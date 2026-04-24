Perú

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo en Cusco: el romántico viaje de la pareja por Perú alimenta los rumores de un amor en ascenso

El cantante español y la actriz peruana fueron vistos recorriendo el Valle Sagrado, desatando comentarios sobre el estado de su relación y dejando al público atento a cada paso de la pareja

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Alejandro Sanz y Stephanie Cayo en Cusco
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo visitan Cusco en medio de rumores sobre su relación sentimental y alta exposición mediática. (Instagram Instarándula)

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo fueron captados este 23 de abril en la ciudad de Cusco, confirmando con su presencia en la ciudad imperial que su romance atraviesa un momento de alta exposición pública. La pareja llegó al aeropuerto cusqueño durante la tarde y, según diversos portales de espectáculos, se dirigieron posteriormente al Valle Sagrado de los Incas.

Las imágenes, difundidas por el portal de espectáculos Instarándula, muestran al cantante español saludando a sus seguidores y tomándose fotografías con fans locales, mientras la actriz peruana lo acompañaba en todo momento. La visita se produce en un contexto de atención mediática tanto en Perú como en España, donde la relación ha sido analizada y comentada por periodistas especializados en farándula.

Si bien no se conoce el motivo exacto del viaje —si se trata de turismo o de algún proyecto en agenda—, esta aparición pública se da apenas un día después de que Sanz participara en un concierto junto a Laura Pausini en Colombia, evento en el que también estuvo presente Gian Marco.

Rumores de romance y cobertura mediática internacional

La relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo se confirmó a inicios de abril, cuando ambos compartieron por primera vez imágenes juntos durante la celebración del cumpleaños número 38 de la actriz, pero los rumores y exposiciones en público venían de meses atrás. Desde entonces, la pareja ha optado por mostrarse más cercana en redes sociales y eventos públicos, incluyendo conciertos y fiestas privadas.

Sanz, que en febrero ofreció dos conciertos en Lima como parte de su gira ‘¿Y ahora qué?’, ha elegido a la actriz peruana como su compañera en diferentes etapas de su actual tour internacional. En las últimas semanas, la pareja ha sido vista en celebraciones familiares, viajes a la playa y, más recientemente, en un concierto en Nueva York donde Sanz invitó a Cayo al escenario y sellaron el momento con un beso ante una multitud de seguidores.

El cantante español Alejandro Sanz y la actriz peruana Stephanie Cayo son vistos llegando al aeropuerto de Cusco. El artista se detiene a saludar amablemente a sus fans que lo esperaban. Video: Instagram Instarándula

Las imágenes viralizadas ratificaron que el vínculo sentimental es real y no solo una especulación mediática. La alta exposición de la pareja ha generado opiniones divididas en medios españoles y peruanos. Algunos comentaristas han advertido a Stephanie Cayo sobre el historial amoroso de Alejandro Sanz, recordando que el intérprete ha protagonizado romances mediáticos con figuras del espectáculo y que suele cambiar de pareja con frecuencia.

“Es una conquista más de Alejandro Sanz”, señalaron periodistas en España, quienes no descartan que la relación tenga un componente de marketing o que sea una etapa pasajera en la vida del cantante. Magaly Medina, conductora peruana, se sumó al escepticismo al cuestionar la autenticidad del romance y sugerir que la relación podría estar siendo utilizada para mejorar la imagen pública de Sanz, en medio de polémicas recientes sobre su vida personal.

“No me parece nada espontáneo, nada natural. Debe tener asesores de marketing que están tratando de limpiar su imagen”, opinó Medina, aunque reconoció que solo el tiempo podrá confirmar la verdadera naturaleza del vínculo.

La pareja, por su parte, ha optado por mantener la reserva sobre los detalles de su relación, compartiendo solo mensajes y fotografías cuidadosamente seleccionados en redes sociales. En una entrevista de hace algunos meses para un medio colombiano, Cayo afirmó que atraviesa una etapa importante y que busca resguardar el romance: “Es algo que quiero cuidar muchísimo (…). Por lo bonito que es”, subrayó la actriz.

Imágenes públicas y respaldo familiar

La relación fue confirmada tras la celebración del cumpleaños de Stephanie Cayo, donde ambos compartieron imágenes en redes sociales. En las fotos, la actriz aparece junto a Sanz, quien sostiene un trozo de pastel y supervisa la comida en compañía de familiares y amigos. El respaldo de la familia Cayo es evidente: Fiorella Cayo, hermana de Stephanie, felicitó públicamente la unión, destacando el entorno amoroso y el apoyo mutuo entre los artistas.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo en Cusco
La pareja fue recibida por fans en el aeropuerto de Cusco y se dirigió al Valle Sagrado de los Incas, avivando el interés público. (Instagram Instarándula)

El vínculo entre Sanz y Cayo ha sido reforzado por gestos públicos de cariño, como el mensaje que el cantante dedicó a la actriz por su cumpleaños y la respuesta afectuosa de ella en redes sociales. Además, la pareja ha sido vista compartiendo momentos especiales en conciertos y celebraciones privadas, manteniendo una actitud reservada pero sin ocultar su cercanía.

La visita de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo a Cusco se produce tras la serie de apariciones públicas en escenarios internacionales y en medio de rumores sobre el futuro de la relación. Periodistas españoles han advertido que la historia podría ser una más en la lista de conquistas del cantante, mientras que otros opinan que la actriz peruana estaría ayudando a Sanz a mejorar su imagen tras polémicas recientes.

Por ahora, no se ha confirmado si la visita a Cusco incluye compromisos de trabajo o si se trata únicamente de un viaje de placer. Lo cierto es que la relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo sigue generando titulares y mantiene la expectativa de fans y medios de espectáculo tanto en Perú como en España.

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