Gas natural vs balón de gas: cuánto dinero puedes ahorrar y cuál es más seguro para tu hogar

Una imagen comparativa realista muestra una estufa de gas natural conectada a la pared junto a una olla hirviendo y un balón de gas de 15 kg con un hornillo portátil, ilustrando las dos principales fuentes de energía para cocinar en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por el gas natural continúa creciendo entre las familias peruanas debido a su menor costo frente al balón de gas y a las ventajas asociadas a su suministro continuo. De acuerdo con información difundida por Osinergmin, un hogar puede reducir significativamente su gasto mensual en combustible al migrar hacia este sistema.

Además del ahorro económico, especialistas destacan que el gas natural presenta características que contribuyen a una mayor seguridad ante eventuales fugas y elimina la necesidad de reemplazar periódicamente los balones tradicionales.

Antes de realizar el cambio, sin embargo, es importante conocer cuánto puede ahorrar una familia, qué diferencias existen en materia de seguridad y cómo verificar si una vivienda cuenta con las condiciones necesarias para acceder al servicio.

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El decreto también establece que los concesionarios reporten a Osinergmin los volúmenes de gas asignados durante la emergencia. Foto: Minería y Proyectos

Ahorro mensual

El principal atractivo del gas natural es el ahorro mensual que puede generar en el presupuesto familiar. Según cifras difundidas por Osinergmin, un hogar con gas natural puede registrar un gasto promedio mensual de S/ 25.29, mientras que el uso de un balón de gas de GLP de 10 kilogramos representa un desembolso aproximado de S/ 58.70.

Esto significa una diferencia de S/ 33.41 al mes, equivalente a una reducción cercana al 57 % en el gasto destinado al combustible para cocinar y otros usos domésticos.

El beneficio puede incrementarse cuando el servicio se utiliza para varios equipos dentro de la vivienda, como:

Cocina.

Terma.

Secadora de ropa.

La imagen ilustra la diferencia entre el uso de gas natural, con un contador y cocina empotrada, y gas envasado (balón de gas), con un cilindro y quemador portátil en una cocina doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguridad ante fugas

La seguridad ante fugas es otro aspecto que suele influir en la decisión de los usuarios. Según Osinergmin, el gas natural es más liviano que el aire, por lo que tiende a elevarse y dispersarse rápidamente cuando ocurre una fuga de gas.

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Esta característica reduce la acumulación del combustible en espacios cerrados y disminuye el riesgo de incidentes graves si se aplican adecuadamente los protocolos de emergencia. No obstante, el mantenimiento periódico de las instalaciones sigue siendo fundamental para prevenir accidentes.

Ante una fuga de gas natural, las recomendaciones son:

Cerrar las válvulas de los artefactos.

Abrir puertas y ventanas.

Evitar encender o apagar interruptores eléctricos.

No utilizar celulares dentro del ambiente afectado.

Solicitar ayuda desde una zona segura.

Comparación visual entre una instalación de gas natural con medidor y una estufa alimentada por un balón de gas, mostrando las alternativas energéticas en las cocinas residenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suministro continuo

Otra diferencia importante es el suministro continuo. Mientras los usuarios de balones de GLP deben estar pendientes de la reposición del combustible, quienes cuentan con gas natural reciben el servicio de forma permanente mediante una red de distribución.

Esto evita interrupciones inesperadas durante la preparación de alimentos y elimina la necesidad de coordinar la compra o entrega de nuevos balones. En ese sentido, la disponibilidad continua del servicio se ha convertido en una de las ventajas más valoradas por los hogares que ya realizaron la migración hacia el gas natural.

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Además de la comodidad, este sistema evita que las familias tengan que almacenar balones dentro de la vivienda o depender de la disponibilidad de distribuidores en momentos de alta demanda.

La imagen muestra la clara distinción entre la instalación de gas natural con su contador y el uso práctico de un balón de gas con estufa portátil, ilustrando dos métodos comunes de suministro energético doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compatibilidad de la instalación

Antes de solicitar una conexión de gas natural, es necesario confirmar que la vivienda se encuentre dentro de una zona con cobertura de servicio y que la instalación de gas natural cumpla con los requisitos técnicos exigidos.

Durante la evaluación se revisan aspectos como:

Disponibilidad de red de gas natural en el sector.

Estado de las instalaciones internas.

Compatibilidad de la cocina a gas y otros artefactos.

Ubicación adecuada de las tuberías.

Cumplimiento de normas de seguridad.

Una imagen comparativa realista muestra una cocina equipada con gas natural y otra con un balón de gas para ilustrar las diferencias entre ambos sistemas energéticos domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con un ahorro potencial superior al 50 %, un suministro permanente y características que favorecen la seguridad, el gas natural se presenta como una alternativa cada vez más considerada por los hogares peruanos que buscan reducir gastos y mejorar la eficiencia de sus servicios domésticos.

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