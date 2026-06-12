Monique Pardo revive su caída en televisión y lanza una dura acusación contra Edson Dávila: "Esas personas deberían estar presas"

Monique Pardo narra los detalles de su accidente en el programa de Gisela Valcárcel, asegurando que no fue una caída sino un "aventón" provocado por Edson Dávila. Además, revela las graves consecuencias de salud que le dejó el incidente. Video: YouTube Contra el Tráfico

Monique Pardo volvió a hablar del accidente que sufrió el 4 de junio de 2021 en el programa ‘El artista del año’ de Gisela Valcárcel, y esta vez sus declaraciones apuntaron directamente al conductor Edson Dávila ‘Giselo’, quien acaba de ser anunciado como el nuevo rostro del prime time de los sábados de América TV.

En una entrevista con Ricardo Rondón en el programa digital ‘Contra el tráfico’ de Exitosa, la artista fue tajante: “Esas personas deberían estar presas”. Pardo precisó que lo ocurrido no fue una caída accidental sino lo que ella describió como un “aventón”.

PUBLICIDAD

Según el relato de Monique, la prohibición durante el ensayo era clara: la plataforma donde estaba parada no debía moverse mientras ella estuviera sobre ella. “Se ve, él se mira con Anthony Aranda y ¡pum! Me empujan hacia atrás y yo salgo, pues. Un metro sesenta y tres”, relató, en referencia a la altura desde la que cayó, teniendo en cuenta su altura. Rondón reconoció que la caída “fue aparatosa”.

Lo que muestran las imágenes

Las imágenes del episodio, no obstante, no muestran a Dávila en el momento del accidente. Lo que se observa es al bailarín y coreógrafo Anthony Aranda —actual esposo de Melissa Paredes— junto a otro bailarín, quienes mueven la plataforma tipo trono como parte de la coreografía, sin advertir que Pardo estaba de pie sobre ella. La artista, a su vez, tampoco fue informada de que el mueble sería desplazado en ese momento, lo que le hizo perder el equilibrio y caer frontalmente sobre el escenario.

PUBLICIDAD

Monique Pardo revivió su caída en 'El artista del año' y apuntó contra Edson Dávila 'Giselo' en una entrevista con Ricardo Rondón.

Pardo participaba en la presentación como refuerzo del cantante Diego Val. Aunque fue auxiliada por bailarines y continuó el número, los gestos de dolor fueron evidentes. Más tarde denunció falta de atención médica inmediata y negligencia en los protocolos de seguridad por parte de la producción del programa y de GV Producciones, la productora de Valcárcel.

Lesión cardíaca y proceso judicial

Al ser consultada por Rondón sobre las consecuencias físicas, Pardo reveló el alcance de las secuelas: “Tengo una lesión cardíaca. Insuficiencia cardíaca tricuspídea fue lo que dijeron al principio”. La artista también sufrió traumatismos en cráneo, tórax, rodillas y manos, y en distintos momentos debió utilizar silla de ruedas. Declaró además haber atravesado episodios de depresión y que el accidente afectó su salud mental.

PUBLICIDAD

Semanas después del accidente, Pardo inició una demanda legal contra América TV y GV Producciones por negligencia, exigiendo en distintas etapas una indemnización que llegó a oscilar entre S/250 000 y hasta un millón de soles. En agosto de 2025, el Poder Judicial falló a su favor, pero el monto ordenado fue de S/30 000 por daño moral y S/287.76 por gastos médicos.

Poder Judicial falló a favor de Monique Pardo: América TV y Gisela Valcárcel deberán pagarle S/. 30 mil por caída en programa. Panamericana TV.

La artista y su defensa consideraron la cifra insuficiente y anunciaron una apelación en busca de una compensación que contemple la totalidad de los daños, incluidos los meses en que no pudo trabajar por las secuelas.

PUBLICIDAD

En la entrevista con Rondón, Pardo cerró el tema con humor al señalar que el problema cardíaco “ya le molesta un poquito, solamente cuando ve chicos guapos”, lo que arrancó risas al conductor. La artista también hizo referencia a su fe como sustento en los momentos más difíciles: “Dios existe y yo siempre me aferro a Jesús. Por él estoy viva”.