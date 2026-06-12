“Me lesioné y no me quisieron pagar”: Armadora peruana, Carolina Takahashi, reveló la dura experiencia que vivió en Europa

La armadora peruana contó el calvario que vivió en Suecia tras sufrir una lesión y no recibir el respaldo esperado de su club. (Video: Puro Vóley)

Hace algunas semanas, Carolina Takahashi fue anunciada como nuevo refuerzo de Circolo Sportivo Italiano para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. Su retorno al país se dio luego de una experiencia en Europa que, si bien comenzó de manera prometedora, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más difíciles de su joven carrera.

La armadora peruana defendió los colores del Lindesberg Volley de Suecia, donde logró ganarse rápidamente un lugar en el equipo y tuvo actuaciones destacadas. Incluso, llegó a ser elegida MVP en más de una oportunidad, consolidándose como una de las figuras de su equipo. Sin embargo, todo cambió a finales de 2025, cuando sufrió una lesión que no solo la alejó de las canchas, sino que también desencadenó una serie de problemas con el club.

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Pese al desenlace, Carolina Takahashi guarda aspectos positivos de su paso por el voleibol europeo. La colocadora de 23 años destacó que en el campeonato sueco encontró la continuidad que necesitaba para seguir creciendo dentro de la cancha.

“En Suecia tuve más continuidad de juego, más tiempo en cancha, eso ayuda a una armadora. Yo pude haber entrenado todo lo que quiera, pero jugar te abre la mente”, contó en entrevista con ‘Puro Vóley’.

Carolina Takahashi jugó pocos meses en Suecia. Crédito: Instagram

La lesión que precipitó su salida

La peruana atravesaba uno de los mejores momentos de su primera aventura internacional cuando una lesión frenó abruptamente su crecimiento. El incidente ocurrió durante un partido disputado en diciembre, cuando una lesión en el codo le impidió continuar jugando con normalidad.

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“Lo que pasó fue que en diciembre, en un partido yo me lesioné del codo. Tuve como una hiperextensión a la hora de bloquear y yo ya no podía mover el brazo en ese momento. No podía jugar, no podía hacer nada y el club no me apoyó en eso”, explicó.

Lo que más le sorprendió fue la respuesta de la institución. Takahashi aseguró que solicitó atención médica y ser derivada al centro correspondiente para atenderse, pero nunca obtuvo el respaldo que esperaba. “Yo les pedí que me llevaran al seguro y al final no me llevaron. Querían que entrene, pero no me había revisado nadie. El que me estaba revisando era el preparador físico y no estaba bien pues”, afirmó.

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No quisieron pagarle

La situación se volvió aún más complicada cuando el club le comunicó que dejaría de pagarle mientras permaneciera inhabilitada para jugar. “Yo les decía que no podía entrenar, que no podía mover el brazo, no lo podía estirar para nada. Y lo que ellos decían era que ya no me iban a pagar, entonces no se iban a hacer cargo de mi lesión”, recordó.

La armadora mostró su indignación porque la lesión ocurrió representando al equipo y durante un encuentro oficial. “Y no es que yo me haya lesionado haciendo otra cosa, ha sido en pleno partido. Y me vienen a decir que no me van a pagar. No, pues. Al final me pagaron hasta diciembre, que yo me salí del club”, agregó.

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Carolina Takahashi regresa de Suecia por un nuevo reto en la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Instagram

Con el paso de los meses, Takahashi también entendió mejor el contexto que atravesaba la institución. Según reveló, el Lindesberg Volley afrontaba problemas de gestión y terminó anunciando que esa sería su última temporada en la Primera División sueca.

Tras poner fin a su etapa en Suecia, la voleibolista optó por regresar al Perú, aunque su intención inicial era continuar desarrollando su carrera en Europa. Ahora, convertida en uno de los principales refuerzos de Circolo Sportivo Italiano para la temporada 2026/27, buscará recuperar protagonismo y demostrar el nivel que la llevó a destacar durante su primera experiencia internacional.