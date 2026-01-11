Playas no saludables 2026 para bañistas en Lima: Digesa revela que algunas están en la Costa Verde

La Digesa advierte sobre playas no aptas para bañistas en la Costa Verde, especialmente en Chorrillos y Barranco, debido a deficiencias en limpieza y calidad del agua. (Andina)

La Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) advirtió sobre la presencia de playas no aptas para bañistas en la Costa Verde, donde destacan zonas de Chorrillos y Barranco como puntos críticos durante el verano 2026.

La advertencia de las autoridades sanitarias se centra en el incremento de visitantes a balnearios que no cumplen con los estándares necesarios para garantizar la seguridad de la población.

Según la Digesa, en el distrito de Chorrillos, áreas como La Herradura y Villa figuran entre las playas no aprobadas para el ingreso de bañistas. La entidad precisó que en la primera de ellas se identificaron deficiencias en la limpieza del agua, mientras que Villa no superó los parámetros de calidad microbiológica.

Además, la playa La Caplina presenta problemas tanto en la limpieza como en la ausencia de servicios higiénicos, dificultando su acceso seguro para el público.

En Barranco, la situación también genera preocupación. De acuerdo con Digesa, playas como Los Pavos y Las Sombrillas registran condiciones no aptas debido a la falta de limpieza y a la baja calidad microbiológica.

También resalta la situación de Yuyo, un balneario que atrae a numerosos visitantes los fines de semana, el cual ha sido calificado como no saludable por deficiencias en la limpieza. La lista de playas comprometidas en este distrito incluye además Barranquito y La Cascada.

Reportes periódicos

La Digesa subrayó que, pese a las advertencias públicas, los reportes periódicos evidencian la afluencia de personas en playas como Las Sombrillas y La Herradura. Infobae Perú confirmó la presencia de bañistas en estas zonas durante las primeras horas de este domingo 11 denero, posterior a la publicación del informe.

Barranco reporta playas no saludables como Los Pavos, Las Sombrillas y Yuyo, donde la baja calidad microbiológica y la falta de limpieza afectan la seguridad de los bañistas. (Andina)

Por este motivo, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a consultar la plataforma oficial veranosaludable.minsa.gob.pe, herramienta que contiene datos actualizados sobre el estado sanitario de los balnearios a nivel nacional.

La plataforma Verano Saludable, impulsada por la Digesa del Ministerio de Salud, ofrece información precisa sobre la habilitación de playas en Lima, Callao y otras doce regiones del país. Este sistema digital permite filtrar la búsqueda por región, provincia y distrito, y detalla en tiempo real si una playa o piscina es saludable o no. La evaluación considera tres criterios: calidad del agua, limpieza de la arena y disponibilidad de servicios higiénicos.

Solo 23 playas aptas

En el caso de Lima Metropolitana, los datos recogidos por la Digesa muestran que solo 23 de las 76 playas inspeccionadas en Lima y Callao cumplen con los requisitos para ser consideradas aptas para el público.

Entre las playas saludables de la capital figuran Playa Hermosa y San Francisco Chico en Ancón, Agua Dulce Norte B en Chorrillos, Pescadores y Las Sombrillas en el mismo distrito, y otras ubicaciones como Tres Picos, La Pampilla II, Miraflores, Redondo I y Redondo II en Miraflores. En el sur chico, destacan El Silencio, Caballeros y Punta Hermosa en el distrito homónimo, además de balnearios en Punta Negra y Santa María.

Solo 23 de las 76 playas evaluadas en Lima y Callao cumplen los requisitos de agua limpia, arena adecuada y servicios higiénicos según los últimos informes oficiales. (Reuters/Sebastian Castaneda)

La lista de playas no saludables es más extensa. Según la Digesa, en Ancón figuran Playa 18, Las Conchitas, Miramar, Miramar 2 y San Francisco Grande. En Barranco, las playas Las Cascadas, Las Sombrillas y Barranquito fueron incluidas en la categoría de no aptas.

Chorrillos suma a la relación a Agua Dulce Sur A, La Caplina, La Herradura, Villa y La Encantada. Lugares emblemáticos de Lurín, Miraflores, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa Rosa, Villa El Salvador, Callao, La Punta y Ventanilla también presentan playas con restricciones sanitarias.

La actualización permanente de la plataforma Verano Saludable responde a la necesidad de informar a los veraneantes sobre los riesgos asociados a ingresar a playas no saludables.

En tanto, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú anunció que hasta el viernes 16 de enero persistirán oleajes de ligera a moderada intensidad en la costa peruana, lo que podría incrementar los riesgos para los bañistas.

La Digesa recomendó que la población verifique el estado de los balnearios antes de planificar visitas, con el fin de evitar eventuales complicaciones de salud derivadas de la exposición a aguas contaminadas o entornos sin condiciones higiénicas adecuadas. La información oficial se actualiza semanalmente y está disponible para el público, permitiendo tomar decisiones informadas sobre el uso de espacios recreativos durante la temporada de verano.