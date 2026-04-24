¿A qué hora ocurren más sismos en Perú? Esta es la franja horaria en que se registra más temblores, según IGP

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En el Perú, donde la actividad sísmica forma parte de la vida cotidiana por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las preguntas más frecuentes entre la población es si los terremotos ocurren con mayor frecuencia en determinados momentos del día. Aunque la percepción ciudadana suele asociar los temblores con la madrugada o las primeras horas de la mañana, los registros científicos permiten revisar esa idea con datos concretos y una mirada estadística de largo plazo.

Un reciente análisis difundido por Asismet, plataforma independiente de divulgación meteorológica y sismológica, basado en el catálogo sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP), examinó los 24.102 sismos de magnitud 4.0 o superior ocurridos en el país desde 1960 hasta la actualidad. El resultado muestra una tendencia llamativa: la mayor concentración de eventos se registra entre la 1:00 a. m. y las 3:00 a. m., franja horaria que lidera el número de movimientos telúricos reportados en más de seis décadas.

La madrugada concentra más sismos reportados

El gráfico titulado 'Sismos M≥4.0 por hora de ocurrencia desde 1960 en Perú’ revela que la hora con más eventos sísmicos acumulados es la 1:00 a. m., con 1.226 sismos registrados. Le siguen las 3:00 a. m., con 1.187 casos, y la medianoche (00:00), con 1.173 movimientos.

Este gráfico de barras horizontales muestra la distribución horaria de sismos con magnitud igual o superior a 4.0 en Perú desde el año 1960, revelando patrones de ocurrencia. (IGP)

También destacan las 2:00 a. m., con 1.135 sismos, y las 11:00 p. m., con 1.153 eventos. En conjunto, estos datos muestran que las horas nocturnas y de madrugada concentran una parte importante de la actividad sísmica histórica del país.

En contraste, las horas con menor cantidad de eventos son la tarde y primeras horas de la noche. Por ejemplo:

2:00 p. m. : 862 sismos

10:00 a. m. : 863 sismos

11:00 a. m. : 865 sismos

4:00 p. m. : 888 sismos

5:00 p. m.: 895 sismos

Aunque la diferencia no es extrema, sí evidencia una mayor recurrencia estadística en horas nocturnas frente a las diurnas.

¿Los sismos “prefieren” la madrugada?

Especialistas señalan que los terremotos no obedecen a horarios humanos ni existen mecanismos naturales que hagan que “elijan” una hora específica del día. Los sismos se producen por la liberación repentina de energía acumulada en fallas geológicas y zonas de subducción, procesos independientes del reloj.

Entonces, ¿por qué aparece esta concentración horaria? Existen varias hipótesis:

1. Distribución aleatoria con variaciones estadísticas

En series históricas extensas es normal que algunas horas acumulen más casos que otras sin que exista una causa física directa.

2. Mayor percepción nocturna

Durante la madrugada hay menos ruido ambiental, menor tránsito vehicular y mayor quietud, lo que puede hacer que ciertos eventos sean más notorios para la población y queden mejor documentados en épocas antiguas.

3. Mejor calidad del registro moderno

Con el paso de las décadas, la red sísmica nacional mejoró significativamente, permitiendo detectar más movimientos pequeños o moderados en cualquier horario.

Perú, uno de los países más sísmicos de la región

Sismo de magnitud 5.0 sacudió Lima este 26 de febrero. (Foto composición: Infobae Perú/IGP)

El Perú se ubica sobre la interacción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana. Esa convergencia tectónica provoca una intensa actividad sísmica a lo largo de la costa y parte de la sierra y selva.

El Instituto Geofísico del Perú recuerda que cada año se registran cientos de sismos, aunque la mayoría son de baja magnitud y no causan daños. Sin embargo, la historia nacional también incluye terremotos destructivos como los de Lima y Callao en 1746, Ancash en 1970 o Pisco en 2007.

Más allá de la hora: lo importante es la preparación

Para los expertos, conocer a qué hora ocurren más sismos resulta interesante desde el punto de vista estadístico, pero no cambia el mensaje principal: un terremoto fuerte puede ocurrir en cualquier momento.

Por ello, las autoridades recomiendan mantener siempre medidas básicas de prevención:

Tener mochila de emergencia lista

Identificar zonas seguras en casa y trabajo

Participar en simulacros

Revisar estructuras vulnerables

Contar con plan familiar de evacuación