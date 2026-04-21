Perú

Celine Aguirre se va con todo contra Shirley Arica y el team 'víboras' de 'La Granja VIP': "Altanera y se cree rebelde"

La actriz reapareció en pantalla y no se guardó nada: criticó directamente también a Samahara Lobatón, Pati Lorena y Renato Rossini Jr., dejando claro que su corazón está con el ‘team reales’ y su respaldo a Mónica Torres

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La actriz Celine Aguirre desata la polémica con sus fuertes declaraciones. Descubre su cruda opinión sobre Shirley Arica, Pati Lorena y Renato Rossini Jr., participantes del 'team víboras' en 'La Granja VIP'. Video: Panamericana TV / Al Sexto Día

Celine Aguirre, actriz peruana y exconcursante de ‘La Granja VIP’, reapareció en televisión para lanzar duras críticas contra Shirley Arica, Samahara Lobatón, Pati Lorena y Renato Rossini Jr., integrantes del denominado ‘team víboras’ del reality.

En una entrevista para ‘Al Sexto Día’, la actriz abrió las puertas de su casa y compartió sus impresiones sobre su paso por el programa, marcando una clara preferencia por el ‘team reales’ y mostrando su decepción por las actitudes de algunos de sus excompañeros.

Críticas directas y sin filtros

Celine Aguirre fue particularmente incisiva al referirse a Shirley Arica, con quien tuvo varios roces durante la convivencia. “Yo no la conozco ni me interesa conocerla. Con lo poco que le he visto, no gracias. Veo que es una persona altanera, además cree que es rebelde. Ya pues, mamita, ya tienes una edad en la que tu rebeldía te la metes ya sabes por dónde”, declaró Aguirre, dejando en claro que no tiene interés en establecer ningún vínculo con la ‘chica realidad’.

La actriz también apuntó contra Samahara Lobatón y Pati Lorena, a quienes calificó de “víboras” y “malozas”. “Las otras son unas zorras, en el buen sentido de la palabra, que tienen todo calculado. Son malozas. Cuando te volteas te clavan un puñal”, sostuvo.

Celine Aguirre, Shirley Arica, Samahara Lobatón, Pati Lorena y Renato Rossini
Celine Aguirre critica a Shirley Arica, Samahara Lobatón, Pati Lorena y Renato Rossini por sus actitudes en 'La Granja VIP'.

Respecto a Pati Lorena, Aguirre fue aún más severa y cuestionó su salud mental y la naturaleza de su comportamiento en el reality: “Pati Lorena es otra que a mí se me cayó. Yo siento que se le sale una cosa psicopática, o sea lo siento, yo he estudiado psicología, y la veo y digo no es normal que diga esas cosas. Creo que se han confundido de diagnóstico. No es Alzheimer lo que tiene, yo creo que es psicópata la señora”.

Aguirre no se guardó nada y remarcó que sus palabras, aunque duras, eran una respuesta honesta a lo que vivió en la competencia: “Eso de ‘yo soy no sé qué y le hablo a todo el mundo como le da la gana’ tampoco pues. Y lo siento por lo que estoy diciendo pero me han dicho que hable”, concluyó.

Decepción con Renato Rossini Jr. y defensa de Mónica Torres

Celine Aguirre también expresó su decepción por la conducta de Renato Rossini Jr., último eliminado del reality, a quien acusó de discriminar a Mónica Torres por su sobrepeso.

“No creo que sea desubicado. Creo que es así. O sea, no ha demostrado otra cosa más que hablar mal de todo el mundo. Me parece pésimo que, por ejemplo, Renato Rossini diga que porque Mónica tiene sobrepeso, es como si no tuviera una pierna. Eso es discriminar”, afirmó la actriz, dejando claro su rechazo a cualquier forma de discriminación en el programa.

La competidora fue retirada del espacio el domingo por la intensa tos que tuvo durante la semana, sin embargo no podrá reincorporarse a la competencia | TikTok / Ric La Torre

La actriz destacó la amabilidad de Mónica Torres, a quien consideró una de las figuras más auténticas y generosas de la competencia. “Las víboras se han aprovechado de la amabilidad de Mónica Torres”, reiteró, mostrando su apoyo a quienes considera parte del ‘team reales’.

Salida forzada por salud y mensaje de respaldo

Cabe recordar que Celine Aguirre tuvo que abandonar ‘La Granja VIP’ por un crítico estado de salud. Durante la semana previa a su salida, la actriz presentó una tos persistente y fue diagnosticada con traqueítis aguda, lo que llevó al equipo médico a recomendar su aislamiento para evitar complicaciones.

“Me muero de la pena, quisiera estar ahí, pero sé que di todo”, expresó en un mensaje, agradeciendo el apoyo de sus compañeros y especialmente de Mónica Torres, Yidda y Pamela López.

La salida de Aguirre fue recibida con sorpresa y tristeza por el resto de concursantes, quienes reconocieron su entrega y honestidad en la competencia. La actriz aprovechó la entrevista para reiterar que, a pesar de su abrupta salida, sigue apoyando al ‘team reales’ y espera que alguno de sus integrantes se lleve el premio mayor.

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