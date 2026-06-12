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Rafael López Aliaga tras su fracaso electoral: “Estoy decidiendo volver a ser alcalde, estoy viendo esa alternativa”

El exalcalde de Lima evalúa postular nuevamente a un municipio tras quedar fuera del balotaje presidencial y anunciar que no asumirá el cargo de senador

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El exalcalde de Lima evalúa postular nuevamente a un municipio tras quedar fuera del balotaje presidencial y anunciar que no asumirá el cargo de senador

El excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció este jueves que considera postular nuevamente a una alcaldía tras su reciente derrota electoral, la segunda vez que intenta llegar a Palacio de Gobierno luego de su primer intento en 2021.

“Yo creo que las cosas no pasan de casualidad”, afirmó durante un encuentro con estudiantes en la localidad de Manchay, ubicada en el distrito de Pachacámac.

“No soy político. Soy un ingeniero, empresario, que ha entrado a política porque falleció el líder (de Solidaridad Nacional, como se llamaba antes Renovación Popular), que es Lucho Castañeda Lossio. Me pidió que siguiera”, añadió.

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El exburgomaestre de Lima indicó que mantiene el objetivo de “ponerle agua a todo el millón doscientos mil (...) hermanos míos” que no cuentan con este recurso y mencionó la necesidad de resolver “el gran problema de la gente que cobra y no trabaja, una forma de corrupción”.

En caso de regresar a la alcaldía, López Aliaga planteó como objetivos la provisión de agua para más de un millón de personas sin acceso, el combate a la corrupción en el sector público y la mejora de la educación y la salud en Lima
En caso de regresar a la alcaldía, López Aliaga planteó como objetivos la provisión de agua para más de un millón de personas sin acceso, el combate a la corrupción en el sector público y la mejora de la educación y la salud en Lima

“Hay mucha gente que vive de eso y tiene mucho dinero. Y es dinero que se le está robando justamente a la persona que tiene necesidad”, sostuvo.

En ese sentido, adelantó que anunciará una decisión definitiva el próximo martes. “En estas elecciones me han hecho barrabasada y media, pero por algo es. La causalidad la aplico acá porque estoy decidiendo (...) volver a ser alcalde, estoy viendo esa alternativa (...) Yo quiero que Perú sea potencia mundial, aunque me tilden de loco. Pero si uno no pone una meta alta, no sabes a dónde vas”, manifestó.

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El dirigente destacó su interés en mejorar la educación y la salud en la capital. Propuso entregar tablets con acceso a internet satelital en colegios públicos y replicar el modelo de Hospital Solidario en más distritos.

“La política es para hacer feliz a tus hermanos, tiene que partir de eso, porque estamos con un montón de teorías de odio, de odio, ríos de sangre. Por ahí no es“, expresó.

López Aliaga renunció a la alcaldía de Lima en octubre del año pasado para postular a la Presidencia en las elecciones generales del 12 y 13 de abril, donde quedó fuera del balotaje al ser superado por Roberto Sánchez (Juntos Por el Perú), quien actualmente compite voto a voto con Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

López Aliaga reiteró que no asumirá el cargo de senador, dejando que su accesitario lo reemplace, y señaló que mantiene un rol de coordinación legislativa desde fuera del Congreso
López Aliaga reiteró que no asumirá el cargo de senador, dejando que su accesitario lo reemplace, y señaló que mantiene un rol de coordinación legislativa desde fuera del Congreso

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó su renuncia y la sucesión recayó en Renzo Reggiardo, encargado de completar el periodo 2023-2026. La ley exige a los alcaldes que desean postular a la presidencia presentar su renuncia al menos seis meses antes de la elección, requisito que se cumplió en su caso.

Respecto a la posibilidad de postular nuevamente como alcalde de Lima tras perder en las presidenciales, no existe una prohibición legal que le impida presentarse en una elección municipal, aunque no ha declarado explícitamente esa opción.

No obstante, reiteró que no jurará el cargo de senador y que su accesitario asumirá en su lugar. “Como senador, digamos, pienso yo, ya tengo la presidencia de las bancadas de diputados, senadores, me reúno con ellos cada semana, ponemos las leyes que hay que hacer y ahora tenemos un shock bien fuerte ya trabajado”, comentó.

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