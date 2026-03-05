Playas de Ancón, Chorrillos, Miraflores, Punta Hermosa y más distritos exponen a bañistas a riesgos sanitarios y falta de seguridad

El operativo de control identificó carencias en primeros auxilios, baños públicos y manejo de residuos en zonas concurridas por veraneantes.| Contraloría

Cada día las temperaturas son más altas en Lima y miles de familias aprovechan sus vacaciones para acudir a disfrutas de las playas de la capital. Sin embargo, la Contraloría General de la República detectó 96 situaciones de riesgo que ponen en peligro la seguridad y la salud de los bañistas en los balnearios de Lima Metropolitana durante la temporada 2026.

El operativo de control, denominado ‘Playas Verano 2026: Playas Seguras y Sostenibles’, supervisó 63 playas y cuatro zonas litorales en la capital, revelando deficiencias en infraestructura de salvataje, servicios básicos y gestión municipal, según el Informe N° 221-2026-CG/GRLIM-SOP.

De acuerdo con el reporte de la Contraloría, solo el 37 % de los balnearios evaluados dispone de equipamiento completo para salvataje, como torres de control, personal especializado, mástiles y banderas que advierten sobre el estado del mar. A la vez, un 25 % carece completamente de medidas de seguridad, afectando a playas altamente concurridas en Ancón, Chorrillos, Miraflores y Punta Hermosa.

Playas con observaciones

La supervisión identificó que el 57 % de las playas no cuenta con puestos de primeros auxilios y una de cada cuatro no dispone de planes de contingencia ante sismos o tsunamis.

En Santa Rosa, tanto la playa Grande como la Chica presentan esta carencia, lo que limita la capacidad de respuesta ante emergencias. Además, el 29 % no tiene señalización adecuada para advertir sobre zonas peligrosas, horarios de riesgo o rutas de evacuación; entre ellas, Los Pulpos y San Antonio en Lurínfueron señaladas por esta omisión.

Según el informe presentado, cuatro de cada diez playas carecen de módulos de servicios higiénicos y, en algunos casos, los baños no están conectados a redes de agua ni desagüe, como ocurre en Venecia, en Villa El Salvador.

También se detectó que 13 playas no disponen de tachos de basura y, donde existen, más de la mitad no cumple con el código de colores para la correcta disposición de residuos.

El 41 % carece de certificación vigente de fumigación o desratización, situación evidenciada en Las Ninfas, en Pucusana, lo que podría favorecer la presencia de mosquitos, roedores y bacterias que representan un riesgo sanitario. Fuera de los balnearios, tres de las cuatro zonas litorales no consideradas playas presentan acumulación de basura y desmonte, principalmente en áreas bajo jurisdicción de Chorrillos, San Isidro y Magdalena.

Sin autorización para las escuelas y cobro ilegal

Por distritos, la municipalidad de Miraflores presentó observaciones en la playa Makaha, donde no se cuenta con registro ni autorización para las escuelas de surf y paddle que ofrecen servicios de enseñanza. Tampoco existe información sobre la certificación de los instructores. En Barranco, las playas Los Yuyos y Los Pavos presentan la misma situación. El informe subraya que estas actividades se desarrollan sin supervisión municipal ni control sobre la idoneidad del personal.

En Chorrillos, el control a las playas Agua Dulce I y II reveló que el personal de serenazgo no interviene ante personas ajenas a la entidad que solicitan dinero a los veraneantes por el uso del parqueo vehicular, afectando el libre uso de los espacios públicos y la seguridad de los usuarios.