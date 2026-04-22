Perú

Perú bate récord de demora en resultados electorales: más de un mes tras los comicios

La espera por los datos finales de las elecciones generales se extiende, marcada por renuncias en la ONPE y caos reportado en la primera vuelta

Guardar

El proceso electoral en Perú continúa siendo una incertidumbre: la demora en la publicación de los resultados finales supera el mes, estableciendo un récord en comparación con otros países sudamericanos, según Fernando Rodríguez Patrón, especialista en derecho electoral. Las elecciones generales celebradas el 12 de abril aún no tienen un desenlace oficial, lo que ha generado incertidumbre y debate sobre la gestión de los organismos responsables.

Esta situación también se ha visto marcada en las últimas horas por la renuncia de Piero Corvetto, jefe nacional de la ONPE. Rodríguez Patrón precisó que la ley establece la irrenunciabilidad del cargo solo durante procesos de referéndum o consultas populares, pero no en elecciones generales.

Por esta razón, la Junta Nacional de Justicia aceptó la dimisión de Corvetto, un hecho que, según Rodríguez Patrón, responde tanto a una interpretación legal como a la coyuntura excepcional que atraviesa el país.

La renuncia de altos funcionarios y la postergación de los resultados profundizan el desconcierto social en medio de reclamos legales y cuestionamientos sobre la actuación de la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones
La renuncia de altos funcionarios y la postergación de los resultados profundizan el desconcierto social en medio de reclamos legales y cuestionamientos sobre la actuación de la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones| Foto: ONPE (edición Infobae)/Canva

Perú bate récord para entregar resultados finales

La demora en los resultados finales también tiene origen en la cantidad de impugnaciones y apelaciones presentadas por los partidos y candidatos. El JNE comunicó que no habrá resultados oficiales hasta al menos la quincena de mayo, lo cual ha generado diversas opiniones.

Según Rodríguez Patrón, no existe justificación legal para que la resolución de actas observadas y apelaciones tome más de un mes, ya que los plazos previstos en la normativa son de tres días para los jurados electorales especiales y otros tres para el JNE.

“Perú está batiendo récord porque la elección fue el 12 de abril y en algunas mesas el día 13 de abril. Y el 15 de mayo, es decir, más de un mes, vamos a tener los resultados. Sin embargo, aquí hay otra vez un supuesto en los cuales el Jurado Nacional de Elecciones se estaría apartando de su propia norma”, manifestó a Exitosa Noticias.

Imagen PE2J24GNABFBBDW5YSNFANPGGE

El especialista también descartó la posibilidad de una nulidad total o parcial de los comicios, al menos bajo las condiciones actuales. Igualmente, explicó que las impugnaciones sobre mesas que no pudieron votar debieron presentarse en el momento y lugar correspondiente, por lo que ya no es viable recurrir a ese recurso.

Hasta el momento, Keiko Fujimori estaría en la segunda vuelta. Sin embargo, la escasa diferencia entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga genera incertidumbre sobre quién será el rival de la líder de Fuerza Popular.

Caos y desorden en las elecciones 2026

El proceso electoral ha estado marcado por una serie de decisiones controvertidas. Entre los casos mencionados figuran la habilitación de candidaturas con sentencias condenatorias, la anulación y posterior restitución de padrones partidarios fuera de los plazos legales y la reticencia a cumplir mandatos judiciales para inscribir candidaturas.

“El jurado ha dado señas claras de que puede apartarse de la norma legal en el momento que quiera”, afirmó.

Imagen IMVC77XXKNG77AHCPLSO7DZJ6I

Este clima de excepcionalidad se agravó por la extensión de los horarios de votación y la instalación tardía de mesas, hechos que, según Rodríguez Patrón, también contravienen la normativa electoral. Para el analista, la salida de Corvetto representa una medida extrema pero necesaria para intentar recuperar la confianza ciudadana en el proceso.

