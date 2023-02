TikTok: ‘edificio más delgado de Lima’ se vuelve viral por romper las reglas de la arquitectura

Las curiosas imágenes han generado más de un comentario en las redes sociales (Video: TikTok / @entubarrio)

Al Perú bien podrían conocerlo como el país de las maravillas. Y es que sus habitantes muchas veces son capaces de lograr lo impensado. Aunque no sean muy conscientes del posible peligro que sus acciones puedan traer. Es lo que ocurre con las construcciones informales que en Lima son tan comunes como riesgosas.

Hablamos de esa osadía que tienen algunos para, sin respetar las leyes de los hombres ni de la física, se atreven a levantar edificaciones que dejan a más de un transeúnte con la boca abierta. De sorpresa y de horror a la misma vez.

(Captura: TikTok / @entubarrio)

Tal como se puede ver en un video que se ha vuelto viral en la plataforma de TikTok, existe un edificio que se ha robado la atención de miles de curiosos cibernautas. De no ser por las imágenes propaladas, muchos no creerían lo que ven sus ojos.

Ocurre que, de acuerdo con el tiktokero identificado con su nombre de usuario @entubarrio, en el distrito de Independencia (en la parte norte de Lima) existe un curioso edificio que en teoría sirve como vivienda multifamiliar. Aunque todavía nadie es capaz de descubrir cómo es que un ser humano se atrevería a vivir ahí.

Ubicado en la avenida Gerardo Unger 4072, urbanización Naranjal, la construcción podría ser considerada como el edificio más delgado de Lima. Tan solo basta con escuchar como el cibernauta va describiendo las medidas de tan rara ‘obra de arte’.

Para empezar tiene ocho metros de fondo, una puerta principal de tan solo 72 centímetros y tan solo un metro de ancho. Así como lo lee.

Es más, el propio @entubarrio señala que hay algunas imágenes en Google Maps que muestran el proceso de construcción. Sin respetar las más elementales normas de ingeniería y arquitectura, y burlándose de las leyes de construcción de este país.

Ya es sensación

(Captura: TikTok / @entubarrio)

Como era lógico de esperar, esta pequeña producción audiovisual de tan solo 35 segundos de duración se ha vuelto viral en cuanta red social ha sido compartida.

Tan solo en el plataforma de Tiktok, y a pesar de tener pocas horas de subido a esa red, el mini clip ya suma 18,6 miles de reproducciones. Y con lo curioso que resulta el caso, no sería de extrañar que en las próximas horas se multipliquen las reproducciones y alcancen números estratosféricos. Total a los peruanos, por alguna extraña razón, somos amantes de los casos raros.

De igual manera, el video ya ha sumado, hasta el cierre de esta nota, 1245 corazones rojos de ‘me gusta’. Y en la sección de comentarios se pueden ver de todo tipo. Algunos que celebran la consabida ‘viveza criolla’, que tanto mal le ha hecho a la sociedad peruana. Y de los otros, los más sensatos, tal vez, que tratan de dar una explicación a tan curiosa construcción.

“Jejeje si estuviera el dueño no te hubiera dejado grabar”, “Y para qué sirve eso?”, “he estado lavando mi auto ahí varias veces y nunca lo vi por lo delgado”, “hubiera levantado más bien una buena estructura metálica y lo alquilaba para anuncios o una gran pantalla”, “graba por dentro me da una curiosidad como son las escaleras en un metro de ancho”, “y el soldador para terminarla de malograrla pica las columnas de la estructura... eso ya fue”, “Aunque usted no lo crea de Ripley”, “Y pensé que ya lo había visto todo”, son algunos de los comentarios que se dejan ver en el simpático post.