Coco Marusix, ícono de la comunidad LGTB: una vida de orgullo, lucha y su vuelta a los escenarios con ‘Vedette’

Con una trayectoria limpia, Coco Marusix deja claro qué es ser una vedette. Video: Paula Elizalde / Infobae

Coco Marusix es una de las referencias más reconocidas del transformismo, ícono para la comunidad LGTB y figura fundamental del espectáculo nacional. Con una trayectoria marcada por el esfuerzo, la autenticidad y el desafío a los prejuicios, ha dejado huella tanto sobre el escenario como fuera de él.

En esta entrevista con Infobae Perú, Coco recorre los episodios clave de su vida: desde su lucha en un entorno adverso, el valor de ser referente para la comunidad LGTB, los cambios personales tras sufrir un ACV y el reencuentro con su público en la obra “Vedette”. Cada aspecto de su historia se cuenta a partir de su propia voz y vivencias.

El origen de una artista que sigue vigente

El inicio de la carrera de Coco fue desafiante. Mostrar su arte en una sociedad que no recibía con los brazos abiertos a la comunidad LGTB significó uno de sus primeros grandes pasos para sobresalir.

“Primero, con un poco de temor por el qué dirán. Estamos en un país todavía medio pacato y después, por todo lo contrario, esforzándome en tener siempre un vestuario impecable y hacer una coreografía impecable. Estar en buena armonía con los bailarines, que es quien colaboran contigo”, menciona Coco, quien tiene claro que la disciplina y el profesionalismo fueron determinantes para abrirse espacio.

Coco Marusix es la primera vedette LGTB, quien abrió las puertas a las nuevas generaciones. (Facebook)

Desde el inicio su gran objetivo profesional fue mantenerse fuera de los escándalos y así lo logró. “(Tengo una carrera) Limpia, respetable, que era mi meta, que es mi meta. Porque uno nunca deja de ser artista, por más que no estés siempre en un escenario”.

Su camino se forjó exigiéndose disciplina y seriedad: “A mí me dijeron: Si esto no te lo tomas en serio, no llegas a ningún lado. Entonces había que hacer la cosa seria y para hacer la cosa seria había que ser, no solamente serlo, sino también parecerlo”.

Coco Marusix se ha mantenido alejada de los escándalos, pese a estar siempre en el ojo público. Video: Paula Elizalde / Infobae

La relación de Coco con el arte surge del goce de poder vivir de lo que ama y con los años su trabajo ha hablado por sí solo. “Coco Marusix no es un personaje, Coco Marusix es una persona en el arte y que le gusta el arte y que siempre ha gustado lo que ha hecho y que se ha sentido feliz. Porque me han pagado por hacer lo que me gusta, que era bailar y actuar”, explica.

Un nombre para la comunidad LGTB

Convertirse en un referente para la comunidad LGTB peruana implica orgullo y responsabilidad. Tiene claro que su trabajo y su disciplina ayudaron a darle otra mirada a las vedettes.

“Es maravilloso, porque al fin y al cabo, ya estando en el ruedo, ese era el objetivo, que no a todas las miren igual o que piensen que todas son las que se paran en la esquina a mover la cartera. Que habemos mucha gente que tenemos cerebro y que sabemos usarlo”.

Coco busca que el público entienda que las mujeres trans pueden estar presentes en muchos espacios y profesiones lejos del prejuicio. Reconoce que ese camino fue complejo, pero también agradece la recepción que recibió: “Ha sido medio difícil, pero no lo he sentido tanto porque he tenido la suerte o la bendición de ser aprobada por el público y la gente que ha ido a verme”.

Coco Marusix destaca que su trayectoria ha servido para darle una mirada diferente a la comunidad. TVideo: Paula Elizalde / Infobae

A pesar de los años y después del accidente cerebrovascular que sufrió, hubo cambios en su día a día. “Me he vuelto un poco, un poco más tolerante. Es un poquito de paciencia que nunca la tuve y creo que todavía no la tengo, pero por lo menos respiro ahora, antes de cualquier cosa”.

Las secuelas no le permiten bailar como lo hacía antes, pero tiene claro que la esencia de la vedette sigue innata. “Me gusta bailar. Obviamente, no lo haré como en los ochentas, pero por lo menos un movimiento de cadera te saco”, dice entre risas.

