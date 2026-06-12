Las últimas nueve actas de la segunda vuelta vienen de Yaquerana: así voto este distrito de Loreto en la primera vuelta

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori disputan las últmas nueve actas de Loreto. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La definición de la segunda vuelta presidencial de 2026 permanece abierta mientras la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa con el procesamiento de las últimas actas pendientes. Con el conteo oficial al 98.254 %, la contienda entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú se mantiene en un empate técnico, con una ligera ventaja para Keiko Fujimori.

De acuerdo con los resultados parciales, Fuerza Popular alcanza el 50.003 % de los votos válidos, mientras que Juntos por el Perú registra el 49.997 %. En este escenario, las nueve actas que aún no han sido contabilizadas adquieren una relevancia especial debido a que podrían influir en el resultado final de la elección.

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Las actas pendientes corresponden al distrito de Yaquerana, ubicado en la provincia de Requena, región Loreto. Una vez incorporadas al cómputo oficial, la ONPE podrá culminar el procesamiento de votos de la segunda vuelta presidencial.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se disputan las últimas nueve actas que faltan por contabilizar en Perú. (Foto: ONPE)

¿Cómo votó Yaquerana en la primera vuelta?

Ante la expectativa por conocer la distribución de votos en las últimas actas pendientes, los resultados de la primera vuelta electoral realizada el pasado 12 de abril ofrecen una referencia sobre las preferencias electorales registradas en este distrito amazónico.

En aquella jornada, Keiko Fujimori fue la candidata más votada en Yaquerana al obtener 219 votos válidos. En contraste, Roberto Sánchez alcanzó 26 votos y ocupó el quinto lugar entre los postulantes que participaron en la elección presidencial.

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Los cinco candidatos más votados en el distrito fueron:

Keiko Fujimori: 219 votos.

George Forsyth: 70 votos.

Wolfgang Grozo: 30 votos.

José Luna Gálvez: 29 votos.

Roberto Sánchez: 26 votos.

La diferencia entre ambos candidatos fue de 193 votos, una distancia considerable dentro de un distrito que registró 472 votos válidos durante la primera vuelta.

Durante la primera vuelta electoral 2026, Keiko Fujimori obtuvo el 46.4% con un total de 219 votos. (Foto: ONPE)

Votos en blanco marcaron elección

Otro aspecto que llamó la atención en Yaquerana fue el elevado número de votos en blanco. Según los resultados oficiales de la primera vuelta, esta opción acumuló 353 votos, equivalentes al 40.81 % de los votos emitidos.

Por su parte, los votos nulos alcanzaron 40 registros, representando el 4.62 % del total. En conjunto, el distrito contabilizó 865 votos emitidos durante la jornada electoral.

Estos datos reflejan que una parte importante del electorado optó por no respaldar a ninguno de los candidatos en competencia durante la primera vuelta. Debido a ello, el comportamiento de estos votantes en la segunda vuelta constituye una de las principales incógnitas respecto a las actas que aún faltan contabilizar.

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A person votes during a runoff election between conservative presidential candidate Keiko Fujimori and left-wing candidate Roberto Sanchez, in Huaral, Peru, June 7, 2026. REUTERS/Leslie Moreno

¿Qué podría ocurrir con las últimas actas?

Si bien los resultados de la primera vuelta permiten identificar tendencias previas en Yaquerana, especialistas recuerdan que el comportamiento electoral puede variar significativamente entre una primera y una segunda vuelta presidencial.

En la elección de abril participaron más de 30 candidatos, mientras que en la segunda vuelta los electores solo tuvieron dos opciones en la cédula de votación: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Esto implica que los votos obtenidos originalmente por otros postulantes pudieron redistribuirse de distintas maneras.

Por ello, aunque los resultados de la primera vuelta muestran una amplia ventaja inicial para Fuerza Popular en este distrito de Loreto, el contenido de las nueve actas pendientes solo podrá conocerse cuando la ONPE concluya su procesamiento. Hasta entonces, el distrito de Yaquerana es el último punto del país en el contabilizarán las actas electorales.

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ONPE explica por qué el conteo de votos avanza de forma progresiva en la segunda vuelta. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)