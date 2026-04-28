ONP no atenderá en ninguna sede del país durante el feriado del 1 de mayo por el Día del Trabajo

La decisión se adopta en cumplimiento del feriado nacional obligatorio establecido por esta conmemoración. Foto: Google Maps

La Oficina de Normalización Previsional informó que no brindará atención presencial en ninguna de sus sedes del país durante el feriado del 1 de mayo, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo. La medida responde a la disposición de descanso obligatorio a nivel nacional por esta fecha.

Ante ello, la entidad recomendó a los asegurados y pensionistas tomar previsiones y utilizar las alternativas disponibles para realizar consultas o trámites sin necesidad de acudir a una oficina física.

PUBLICIDAD

Canales disponibles durante el feriado

La ONP señaló que los usuarios podrán acceder a sus servicios mediante la plataforma digital onpvirtual.pe, donde es posible realizar diversos trámites de manera remota. Asimismo, indicó que los módulos de autoservicio continuarán operativos en los centros de atención en el horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

De igual forma, quienes necesiten información sobre su reporte de aportes, actualización de clave virtual o detalles relacionados con la fecha y entidad bancaria de pago de pensiones, podrán comunicarse con la central telefónica “ONP Te escucha” al (01) 634 2222, opción 1, disponible de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

PUBLICIDAD

Plataforma de la ONP. Foto: captura ONP

¿Por qué se escogió al 1 de mayo como el Día del Trabajo?

El origen del Día del Trabajo el 1 de mayo se remonta a las luchas obreras de fines del siglo XIX en Estados Unidos, en un contexto en el que los trabajadores enfrentaban jornadas extremadamente largas, que podían superar las 12 o incluso 16 horas diarias. Frente a estas condiciones, distintos sindicatos y organizaciones laborales comenzaron a coordinar protestas para exigir una reducción de la jornada a ocho horas, una demanda que se convirtió en el eje central del movimiento obrero de la época.

La fecha específica no fue casual: el 1 de mayo de 1886 se inició una huelga masiva en varias ciudades estadounidenses, especialmente en Chicago, donde miles de trabajadores salieron a las calles para presionar por ese cambio laboral. Esta movilización fue una de las mayores de su tiempo y marcó un punto de inflexión en la organización de los trabajadores, al demostrar su capacidad de acción conjunta y de presión frente a empleadores y autoridades.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las protestas derivaron en episodios de violencia, siendo el más recordado el ocurrido el 4 de mayo de ese año en la plaza Haymarket, cuando una manifestación terminó en un enfrentamiento entre policías y manifestantes. Este hecho, conocido como el caso Haymarket, dejó muertos y heridos y derivó en la detención y condena de varios líderes sindicales, quienes posteriormente fueron considerados símbolos de la lucha por los derechos laborales.

A partir de estos acontecimientos, en 1889 una organización internacional de partidos y sindicatos decidió establecer el 1 de mayo como una jornada de conmemoración global en honor a esos trabajadores y a la lucha por mejores condiciones laborales. Desde entonces, la fecha se consolidó como el Día Internacional del Trabajo en gran parte del mundo, no solo como una celebración, sino también como un recordatorio del origen de muchos derechos laborales actuales.

PUBLICIDAD

En 1889, una agrupación internacional de organizaciones políticas y sindicales acordó fijar el 1 de mayo como una fecha de homenaje a nivel mundial. Foto: Cedoc