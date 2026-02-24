Adiós a los estereotipos: Solo el 9% de las mujeres en Perú cree que “su lugar es la casa”

Las carreras técnicas más elegidas por las mujeres peruanas

En la antesala del 8 de marzo, cuando el debate público suele centrarse en brechas salariales, violencia y representación política, un reciente estudio nacional pone el foco en otro ángulo: qué están pensando y priorizando hoy las mujeres peruanas. Las cifras muestran cambios concretos en educación, economía, roles domésticos, consumo y medio ambiente, pero también dejan ver que ciertos imaginarios tradicionales aún pers8isten.

La investigación, elaborada por Kantar IBOPE Media tras encuestar a cerca de 4 mil mujeres en todo el país, revela que el 85% prioriza seguir aprendiendo, mientras que un 9% todavía considera que el lugar de la mujer está en la casa. Entre ambos extremos se dibuja una generación que apuesta por la independencia económica, exige corresponsabilidad en el hogar y redefine el concepto de belleza desde la autenticidad.

Educación, dinero y hogar: los números que marcan el cambio

El dato más alto del informe es contundente: 85,2% de las mujeres afirma que es importante seguir aprendiendo cosas nuevas. Esta cifra no solo habla de acceso a estudios formales, sino de una mentalidad orientada al crecimiento permanente. Cursos, especializaciones, herramientas digitales y habilidades blandas forman parte de esa prioridad.

En paralelo, el 76,7% quiere empezar su propio negocio, lo que confirma el avance del emprendimiento femenino en Perú. La búsqueda de independencia económica se complementa con una gestión más cuidadosa de las finanzas personales: el 65,5% se considera muy buena administrando el dinero y el 81,6% expresa rechazo a las deudas. La estabilidad aparece como meta central.

Sin embargo, los datos también evidencian tensiones en el ámbito doméstico. Aunque solo el 9,1% está de acuerdo con la frase “el lugar de la mujer es en la casa”, casi el 70% exige que las responsabilidades del hogar sean compartidas equitativamente. Es decir, la mayoría rechaza el mandato tradicional, pero todavía siente la necesidad de demandar una distribución más justa de tareas.

La cifra del 9% puede parecer minoritaria, pero en términos absolutos representa a miles de mujeres que aún mantienen una visión ligada a roles históricos. El contraste con el 85% que prioriza el aprendizaje refleja un país en transición, donde conviven posturas conservadoras y aspiraciones de autonomía.

Belleza, salud y medio ambiente: prioridades más allá del trabajo

El cambio también se manifiesta en la manera en que las mujeres se perciben y toman decisiones sobre su cuerpo y su entorno. El 70,4% define la belleza como “ser simple y natural”, mientras que el 56% la asocia con “ser única y diferente”. Estos datos muestran un desplazamiento respecto a estándares rígidos o exclusivamente estéticos.

Además, el 71,5% cuida su salud para mejorar su apariencia, un indicador que vincula bienestar físico con autoestima. El maquillaje, utilizado por el 32,2% para sentirse más confiada, aparece más como herramienta de seguridad personal que como imposición social.

La dimensión ambiental también ocupa un lugar relevante: el 70,9% está dispuesta a cambiar su estilo de vida para beneficiar al medio ambiente. Este porcentaje conecta con decisiones cotidianas de consumo, movilidad y alimentación. No se trata solo de una postura declarativa, sino de una disposición concreta a modificar hábitos.

En el plano aspiracional, el 65,2% quiere conocer lugares exóticos, lo que evidencia interés por viajar y ampliar horizontes culturales. La experiencia internacional y el descubrimiento de nuevos espacios forman parte del proyecto de vida de una mayoría significativa.

El informe de Kantar IBOPE Media, basado en miles de entrevistas a nivel nacional, pone cifras a un fenómeno que ya se percibe en distintos ámbitos: más educación, mayor interés por emprender, finanzas personales más cuidadas, exigencia de corresponsabilidad en el hogar, redefinición de la belleza y compromiso ambiental. En la antesala del 8M, los datos dibujan el perfil de una mujer peruana que combina ambición profesional, autonomía económica y decisiones de consumo cada vez más conscientes.