Los Pulpos y San Antonio en Lurínfueron señaladas por esta omisión.

Según el informe presentado, cuatro de cada diez playas carecen de módulos de servicios higiénicos y, en algunos casos, los baños no están conectados a redes de agua ni desagüe, como ocurre en Venecia, en Villa El Salvador.

También se detectó que 13 playas no disponen de tachos de basura y, donde existen, más de la mitad no cumple con el código de colores para la correcta disposición de residuos.

Solo 37% de playas de
Solo 37% de playas de Lima cuenta con equipos completos de salvataje| Contraloría

El 41 % carece de certificación vigente de fumigación o desratización, situación evidenciada en Las Ninfas, en Pucusana, lo que podría favorecer la presencia de mosquitos, roedores y bacterias que representan un riesgo sanitario. Fuera de los balnearios, tres de las cuatro zonas litorales no consideradas playas presentan acumulación de basura y desmonte, principalmente en áreas bajo jurisdicción de Chorrillos, San Isidro y Magdalena.

Sin autorización para las escuelas y cobro ilegal

Por distritos, la municipalidad de Miraflores presentó observaciones en la playa Makaha, donde no se cuenta con registro ni autorización para las escuelas de surf y paddle que ofrecen servicios de enseñanza. Tampoco existe información sobre la certificación de los instructores. En Barranco, las playas Los Yuyos y Los Pavos presentan la misma situación. El informe subraya que estas actividades se desarrollan sin supervisión municipal ni control sobre la idoneidad del personal.

Playas de Lima, entre la
Playas de Lima, entre la inseguridad y la contaminación según informe estatal| Contraloría

En Chorrillos, el control a las playas Agua Dulce I y II reveló que el personal de serenazgo no interviene ante personas ajenas a la entidad que solicitan dinero a los veraneantes por el uso del parqueo vehicular, afectando el libre uso de los espacios públicos y la seguridad de los usuarios.

Temas Relacionados

MirafloresAncónChorrillosPunta Hermosaperu-noticiasContraloría

Más Noticias

Horacio Calcaterra increpa a hincha de Universitario en defensa de Jorge Murrugarra: “Te hizo celebrar 3 copas”

El mediocampista uruguayo respaldó a su compañero tras las recientes críticas por su rendimiento en la Liga 1

Horacio Calcaterra increpa a hincha

Congreso invita al ministro de Energía y Minas para explicar medidas para enfrentar el desabastecimiento de GNV

El titular del Minem, Ángelo Alfaro Lombardi, deberá dar detalles sobre la situación del gas natural en el país y el incremento de precios de otros combustibles

Congreso invita al ministro de

Exintegrantes de ‘Bienvenida la tarde’ en Esto es Guerra: Andy V apareció con cabello azul y Melissa Paredes lució uniforme

Melissa Paredes, Andy V, Andrea San Martín y Dorita Orbegoso lideraron el equipo ‘Bienvenida tu tarde’ en el crossover más esperado junto a los exintegrantes de ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’.

Exintegrantes de ‘Bienvenida la tarde’

El precio del balón de GLP en Perú se perfila a los 100 soles tras la emergencia en los ductos de Camisea

La interrupción en Camisea deja al país con reservas de GLP -derivado del gas natural- para solo tres días, generando alarma sobre la seguridad energética nacional

El precio del balón de

Dónde ver Cienciano vs Melgar HOY: canal tv online del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

El ‘papá’ buscará imponerse como local contra un equipo que llega con la necesidad de recuperarse tras una serie de resultados adversos. A continuación, los detalles para seguir el encuentro

Dónde ver Cienciano vs Melgar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congreso invita al ministro de

Congreso invita al ministro de Energía y Minas para explicar medidas para enfrentar el desabastecimiento de GNV

Premier Denisse Miralles anuncia reuniones con bancadas y confía en recibir respaldo del Congreso

Adrián Villar: ¿Qué es la prisión preventiva y en qué casos se impone?

Espectáculo en el CAL: Exigían remover al Comité Electoral, pero retiran pedido en plena Asamblea

Adrián Villar mostró “desinterés por la vida ajena” y huiría si queda libre: Los argumentos del PJ para darle prisión preventiva

ENTRETENIMIENTO

Exintegrantes de ‘Bienvenida la tarde’

Exintegrantes de ‘Bienvenida la tarde’ en Esto es Guerra: Andy V apareció con cabello azul y Melissa Paredes lució uniforme

Gisela Valcárcel revela que su programa no se emitirá desde Panamericana Televisión: “Tenemos que hacerlo desde otro lugar”

Entradas para Gorillaz en Lima: precios y preventa en Ticketmaster de su primer concierto en Perú

Gorillaz en Perú: euforia por preventa de entradas en Ticketmaster genera largas colas y alta demanda

Masiel Málaga realizó un concierto en el Callao durante el estado de emergencia y terminó en balacera

DEPORTES

Horacio Calcaterra increpa a hincha

Horacio Calcaterra increpa a hincha de Universitario en defensa de Jorge Murrugarra: “Te hizo celebrar 3 copas”

Dónde ver Cienciano vs Melgar HOY: canal tv online del partido por fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Así quedaría la tabla de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras fallo a favor de Circolo y quita de puntos a San Martín

Sporting Cristal tiene en carpeta a dos jugadores antes del cierre del mercado: “De repente no caerá muy a gusto en Paulo Autuori”

A qué hora juega Cienciano vs Melgar HOY: partido en Cusco por fase preliminar de Copa Sudamericana 2026