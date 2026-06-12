Gas natural vs balón de gas: cuánto dinero puedes ahorrar y cuál es más seguro para tu hogar

El interés por el gas natural continúa creciendo entre las familias peruanas debido a su menor costo frente al balón de gas y a las ventajas asociadas a su suministro continuo. De acuerdo con información difundida por Osinergmin, un hogar puede reducir significativamente su gasto mensual en combustible al migrar hacia este sistema.
Además del ahorro económico, especialistas destacan que el gas natural presenta características que contribuyen a una mayor seguridad ante eventuales fugas y elimina la necesidad de reemplazar periódicamente los balones tradicionales.
Antes de realizar el cambio, sin embargo, es importante conocer cuánto puede ahorrar una familia, qué diferencias existen en materia de seguridad y cómo verificar si una vivienda cuenta con las condiciones necesarias para acceder al servicio.
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Ahorro mensual
El principal atractivo del gas natural es el ahorro mensual que puede generar en el presupuesto familiar. Según cifras difundidas por Osinergmin, un hogar con gas natural puede registrar un gasto promedio mensual de S/ 25.29, mientras que el uso de un balón de gas de GLP de 10 kilogramos representa un desembolso aproximado de S/ 58.70.
Esto significa una diferencia de S/ 33.41 al mes, equivalente a una reducción cercana al 57 % en el gasto destinado al combustible para cocinar y otros usos domésticos.
El beneficio puede incrementarse cuando el servicio se utiliza para varios equipos dentro de la vivienda, como:
- Cocina.
- Terma.
- Secadora de ropa.
Seguridad ante fugas
La seguridad ante fugas es otro aspecto que suele influir en la decisión de los usuarios. Según Osinergmin, el gas natural es más liviano que el aire, por lo que tiende a elevarse y dispersarse rápidamente cuando ocurre una fuga de gas.
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Esta característica reduce la acumulación del combustible en espacios cerrados y disminuye el riesgo de incidentes graves si se aplican adecuadamente los protocolos de emergencia. No obstante, el mantenimiento periódico de las instalaciones sigue siendo fundamental para prevenir accidentes.
Ante una fuga de gas natural, las recomendaciones son:
- Cerrar las válvulas de los artefactos.
- Abrir puertas y ventanas.
- Evitar encender o apagar interruptores eléctricos.
- No utilizar celulares dentro del ambiente afectado.
- Solicitar ayuda desde una zona segura.
Suministro continuo
Otra diferencia importante es el suministro continuo. Mientras los usuarios de balones de GLP deben estar pendientes de la reposición del combustible, quienes cuentan con gas natural reciben el servicio de forma permanente mediante una red de distribución.
Esto evita interrupciones inesperadas durante la preparación de alimentos y elimina la necesidad de coordinar la compra o entrega de nuevos balones. En ese sentido, la disponibilidad continua del servicio se ha convertido en una de las ventajas más valoradas por los hogares que ya realizaron la migración hacia el gas natural.
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Además de la comodidad, este sistema evita que las familias tengan que almacenar balones dentro de la vivienda o depender de la disponibilidad de distribuidores en momentos de alta demanda.
Compatibilidad de la instalación
Antes de solicitar una conexión de gas natural, es necesario confirmar que la vivienda se encuentre dentro de una zona con cobertura de servicio y que la instalación de gas natural cumpla con los requisitos técnicos exigidos.
Durante la evaluación se revisan aspectos como:
- Disponibilidad de red de gas natural en el sector.
- Estado de las instalaciones internas.
- Compatibilidad de la cocina a gas y otros artefactos.
- Ubicación adecuada de las tuberías.
- Cumplimiento de normas de seguridad.
Con un ahorro potencial superior al 50 %, un suministro permanente y características que favorecen la seguridad, el gas natural se presenta como una alternativa cada vez más considerada por los hogares peruanos que buscan reducir gastos y mejorar la eficiencia de sus servicios domésticos.
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