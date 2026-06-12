Perú

Alerta naranja en Lima y otras 20 regiones hasta el 15 de junio: temperaturas de hasta 36 °C afectarán costa y sierra

El Senamhi advirtió que el episodio comenzará este sábado 13 de junio y se extenderá hasta el lunes 15, periodo en el que se registrarán altas temperaturas en la costa y la sierra, además de mayor radiación UV por la escasa nubosidad durante el mediodía

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Mapa del Perú con zonas de alerta naranja por calor sobrepuesto a una calle soleada con gente caminando, algunos usando sombrillas para protegerse del sol
Ante la alerta naranja del Senamhi por temperaturas inusuales de hasta 36 °C en pleno invierno, un mapa de Perú superpuesto a una calle concurrida ilustra el impacto del calor en varias regiones. (Composición: Infobae Perú)

Aunque junio marca el inicio del invierno en el Perú, gran parte de la costa y la sierra experimentará un escenario poco habitual: un incremento de las temperaturas diurnas que podría llevar los termómetros hasta los 36 °C en algunas regiones. El Senamhi advirtió que este episodio estará acompañado por altos niveles de radiación ultravioleta y condiciones atmosféricas que favorecerán una mayor sensación de calor durante el día.

Ante este panorama, la entidad emitió una alerta naranja por incremento de la temperatura diurna, de moderada a fuerte intensidad. El aviso estará vigente desde las 00:00 horas del sábado 13 de junio hasta las 23:59 horas del lunes 15 de junio de 2026, con un periodo de duración de 71 horas.

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De acuerdo con el organismo técnico adscrito al Ministerio del Ambiente, durante los tres días del aviso se registrarán temperaturas máximas elevadas en amplias zonas del país. El escenario previsto se reforzará por la escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorece un mayor nivel de radiación ultravioleta (UV) en superficie.

Un gráfico de alerta meteorológica de Senamhi con tres mapas del Perú, mostrando zonas en amarillo y naranja por incremento de temperatura del 12 al 14 de junio, junto a un medidor de radiación UV
El Senamhi emite una alerta naranja por temperaturas diurnas elevadas de hasta 36 °C en la costa y sierra del Perú, pronosticadas del 13 al 15 de junio, acompañadas de alta radiación UV. (Foto: Senamhi)

Además del calor, el Senamhi advirtió la presencia de ráfagas de viento con velocidades cercanas a 35 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. La entidad recordó que el nivel naranja implica la probabilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos, por lo que recomendó mantenerse informado y seguir las instrucciones de las autoridades.

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Costa y sierra bajo alerta: estas son las zonas donde hará más calor

El aviso considera posible afectación en 21 departamentos: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes. La cobertura incluye territorios de costa y sierra, con un patrón de temperaturas máximas altas que se repetirá durante el periodo del evento.

Para el sábado 13 de junio, el Senamhi previó máximas de 29 °C a 36 °C en la costa norte; de 26 °C a 32 °C en la costa central; y de 26 °C a 33 °C en la costa sur. En la sierra, se estimaron valores de 18 °C a 32 °C en la sierra norte; de 19 °C a 28 °C en la sierra central; y de 15 °C a 29 °C en la sierra sur.

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El domingo 14 de junio se mantendrían rangos similares: 29 °C a 36 °C en la costa norte, 26 °C a 32 °C en la costa central y 26 °C a 33 °C en la costa sur. En la sierra, el pronóstico indicó 18 °C a 32 °C en el norte, 19 °C a 28 °C en el centro y 15 °C a 29 °C en el sur, lo que refuerza la persistencia del episodio.

Para el lunes 15 de junio, el Senamhi también proyectó máximas de 29 °C a 36 °C en la costa norte; 26 °C a 32 °C en la costa central; y 26 °C a 33 °C en la costa sur. En la sierra, los rangos se mantendrían entre 18 °C y 32 °C en el norte, 19 °C y 28 °C en el centro, y 15 °C y 29 °C en el sur.

Condiciones meteorológicas previstas hasta el 15 de junio

El Senamhi detalló que se espera escasa nubosidad hacia el mediodía, una condición clave porque permite un mayor ingreso de radiación solar. En términos prácticos, esa combinación suele traducirse en mayor sensación de calor, especialmente en espacios abiertos y durante las horas de mayor exposición.

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El aviso también alertó sobre el incremento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). En jornadas con cielo poco nuboso, el riesgo asociado a la exposición directa aumenta, en particular en zonas donde la población realiza actividades al aire libre por razones laborales, escolares o de transporte.

A este escenario se suman ráfagas de viento cercanas a 35 km/h, que se presentarían principalmente por la tarde. Aunque el viento puede percibirse como un alivio temporal, también puede favorecer la deshidratación y el malestar si se combina con radiación intensa y temperaturas máximas elevadas.

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Recomendaciones del Senamhi frente a las altas temperaturas

La recomendación general del Senamhi para el nivel naranja es mantenerse al corriente del desarrollo de la situación y cumplir los consejos e instrucciones de las autoridades. En episodios de incremento de temperatura diurna, la prevención pasa por reducir la exposición en las horas de mayor radiación y planificar actividades con pausas.

Si debe permanecer al aire libre, priorice medidas de protección frente a la radiación UV: buscar sombra, usar prendas de manga larga cuando sea posible y proteger la cabeza. También es clave sostener la hidratación durante el día, sobre todo en niñas, niños y adultos mayores, que pueden ser más sensibles a los cambios térmicos.

Ante cualquier síntoma asociado al calor —malestar persistente, debilidad o signos de deshidratación—, la recomendación es pedir orientación a los servicios de salud y no minimizar los efectos del aumento sostenido de la temperatura durante varios días consecutivos.

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