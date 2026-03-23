Perú

Paolo Guerrero y Aldo Miyashiro estrenan 'MVP': críticas al futbolista y referencias al ampay del conductor marcan el inicio del programa

El debut del programa en el canal digital +QTV generó una ola de reacciones en redes sociales, sobre todo de críticas hacia el excapitán de la selección y tomaron con humor el pasado ampay del actor y conductor

Guardar
¡Arrancó el programa que todos esperaban! Paolo Guerrero y Aldo Miyashiro dan inicio a 'MVP' con una energía increíble y dos invitados de lujo: sus amigos Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Revive el divertido inicio de este encuentro de cracks. Video: QTV / MVP

El estreno de ‘MVP’, el formato digital conducido por Paolo Guerrero y Aldo Miyashiro, marcó el ingreso oficial del máximo goleador de la selección peruana al mundo del streaming. La expectativa por el estreno era alta no solo por la popularidad de sus protagonistas, sino por el contraste entre el perfil futbolístico de Guerrero y la experiencia televisiva de Miyashiro. El resultado: una primera emisión que alternó bromas, autocríticas y referencias a los escándalos personales que han marcado la carrera pública de ambos.

Un inicio entre bromas, referencias y críticas al carisma de Guerrero

El programa arrancó con Aldo Miyashiro liderando la presentación y destacando el formato del espacio: “¡Bravo, muy buenas noches! Paolo. Qué alegría hacer este programa con Paolo Guerrero. Esto se llama ¡MVP!”, saludó Miyashiro, mientras Paolo, visiblemente nervioso, intervino con frases cortas sobre los invitados “galácticos” que tendrían en el set.

Durante la transmisión, Paolo Guerrero evidenció su falta de soltura frente a cámaras, algo que no pasó desapercibido para la audiencia digital. Comentarios como “Paolo parecía un invitado más”, “si no fuese por Miyashiro ese programa no iría” y “todo bien con Paolo pero cero carisma” inundaron las redes sociales.

Algunos usuarios, sin embargo, mostraron comprensión con el debutante: “Paolo está aprendiendo, no entiendo por qué tanta crítica, cuando uno inicia es normal no ser el experto en la materia” y “es su primera vez conduciendo, se irá soltando”. La dinámica del estreno recayó en gran medida sobre Miyashiro, quien aprovechó su experiencia para guiar la conversación y mantener el ritmo del programa.

Paolo Guerrero, por su parte, alternó momentos de entusiasmo con silencios que los propios invitados y conductores utilizaron como insumo para bromas al aire. El programa tuvo como primeros invitados a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, quienes no dudaron en bromear sobre la falta de competencia entre futbolistas afroperuanos por “el más guapo”, pero también se permitieron recordar el pasado mediático de Miyashiro.

En un momento, Farfán y Guizasola ironizaron sobre el famoso ampay que puso fin al matrimonio de 17 años entre el conductor y la actriz érika Villalobos, madre de sus hijos. “No comiences con los ampay”, soltó Guizasola entre risas, mientras Miyashiro replicó: “Aquí nos vamos a la mi**** todos”.

La referencia sirvió para descomprimir el ambiente y evidenciar la capacidad de los conductores para reírse de sí mismos, aunque la mayor parte de las bromas giraron en torno a las anécdotas futbolísticas y la actualidad deportiva.

El reto del streaming: Paolo Guerrero bajo la lupa y la apuesta de +QTV

El debut de Paolo Guerrero como conductor marca un punto de inflexión en su carrera mediática. Acostumbrado a la presión de las canchas y a la exposición pública, el delantero de Alianza Lima ahora enfrenta el desafío de conectar con una audiencia digital que no siempre tolera los titubeos de quienes se inician en la conducción.

Una anécdota sobre Roberto Guizasola y su autoproclamación como el futbolista afroperuano más guapo desata un ataque de risa incontrolable en el set luego que recordarán los ampays y la infidelidad de Aldo Miyashiro. Video: QTV / MVP

La crítica al carisma de Guerrero no es nueva. Meses antes del estreno, Magaly Medina había cuestionado abiertamente la llegada del futbolista al streaming, asegurando que “no tiene el don de la comunicación” y que “a las justas puede hacer una oración entera y se demora”. Medina, en su programa, comparó la espontaneidad de Jefferson Farfán con la rigidez habitual de Guerrero fuera de las canchas, y sugirió que el éxito del programa dependería de la capacidad de sus productores para sacar lo mejor del delantero en pantalla.

La apuesta del canal +QTV, dirigido por María Pía Copello, combina figuras de gran arrastre en el deporte y la televisión para captar a públicos diversos en el entorno digital. El formato de ‘MVP’ promete entrevistas, anécdotas y desafíos entre los conductores e invitados, con una estructura flexible y espacio para la improvisación.

