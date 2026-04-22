Perú bate récord de demora en resultados electorales: más de un mes tras los comicios

El proceso electoral en Perú continúa siendo una incertidumbre: la demora en la publicación de los resultados finales supera el mes, estableciendo un récord en comparación con otros países sudamericanos, según Fernando Rodríguez Patrón, especialista en derecho electoral. Las elecciones generales celebradas el 12 de abril aún no tienen un desenlace oficial, lo que ha generado incertidumbre y debate sobre la gestión de los organismos responsables.

Esta situación también se ha visto marcada en las últimas horas por la renuncia de Piero Corvetto, jefe nacional de la ONPE. Rodríguez Patrón precisó que la ley establece la irrenunciabilidad del cargo solo durante procesos de referéndum o consultas populares, pero no en elecciones generales.

Por esta razón, la Junta Nacional de Justicia aceptó la dimisión de Corvetto, un hecho que, según Rodríguez Patrón, responde tanto a una interpretación legal como a la coyuntura excepcional que atraviesa el país.

La renuncia de altos funcionarios y la postergación de los resultados profundizan el desconcierto social en medio de reclamos legales y cuestionamientos sobre la actuación de la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones| Foto: ONPE (edición Infobae)/Canva

Perú bate récord para entregar resultados finales

La demora en los resultados finales también tiene origen en la cantidad de impugnaciones y apelaciones presentadas por los partidos y candidatos. El JNE comunicó que no habrá resultados oficiales hasta al menos la quincena de mayo, lo cual ha generado diversas opiniones.

Según Rodríguez Patrón, no existe justificación legal para que la resolución de actas observadas y apelaciones tome más de un mes, ya que los plazos previstos en la normativa son de tres días para los jurados electorales especiales y otros tres para el JNE.

“Perú está batiendo récord porque la elección fue el 12 de abril y en algunas mesas el día 13 de abril. Y el 15 de mayo, es decir, más de un mes, vamos a tener los resultados. Sin embargo, aquí hay otra vez un supuesto en los cuales el Jurado Nacional de Elecciones se estaría apartando de su propia norma”, manifestó a Exitosa Noticias.

El especialista también descartó la posibilidad de una nulidad total o parcial de los comicios, al menos bajo las condiciones actuales. Igualmente, explicó que las impugnaciones sobre mesas que no pudieron votar debieron presentarse en el momento y lugar correspondiente, por lo que ya no es viable recurrir a ese recurso.

Hasta el momento, Keiko Fujimori estaría en la segunda vuelta. Sin embargo, la escasa diferencia entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga genera incertidumbre sobre quién será el rival de la líder de Fuerza Popular.

Caos y desorden en las elecciones 2026

El proceso electoral ha estado marcado por una serie de decisiones controvertidas. Entre los casos mencionados figuran la habilitación de candidaturas con sentencias condenatorias, la anulación y posterior restitución de padrones partidarios fuera de los plazos legales y la reticencia a cumplir mandatos judiciales para inscribir candidaturas.

“El jurado ha dado señas claras de que puede apartarse de la norma legal en el momento que quiera”, afirmó.

Este clima de excepcionalidad se agravó por la extensión de los horarios de votación y la instalación tardía de mesas, hechos que, según Rodríguez Patrón, también contravienen la normativa electoral. Para el analista, la salida de Corvetto representa una medida extrema pero necesaria para intentar recuperar la confianza ciudadana en el proceso.