Balacera en el centro de Trujillo: sujetos armados disparan más de 20 veces contra camioneta y dejan tres heridos

Ataque armado ocurrió alrededor de las 11:15 a. m. en la cuadra 21 de la avenida España, cerca de la Plaza de Armas de Trujillo. (Composición: Infobae)

La violencia volvió a ocupar la atención pública en Trujillo tras un ataque armado registrado en una de las zonas con mayor circulación de personas y vehículos de la ciudad. El hecho ocurrió durante la mañana y movilizó a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), personal de salud y vecinos que presenciaron la escena.

Las primeras informaciones difundidas por medios locales mostraron una camioneta con múltiples impactos de bala en plena avenida España. La ubicación del ataque elevó la preocupación entre comerciantes y transeúntes debido a la proximidad con espacios comerciales y sectores de constante actividad urbana.

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Según la información difundida por Sol TV, el ataque ocurrió alrededor de las 11:15 de la mañana en la cuadra 21 de la avenida España. El lugar se encuentra a pocos minutos de la Plaza de Armas de Trujillo y concentra tránsito vehicular, actividad comercial y presencia constante de peatones.

Las imágenes de cámaras de seguridad difundidas por el canal muestran que una camioneta se detuvo debido a la luz roja de un semáforo. En ese momento descendieron cuatro sujetos armados desde otro vehículo y dispararon contra la unidad atacada.

La Policía Nacional identificó 23 casquillos de bala durante las primeras inspecciones. Hasta ese momento, las autoridades no habían comunicado un móvil oficial para el atentado.

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Cuatro ocupantes se encontraban dentro del vehículo

Cuatro sujetos armados descendieron de otro vehículo y dispararon contra una camioneta Ford Ranger detenida por el semáforo. Facebook

De acuerdo con los reportes difundidos durante la cobertura, dentro de la camioneta viajaban cuatro personas: el conductor, el copiloto, una mujer ubicada en la parte posterior y un menor de edad.

Tres de los ocupantes resultaron heridos. Además, las imágenes permitieron observar que uno de ellos descendió del vehículo tras el ataque y se alejó del lugar para escapar de los disparos.

Las víctimas recibieron atención médica y fueron trasladadas a centros de salud. Durante la transmisión se informó que los heridos permanecían estables mientras continuaban las evaluaciones médicas correspondientes.

Testigos relatan momentos de tensión tras los disparos

La magnitud del ataque provocó alarma entre las personas que se encontraban cerca de la zona. Comerciantes y vecinos buscaron refugio apenas escucharon las detonaciones.

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Una vendedora describió lo sucedido desde su perspectiva. “Yo me corrí para allá, ya dije: bala perdida. Dios mío, yo me he entrado acá a la farmacia allá”, manifestó al recordar los instantes posteriores al inicio del ataque.

La misma testigo explicó que escuchó una secuencia continua de disparos. “Como si fuera trueno. Toc, toc, toc, toc, toc”, relató durante la entrevista realizada en las inmediaciones de la avenida España.

Su testimonio reflejó la preocupación de quienes desarrollan actividades comerciales en el sector y presenciaron el episodio a pocos metros de distancia.

Autoridades continúan con las investigaciones

La Policía Nacional encontró 23 casquillos de bala durante las primeras diligencias en la escena. Facebook

La Policía Nacional acordonó el área para realizar peritajes y recopilar evidencias. Los agentes permanecieron en la zona mientras se efectuaban las diligencias iniciales.

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Durante la cobertura periodística también se informó sobre la identificación de algunos de los ocupantes del vehículo. Según fuentes policiales entre los afectados figuran Elizabeth Consuelo Gutiérrez, José Luis Martínez y Luis Enrique de Paz Silva. Asimismo, se reportó la presencia de un bebé de seis meses dentro de la camioneta al momento del ataque.

Las autoridades todavía no habían confirmado públicamente las causas del atentado. No obstante, durante la transmisión se mencionó que existían versiones preliminares que vinculaban el hecho con disputas entre organizaciones criminales, una hipótesis que permanecía bajo evaluación policial mientras avanzaban las investigaciones y la recopilación de pruebas obtenidas en la escena.

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