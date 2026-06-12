Perú

Gas natural vs balón de gas: cuánto dinero puedes ahorrar y cuál es más seguro para tu hogar

La disponibilidad de redes de distribución y la compatibilidad de las instalaciones internas son factores clave antes de solicitar el servicio en una vivienda

Guardar
Google icon
Comparativo de sistemas de gas: una estufa moderna conectada a la pared con fuego azul y un balón de gas naranja de 15 kg conectado a un hornillo portátil.
Una imagen comparativa realista muestra una estufa de gas natural conectada a la pared junto a una olla hirviendo y un balón de gas de 15 kg con un hornillo portátil, ilustrando las dos principales fuentes de energía para cocinar en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por el gas natural continúa creciendo entre las familias peruanas debido a su menor costo frente al balón de gas y a las ventajas asociadas a su suministro continuo. De acuerdo con información difundida por Osinergmin, un hogar puede reducir significativamente su gasto mensual en combustible al migrar hacia este sistema.

Además del ahorro económico, especialistas destacan que el gas natural presenta características que contribuyen a una mayor seguridad ante eventuales fugas y elimina la necesidad de reemplazar periódicamente los balones tradicionales.

Antes de realizar el cambio, sin embargo, es importante conocer cuánto puede ahorrar una familia, qué diferencias existen en materia de seguridad y cómo verificar si una vivienda cuenta con las condiciones necesarias para acceder al servicio.

PUBLICIDAD

El decreto también establece que los concesionarios reporten a Osinergmin los volúmenes de gas asignados durante la emergencia
El decreto también establece que los concesionarios reporten a Osinergmin los volúmenes de gas asignados durante la emergencia. Foto: Minería y Proyectos

Ahorro mensual

El principal atractivo del gas natural es el ahorro mensual que puede generar en el presupuesto familiar. Según cifras difundidas por Osinergmin, un hogar con gas natural puede registrar un gasto promedio mensual de S/ 25.29, mientras que el uso de un balón de gas de GLP de 10 kilogramos representa un desembolso aproximado de S/ 58.70.

Esto significa una diferencia de S/ 33.41 al mes, equivalente a una reducción cercana al 57 % en el gasto destinado al combustible para cocinar y otros usos domésticos.

El beneficio puede incrementarse cuando el servicio se utiliza para varios equipos dentro de la vivienda, como:

  • Cocina.
  • Terma.
  • Secadora de ropa.
Comparación de estufa de gas natural con olla y medidor, y balón de gas naranja con quemador portátil, ambos con llamas activas en una cocina.
La imagen ilustra la diferencia entre el uso de gas natural, con un contador y cocina empotrada, y gas envasado (balón de gas), con un cilindro y quemador portátil en una cocina doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguridad ante fugas

La seguridad ante fugas es otro aspecto que suele influir en la decisión de los usuarios. Según Osinergmin, el gas natural es más liviano que el aire, por lo que tiende a elevarse y dispersarse rápidamente cuando ocurre una fuga de gas.

PUBLICIDAD

Esta característica reduce la acumulación del combustible en espacios cerrados y disminuye el riesgo de incidentes graves si se aplican adecuadamente los protocolos de emergencia. No obstante, el mantenimiento periódico de las instalaciones sigue siendo fundamental para prevenir accidentes.

Ante una fuga de gas natural, las recomendaciones son:

  • Cerrar las válvulas de los artefactos.
  • Abrir puertas y ventanas.
  • Evitar encender o apagar interruptores eléctricos.
  • No utilizar celulares dentro del ambiente afectado.
  • Solicitar ayuda desde una zona segura.
Una imagen dividida horizontalmente que muestra una estufa de gas natural con medidor a la izquierda y una estufa con un balón de gas rojo a la derecha.
Comparación visual entre una instalación de gas natural con medidor y una estufa alimentada por un balón de gas, mostrando las alternativas energéticas en las cocinas residenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suministro continuo

Otra diferencia importante es el suministro continuo. Mientras los usuarios de balones de GLP deben estar pendientes de la reposición del combustible, quienes cuentan con gas natural reciben el servicio de forma permanente mediante una red de distribución.

Esto evita interrupciones inesperadas durante la preparación de alimentos y elimina la necesidad de coordinar la compra o entrega de nuevos balones. En ese sentido, la disponibilidad continua del servicio se ha convertido en una de las ventajas más valoradas por los hogares que ya realizaron la migración hacia el gas natural.