En redes sociales, la reacción fue polarizada. Mientras algunos celebraron la “buena onda” entre los conductores y el valor de autocrítica mostrado en el estreno, otros insistieron en que el programa recae demasiado en Miyashiro y que Guerrero debe trabajar en su desenvolvimiento si quiere conquistar la pantalla digital. “Como animador es un buen capitán histórico de Perú”, fue uno de los comentarios más repetidos, en alusión a su liderazgo en la selección frente a su falta de experiencia como presentador.

Temas Relacionados

Paolo GuerreroAldo Miyashiro+QTVMVPStreamingperu-entretenimiento

Más Noticias

Trabajadores de la UCV habrían sido llevados a mítines de César Acuña: investigación revela traslado en buses a campaña de APP

Investigación evidenció la salida masiva de personal desde la sede en Los Olivos, su traslado y la entrega de polos partidarios. Especialistas advierten que estas prácticas podrían ser ilegales al implicar el uso de recursos institucionales para fines distintos a los educativos

Trabajadores de la UCV habrían

Korina Rivadeneira se muestra en viaje familiar con sus hijos sin Mario Hart en medio de presunta ruptura

Mientras el exchico reality pide respeto a su privacidad, la modelo venezolana reaparece fuera del país y aviva las especulaciones

Korina Rivadeneira se muestra en

ONPE lanza más de 14 mil empleos temporales en todo el Perú por Elecciones 2026: sueldos de hasta S/ 1.150 y postulación abierta

Las vacantes están dirigidas a personas con secundaria, estudiantes técnicos y universitarios, con contratos de corta duración y pagos según funciones asignadas. El proceso es virtual y los cupos se cubrirán por orden de inscripción

ONPE lanza más de 14

Tiktokers con polos de Podemos Perú repartían hasta S/200 en la calle para promover apoyo a José Luna en etapa de precampaña

Reportaje de Panorama evidenció cómo jóvenes realizaban retos a cambio de dinero mientras repetían consignas políticas en espacios públicos

Tiktokers con polos de Podemos

El debut de Paolo Guerrero como panelista en streaming divide a los hinchas de Alianza Lima: “No te distraigas, enfócate en fútbol”

La aparición del delantero en el programa MVP, provocó opiniones partidas entre los seguidores ‘blanquiazules’ y un sector de la prensa deportiva. Así están las cosas para el ‘Depredador’

El debut de Paolo Guerrero
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Trabajadores de la UCV habrían

Trabajadores de la UCV habrían sido llevados a mítines de César Acuña: investigación revela traslado en buses a campaña de APP

Empresa ligada al entorno de Brunella Horna ganó concesión de cafetería en el principal hospital EsSalud Chiclayo por S/10 mil

“Si no apoyas, no trabajas”: extrabajadores de la Municipalidad de Comas denuncian despidos por no apoyar a Podemos Perú

“No la saques, no me huev**s”: Fujimorista Alejandro Aguinaga amenaza y presiona a gerente de Essalud para blindar a funcionaria

Todo lo que se sabe del Debate Presidencial 2026: Fechas, participantes y temas que deberá exponer cada candidato

ENTRETENIMIENTO

Korina Rivadeneira se muestra en

Korina Rivadeneira se muestra en viaje familiar con sus hijos sin Mario Hart en medio de presunta ruptura

Onelia Molina expresa su solidaridad con Alejandra Baigorria tras ampay de Said Palao: “Sé lo que puede sentir y es difícil”

Tensión en ‘La Granja VIP’ por enfrentamiento entre Pati Lorena y Pamela López: “Ahora entiendo por qué la dejaron”

Gigi Mitre responde a Pamela Franco y la enfrenta por su pasado: “Eres igual de infiel y mentirosa”

Sin Bandera en Perú: habilitan nuevas localidades para su concierto en el Costa 21

DEPORTES

El debut de Paolo Guerrero

El debut de Paolo Guerrero como panelista en streaming divide a los hinchas de Alianza Lima: “No te distraigas, enfócate en fútbol”

Gremio guardó a Erick Noriega por seguilla de partidos y sufrió derrota que lo alejó de los primeros lugares del Brasileirao

Rijeka de Alfonso Barco fue goleado por Gorica y puso en peligro su clasificación a la Conference League

Alianza Lima vs Deportivo Soan 3-1: resumen del triunfo ‘blanquiazul’ y clasificación a semifinales de Liga Peruana de Vóley 2026

Resultados de los cuartos de final vuelta de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los partidos