Temas Relacionados

Elecciones Perú 2026Elecciones 2026Piero CorvettoONPEJNEperu-politica

Más Noticias

Pedro García criticó a Álvaro Barco tras respaldo a Jorge Araujo en Universitario: “No puede jugar partido de Copa con técnico interino”

El periodista deportivo criticó con dureza a la directiva de la ‘U’ por no tener un buen plan cuando se sabía la partida del estratega español desde el clásico que se jugó en el Monumental, el pasado 4 de abril

Pedro García criticó a Álvaro Barco tras respaldo a Jorge Araujo en Universitario: “No puede jugar partido de Copa con técnico interino”

Zonas económicas especiales: Perú oficializa corredores industriales libres del impuesto a la renta por los próximos 5 años

El reglamento exige un piso de inversión de 1.500 UIT para operadores y de 2.000 UIT para usuarios. Sin embargo, el tratamiento tributario sigue congelado en el MEF. ¿Qué actividades estarán permitidas?

Zonas económicas especiales: Perú oficializa corredores industriales libres del impuesto a la renta por los próximos 5 años

Derechos laborales en Perú: estas son las garantías para quienes trabajan a media jornada y tiempo completo

Las normas peruanas establecen que las personas con distintos tipos de contrato reciben protección igualitaria en salud, vacaciones y licencias, independiente de la cantidad de horas semanales.

Derechos laborales en Perú: estas son las garantías para quienes trabajan a media jornada y tiempo completo

Renovación Popular y Fuerza Popular buscan sumar partidos a reclamo por supuesto sabotaje de las elecciones 2026

Partido liderado por Rafael López Aliaga indicó que hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo sobre el contenido del documento. Hasta el momento no se conoce si otros partidos se adhieren al reclamo

Renovación Popular y Fuerza Popular buscan sumar partidos a reclamo por supuesto sabotaje de las elecciones 2026

Campaña veterinaria para este 23 de abril: conoce dónde y cuáles son los servicios disponibles

La iniciativa busca promover la salud y el bienestar de los animales domésticos en la comunidad con el objetivo de facilitar el acceso a atención profesional sin costo

Campaña veterinaria para este 23 de abril: conoce dónde y cuáles son los servicios disponibles
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renovación Popular y Fuerza Popular buscan sumar partidos a reclamo por supuesto sabotaje de las elecciones

Renovación Popular y Fuerza Popular buscan sumar partidos a reclamo por supuesto sabotaje de las elecciones

Elecciones Perú 2026: estas son las seis fuerzas políticas que dominarían el Congreso bicameral

Crisis electoral en Perú EN VIVO: renuncia Piero Corvetto a la ONPE y lo último sobre el escándalo e irregularidades en las Elecciones

Juntos por el Perú no solo indultaría a Pedro Castillo, sino también a Guillermo Bermejo, Betssy Chávez y Aníbal Torres

Resultados ONPE al 94.294 % EN VIVO: conteo oficial de Perú y el extranjero avanza a paso lento

ENTRETENIMIENTO

Quiénes son los miembros de ENHYPEN tras la salida de Heeseung, la banda K pop que causa revuelo en Perú ante su pronta llegada

Quiénes son los miembros de ENHYPEN tras la salida de Heeseung, la banda K pop que causa revuelo en Perú ante su pronta llegada

Marcelo Tinelli tendría nuevo amor a poco de separarse de Milett Figueroa

Hoy Preventa de entradas para ENHYPEN en Lima: precios y detalles del concierto de la banda K-pop en el Estadio de San Marcos

Magaly Medina rechaza disculpas de Rodrigo Brand: “Que pague la cámara y espero un pronunciamiento de Latina”

Tilsa Lozano y su curioso mensaje tras ampay con empresario inmobiliario: “Merecemos que nos miren…”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Programación de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Se reveló el ‘9′ favorito de Universitario para reemplazar a Sekou Gassama: “Conoce a muchos del plantel”

Partidos de hoy, miércoles 22 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Se filtró que Álvaro Barco tiene diferencias con el plantel de Universitario: “No conectan, el grupo tiene sus reparos”