Paolo Guerrero y Aldo Miyashiro estrenan 'MVP': críticas al futbolista y referencias al ampay del conductor marcan el inicio del programa

¡Arrancó el programa que todos esperaban! Paolo Guerrero y Aldo Miyashiro dan inicio a 'MVP' con una energía increíble y dos invitados de lujo: sus amigos Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Revive el divertido inicio de este encuentro de cracks. Video: QTV / MVP

El estreno de ‘MVP’, el formato digital conducido por Paolo Guerrero y Aldo Miyashiro, marcó el ingreso oficial del máximo goleador de la selección peruana al mundo del streaming. La expectativa por el estreno era alta no solo por la popularidad de sus protagonistas, sino por el contraste entre el perfil futbolístico de Guerrero y la experiencia televisiva de Miyashiro. El resultado: una primera emisión que alternó bromas, autocríticas y referencias a los escándalos personales que han marcado la carrera pública de ambos.

Un inicio entre bromas, referencias y críticas al carisma de Guerrero

El programa arrancó con Aldo Miyashiro liderando la presentación y destacando el formato del espacio: “¡Bravo, muy buenas noches! Paolo. Qué alegría hacer este programa con Paolo Guerrero. Esto se llama ¡MVP!”, saludó Miyashiro, mientras Paolo, visiblemente nervioso, intervino con frases cortas sobre los invitados “galácticos” que tendrían en el set.

Durante la transmisión, Paolo Guerrero evidenció su falta de soltura frente a cámaras, algo que no pasó desapercibido para la audiencia digital. Comentarios como “Paolo parecía un invitado más”, “si no fuese por Miyashiro ese programa no iría” y “todo bien con Paolo pero cero carisma” inundaron las redes sociales.

Algunos usuarios, sin embargo, mostraron comprensión con el debutante: “Paolo está aprendiendo, no entiendo por qué tanta crítica, cuando uno inicia es normal no ser el experto en la materia” y “es su primera vez conduciendo, se irá soltando”. La dinámica del estreno recayó en gran medida sobre Miyashiro, quien aprovechó su experiencia para guiar la conversación y mantener el ritmo del programa.

Paolo Guerrero, por su parte, alternó momentos de entusiasmo con silencios que los propios invitados y conductores utilizaron como insumo para bromas al aire. El programa tuvo como primeros invitados a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, quienes no dudaron en bromear sobre la falta de competencia entre futbolistas afroperuanos por “el más guapo”, pero también se permitieron recordar el pasado mediático de Miyashiro.

En un momento, Farfán y Guizasola ironizaron sobre el famoso ampay que puso fin al matrimonio de 17 años entre el conductor y la actriz érika Villalobos, madre de sus hijos. “No comiences con los ampay”, soltó Guizasola entre risas, mientras Miyashiro replicó: “Aquí nos vamos a la mi**** todos”.

La referencia sirvió para descomprimir el ambiente y evidenciar la capacidad de los conductores para reírse de sí mismos, aunque la mayor parte de las bromas giraron en torno a las anécdotas futbolísticas y la actualidad deportiva.

El reto del streaming: Paolo Guerrero bajo la lupa y la apuesta de +QTV

El debut de Paolo Guerrero como conductor marca un punto de inflexión en su carrera mediática. Acostumbrado a la presión de las canchas y a la exposición pública, el delantero de Alianza Lima ahora enfrenta el desafío de conectar con una audiencia digital que no siempre tolera los titubeos de quienes se inician en la conducción.

Una anécdota sobre Roberto Guizasola y su autoproclamación como el futbolista afroperuano más guapo desata un ataque de risa incontrolable en el set luego que recordarán los ampays y la infidelidad de Aldo Miyashiro. Video: QTV / MVP

La crítica al carisma de Guerrero no es nueva. Meses antes del estreno, Magaly Medina había cuestionado abiertamente la llegada del futbolista al streaming, asegurando que “no tiene el don de la comunicación” y que “a las justas puede hacer una oración entera y se demora”. Medina, en su programa, comparó la espontaneidad de Jefferson Farfán con la rigidez habitual de Guerrero fuera de las canchas, y sugirió que el éxito del programa dependería de la capacidad de sus productores para sacar lo mejor del delantero en pantalla.

La apuesta del canal +QTV, dirigido por María Pía Copello, combina figuras de gran arrastre en el deporte y la televisión para captar a públicos diversos en el entorno digital. El formato de ‘MVP’ promete entrevistas, anécdotas y desafíos entre los conductores e invitados, con una estructura flexible y espacio para la improvisación.

En redes sociales, la reacción fue polarizada. Mientras algunos celebraron la “buena onda” entre los conductores y el valor de autocrítica mostrado en el estreno, otros insistieron en que el programa recae demasiado en Miyashiro y que Guerrero debe trabajar en su desenvolvimiento si quiere conquistar la pantalla digital. “Como animador es un buen capitán histórico de Perú”, fue uno de los comentarios más repetidos, en alusión a su liderazgo en la selección frente a su falta de experiencia como presentador.