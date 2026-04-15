Ernesto Pimentel regresa al teatro y se convierte en presidenta del ‘Senado’

Ernesto Pimentel se convierte en presidenta del Senado para debatir leyes con humor crítico.

Ernesto Pimentel asume un nuevo reto escénico: además de los sets televisivos se animó a liderar la obra “Senado”, que se presenta desde el 17 de abril en Teatro La Plaza. El actor y conductor, conocido por su personaje de La Chola Chabuca, se transforma esta vez en la presidenta de un Senado ficticio, encabezando una propuesta teatral que utiliza el humor y la improvisación para debatir temas de alta sensibilidad política y social.

La obra, dirigida por Gabriel De la Cruz y producida en colaboración entre Teatro La Plaza, Sala de Parto y Presente, convierte el escenario en un hemiciclo donde cada función gira en torno a la discusión de una ley polémica: la prohibición de la homosexualidad en el Perú.

Desde la presidencia del Senado, Pimentel guía el debate entre dos senadores invitados —actores, actrices y personalidades distintas en cada función— que defienden posturas opuestas. La puesta en escena se apoya en la improvisación y busca que cada noche sea diferente e irrepetible, manteniendo al público en un rol activo como testigo y cómplice del proceso legislativo ficticio.

El debut de Pimentel en “Senado” marca su regreso al teatro, un espacio que le permite explorar su faceta actoral desde otro ángulo. El propio artista tendrá la libertad creativa que le ofrece el formato y la posibilidad de abordar, a través de la sátira, asuntos que atraviesan la coyuntura nacional.

Ernesto Pimentel encabeza una propuesta teatral que transforma cada función en un debate.

¿Con qué artores compartirá escena?

La programación de “Senado” se extiende hasta el 16 de mayo, con funciones los viernes y sábados a las 22:30 en Teatro La Plaza, ubicado en Larcomar, Miraflores. El elenco invitado incluye a figuras como Christian Ysla, Lu Arispe, Natalia Salas, Norma Martínez, Guillermo Castañeda, Karina Jordán y Augusto Álvarez Rodrich, entre otros. Cada función se adapta al contexto y a las personalidades de los invitados, potenciando el carácter lúdico y reflexivo de la obra.

La propuesta forma parte de La Plaza Trasnoche, una iniciativa que busca renovar la experiencia teatral en Lima. El público no solo asiste a la función, sino que puede quedarse después en el lobby, convertido en un espacio de encuentro con bar abierto y música hasta las dos de la madrugada. De esta manera, la experiencia escénica se prolonga más allá del telón, reforzando el vínculo entre artistas y asistentes.

¿Cómo comprar las entradas?

Las entradas para “Senado” pueden adquirirse en Joinnus y en la web de La Plaza. Las funciones prometen una experiencia distinta en cada presentación. El regreso de Ernesto Pimentel al teatro, dejando de lado por un momento la televisión, resalta su versatilidad y compromiso con el arte como herramienta de crítica, humor y diálogo social.

“Senado” es una versión renovada de “Congreso”, obra estrenada en 2017 que ya había sonado por su abordaje audaz de temas de actualidad y por dar voz a diferentes perspectivas en un debate abierto. Ahora, el regreso de Pimentel al teatro coincide con un momento de intensos debates sociales y políticos en el país, y la obra responde a ese clima buscando provocar reflexión y conversación desde el arte.

Además de “Senado”, la temporada 2026 de La Plaza Trasnoche incluye otras propuestas innovadoras: “Perseo (Dos reinas y un funeral)”, cabaret contemporáneo con figuras icónicas de la escena popular; “Cariño Malo”, melodrama queer presentado como radionovela; y “Ernesto Pimentel busca chamba”, un unipersonal musical donde el propio Pimentel explora nuevas formas de construcción escénica junto al público.

El teatro se transforma en Senado, Ernesto Pimentel lidera una sátira política desde Miraflores.