Los años pasan, pero su nombre sigue en la memoria y el cariño del público se hace notar. “Me hacen sentir divina. Me hace sentir querida. Me hace sentir aceptada. Me hace sentir viva que es lo que un artista siempre anhela. Que al final, al caer el telón, al final de la noche y al amanecer en la mañana, tengas un bonito saludo, un apretón de manos, una felicitación por tu trabajo y que se declaren tus fans”.

Coco Marusix se siente más viva que nunca y está agradecida con el cariño del público. Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

Vedette, un título marcado por el arte y no por el prejuicio

Coco explica que ser vedette es mucho más profundo que solo una artista en escenario ‘moviendo las caderas’. “Una vedette no solamente tiene que bailar, tiene que posar, tiene que mostrarse bonita, tiene que hacer bonita pasarela y esas cosas que creo que es el entorno de una vedette”, dice.

Marca una clara diferencia de lo que ha quedado en el pensamiento del público y lo que realmente significa este título. “Una vedette es la que canta, la que baila, la que actúa, la que luce, la que saca dos o tres suspiros de la gente. Es un todo de una figura en escena. Muchas veces creen que por una vedette es ponerte hilo dental, mostrar las nalgas y punto. Y no, no es eso”, menciona.

Su legado ha sido tan grande que traspasó fronteras. Miss Coco Perú es un personaje americano que adoptó su nombre luego de verla en un escenario. Sobre esta inspiración, Marusix se siente sumamente orgullosa.

Coco Marusix puso el título de vedette en lo más alto del arte. Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

“Es maravilloso porque yo conozco un poco la historia de este personaje de Miss Coco Perú. Y que se puso Coco casualmente por mí. En los años que vino a Perú y me vio bailar en alguna discoteca, después en televisión, en entrevistas y no podía creer que un país como el nuestro, tenga tanta aceptación la gente trans. Entonces, cuando empezó a hacer su carrera en honor, a lo que vio y le gustó, fue que se puso Coco y Perú porque me vio en Perú”.

‘Loca Visión’, el programa perdido

En su vida, también hubo momentos de quiebre con la televisión. Así recuerda su experiencia en Loca Visión, un espacio que compartió con Marisol Malpartida, pero que duró solo dos semanas.

Coco Marusix aclara su decisión de no continuar en el proyecto, ante las diversas teorías que circulan en internet. “Yo me retiré. Si antes hubo algo medio turbio, no sé, yo sentí que eso no daba para más. La producción no se ponía de acuerdo en nada. Aunque Marisol Malpartida, que era mi compañera, no te voy a decir que es mi amiga, yo no comulgaba con su comportamiento dentro del programa, entonces preferí hacerme un lado”, confiesa.

Coco Marusix tuvo un programa en televisión, sin embargo, prefirió sar un paso al costado. Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú

‘Vedette’, la obra de Mario Saldaña que contará su vida

Ahora, Coco regresa a los escenarios con la obra “Vedette”, un montaje íntimo y revelador. En esta puesta en escena contará diversos pasajes de su vida, su niñez, su adolescencia, su adultez y su época dorada en las tablas.

“Es un reencuentro con mi público, con todo el público que sé que va a venir, porque tienen que venir y una sensación verdaderamente indescriptible. Y no es como si le preguntaras a un artista si siente o no nervios antes de salir al escenario. ¿Quién no siente nervios? Pues no es artista”.

Bajo la dirección de Mario Saldaña, Coco Marusix abre su corazón y revela detalles desconocidos de su vida. Video: Paula Elizalde / Infobae

Cada función se prepara con dedicación. “Estamos cuidando hasta el más mínimo detalle. Feliz porque el producto que estamos este sacando es un buen producto y sé que la gente va a estar contenta”.

‘Vedette’ se presentará este 29, 30 y 31 de agosto en el Teatro Nos PUCP, en tres únicas funciones que prometen dar más de lo que se ha conocido de Coco Marusix hasta hoy. “Se van a enterar de todo o casi de todo”, confiesa su protagonista.

Coco Marusix junto a Mario Saldaña, director de la obra 'Vedette'. Foto: Paula Elizalde / Infobae Perú