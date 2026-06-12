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Carolina Takahashi explica por qué Antonio Rizola no la convocó a la selección tras su paso por Europa: “No me necesita”

La armadora peruana reveló que conversó con el DT brasileño tras regresar de Suecia y le expresó su disposición para integrar el equipo nacional; sin embargo, recibió una respuesta negativa

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Asimismo, se refirió a la conversación que tuvo con el técnico Antonio Rizola - Crédito: Puro Vóley.

Luego de una complicada experiencia en el voleibol sueco y su reciente regreso al Perú para incorporarse a Circolo Sportivo Italiano, Carolina Takahashi apareció como una de las posibles alternativas para la selección nacional. Sin embargo, la armadora no fue incluida en la convocatoria de Antonio Rizola para los desafíos internacionales de este año.

Pese a ello, la colocadora peruana sí estuvo en contacto con el entrenador brasileño. Tras volver al país luego de su paso por Lindesberg Volley de Suecia, sostuvo una conversación con el técnico para ponerlo al tanto de su situación y expresarle su disposición de integrar el combinado patrio en caso fuera requerida.

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Lejos de cuestionar la decisión, Takahashi aseguró entender la postura de Rizola y reconoció que actualmente existe un amplio grupo de jugadoras siendo evaluadas dentro del proceso de renovación que atraviesa la selección peruana. Además, se mostró dispuesta a seguir trabajando para volver a meterse en la pelea por un lugar en futuras convocatorias.

En una entrevista concedida a ‘Puro Vóley’, la armadora contó que decidió ponerse en contacto con Rizola una vez instalada nuevamente en el Perú. Durante la charla le explicó cómo había sido su experiencia en Europa, marcada por buenos momentos deportivos, pero también por los problemas que atravesó tras sufrir una lesión en Suecia.

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“Yo entiendo al profesor porque yo he visto la lista y es enorme. Yo conversé con él y le comenté un poquito de cómo me había ido en Suecia, de lo que había sucedido y que cualquier cosa yo estaba a disposición... siempre y cuando él vea la necesidad de que yo vaya. La conversación fue ya estando acá en Perú”, señaló.

Pese a su experiencia en Europa, Carolina Takahashi no fue convocada por Antonio Rizola. Crédito: Lindesberg Volley
Pese a su experiencia en Europa, Carolina Takahashi no fue convocada por Antonio Rizola.

“Ahorita no me necesita”

Durante la conversación, Takahashi recibió una respuesta clara por parte de Rizola. La armadora explicó que el técnico brasileño fue sincero sobre su situación dentro del actual proceso de la selección y le hizo saber que, por ahora, no forma parte de sus planes inmediatos para los compromisos internacionales de la temporada.

“Ahorita no me necesita. Supongo que ahora que él me podrá ver jugar, ya él decidirá si me convoca”, reveló la voleibolista de Circolo, quien aseguró haber tomado la decisión con total naturalidad y respeto hacia el trabajo que viene realizando el comando técnico.

Actualmente, Rizola trabaja con Yadhira Anchante y Lucía Magallanes en la posición de armadora dentro del grupo que se prepara para representar al país en los próximos torneos internacionales. Pese a ello, Takahashi no pierde la esperanza de volver a vestir la camiseta blanquirroja y confía en que una buena temporada con Circolo le permita volver a entrar en la órbita de la selección peruana.

Carolina Takahashi integró la selección peruana en categorías base.
Carolina Takahashi integró la selección peruana en categorías base. Crédito: Instagram

Su postura sobre las jugadoras que rechazaron convocatorias

Durante la entrevista, la nueva incorporación de Circolo Sportivo Italiano también fue consultada por los casos de algunas voleibolistas que decidieron no aceptar llamados recientes de la selección peruana. Aunque evitó cuestionar las decisiones individuales de sus compañeras, dejó en claro cuál sería su postura si recibiera una convocatoria en el futuro.

“Yo no sé qué motivos tengan las otras chicas. No puedo juzgarlas porque no lo sé, pero yo no le diría no a la selección”, afirmó.

Las declaraciones de Takahashi llegan en un momento de renovación para el combinado nacional, que continúa trabajando bajo la conducción de Antonio Rizola con el objetivo de elevar el nivel competitivo del equipo y recuperar protagonismo en el ámbito internacional. Por ahora, la armadora tendrá como principal reto consolidarse en Circolo. Sin embargo, mantiene intacta la ilusión de volver a vestir la camiseta blanquirroja y demostrar que todavía puede aportar al proyecto de la selección en los próximos años.

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