Costa Verde cerrará totalmente este domingo por el IRONMAN 70.3: horarios, rutas y desvíos para conductores

El circuito de playas de la Costa Verde permanecerá cerrado debido a la realización del certamen internacional deportivo Xmart Healthy Living Ironman 70.3 Perú 2025. Foto: Andina

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que este domingo 26 de abril se ejecutará el cierre total del tránsito vehicular en el Circuito de Playas de la Costa Verde, por la realización del evento internacional IRONMAN 70.3 Lima – Perú 2026.

La restricción se aplicará desde las 3:00 hasta las 11:00 de la mañana en ambos sentidos de la vía, abarcando el tramo comprendido entre la calle Virú, en San Miguel, y la avenida Defensores del Morro (ex Huaylas), en Chorrillos.

El cierre afectará los accesos desde los distritos de Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos, además de limitar el tránsito a lo largo de toda la Costa Verde.

En total, 18 accesos principales serán bloqueados en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), personal de la organización y las distintas municipalidades involucradas. Las autoridades han solicitado a los ciudadanos y conductores retirar sus vehículos del circuito costero antes del inicio del evento, con el fin de facilitar la limpieza y el desarrollo seguro de la competencia.

Gráfico de la MML por el cierre de la Costa Verde.

Horarios, rutas alternas y recomendaciones

El cierre de la Costa Verde implica ajustes en la movilidad de Lima durante la mañana del domingo, especialmente para quienes suelen utilizar esta vía como conexión rápida entre distritos o para llegar al aeropuerto Jorge Chávez. Por ello, las autoridades recomiendan tomar previsiones y prever rutas alternativas para evitar contratiempos en los desplazamientos.

Para quienes viajan de norte a sur, las opciones disponibles incluyen las avenidas Costanera, Bertoloto, Brasil, Javier Prado y la Vía Expresa Paseo de la República. También pueden emplearse vías como Sucre, Del Ejército, el circuito de malecones y la avenida Pedro de Osma.

En sentido contrario, de sur a norte, se sugiere utilizar las avenidas Chorrillos, Pedro de Osma, Miguel Grau, Reducto, José Pardo, Del Ejército, jirón Salaverry y La Paz. Otra alternativa es acceder a la Vía Expresa a través de la avenida Escuela Militar o la avenida República de Panamá.

En el caso de usuarios que se dirigen hacia el aeropuerto, se aconseja no utilizar el circuito de playas entre las 3:00 a.m. y las 2:00 p.m. del domingo, ya que el tránsito estará restringido. El acceso desde el Callao hacia la Bajada Balta podría habilitarse entre las 11:30 a.m. y el mediodía, dependiendo de la evaluación de las autoridades y del avance del evento.

Triatlón IRONMAN 70.3

El IRONMAN 70.3 Lima – Perú 2026 reunirá a más de 1.200 atletas de 36 países, quienes competirán en la Playa Agua Dulce, en Chorrillos.

El recorrido incluye 1.9 kilómetros de natación en el océano Pacífico, 90 kilómetros de ciclismo por la rápida ruta costera de la Costa Verde y 21.1 kilómetros de carrera a pie, con partida y llegada en el mismo punto.

La competencia internacional atraerá a delegaciones de países como Brasil, Estados Unidos, Colombia, Argentina y Chile, quienes buscarán cupos para el campeonato mundial en Francia.

El evento representa una logística especial y moviliza a un gran número de personas, por lo que se solicita a la ciudadanía seguir las indicaciones de las autoridades y respetar los desvíos señalizados.