Además de la comodidad, este sistema evita que las familias tengan que almacenar balones dentro de la vivienda o depender de la disponibilidad de distribuidores en momentos de alta demanda.

Imagen dividida. Izquierda: Mujer y niño cocinando con gas natural en estufa de cocina. Derecha: Mano manipulando balón de gas rojo conectado a estufa pequeña.
La imagen muestra la clara distinción entre la instalación de gas natural con su contador y el uso práctico de un balón de gas con estufa portátil, ilustrando dos métodos comunes de suministro energético doméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Compatibilidad de la instalación

Antes de solicitar una conexión de gas natural, es necesario confirmar que la vivienda se encuentre dentro de una zona con cobertura de servicio y que la instalación de gas natural cumpla con los requisitos técnicos exigidos.

Durante la evaluación se revisan aspectos como:

  • Disponibilidad de red de gas natural en el sector.
  • Estado de las instalaciones internas.
  • Compatibilidad de la cocina a gas y otros artefactos.
  • Ubicación adecuada de las tuberías.
  • Cumplimiento de normas de seguridad.
Imagen dividida que muestra una cocina moderna con gas natural a la izquierda y una estufa con un balón de gas naranja a la derecha.
Una imagen comparativa realista muestra una cocina equipada con gas natural y otra con un balón de gas para ilustrar las diferencias entre ambos sistemas energéticos domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con un ahorro potencial superior al 50 %, un suministro permanente y características que favorecen la seguridad, el gas natural se presenta como una alternativa cada vez más considerada por los hogares peruanos que buscan reducir gastos y mejorar la eficiencia de sus servicios domésticos.

Temas Relacionados

Gas naturalGLPBalón de gasperu-noticias

Más Noticias

Universitario afrontará exigente torneo de pretemporada en Brasil: chocará con Brasilia Vóley y Fluminense de Morando Morando

Por medio de sus redes sociales, el conjunto de la calle Odriozola confirmó su participación en la Copa Brasilia junto a las escuadras de la Superliga

Universitario afrontará exigente torneo de pretemporada en Brasil: chocará con Brasilia Vóley y Fluminense de Morando Morando

Rafael López Aliaga anuncia que postulará otra vez a la alcaldía tras perder la Presidencia: “Estoy viendo esa alternativa”

El exalcalde de Lima evalúa postular nuevamente a un municipio tras quedar fuera del balotaje presidencial y anunciar que no asumirá el cargo de senador

Rafael López Aliaga anuncia que postulará otra vez a la alcaldía tras perder la Presidencia: “Estoy viendo esa alternativa”

Carolina Takahashi explica por qué Antonio Rizola no la convocó a la selección tras su paso por Europa: “No me necesita”

La armadora peruana reveló que conversó con el DT brasileño tras regresar de Suecia y le expresó su disposición para integrar el equipo nacional; sin embargo, recibió una respuesta negativa

Carolina Takahashi explica por qué Antonio Rizola no la convocó a la selección tras su paso por Europa: “No me necesita”

Alerta naranja en Lima y otras 20 regiones hasta el 15 de junio: temperaturas de hasta 36 °C afectarán costa y sierra

El Senamhi advirtió que el episodio comenzará este sábado 13 de junio y se extenderá hasta el lunes 15, periodo en el que se registrarán altas temperaturas en la costa y la sierra, además de mayor radiación UV por la escasa nubosidad durante el mediodía

Alerta naranja en Lima y otras 20 regiones hasta el 15 de junio: temperaturas de hasta 36 °C afectarán costa y sierra

Alcaldes de Lima apoyan a Renzo Reggiardo para proteger el Centro Histórico ante protestas por resultados electorales

Municipalidad Metropolitana de Lima activa alerta máxima y recibe respaldo distrital para impedir manifestaciones políticas en zonas patrimoniales tras la ajustada definición entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Alcaldes de Lima apoyan a Renzo Reggiardo para proteger el Centro Histórico ante protestas por resultados electorales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Rafael López Aliaga anuncia que postulará otra vez a la alcaldía tras perder la Presidencia: “Estoy viendo esa alternativa”

Rafael López Aliaga anuncia que postulará otra vez a la alcaldía tras perder la Presidencia: “Estoy viendo esa alternativa”

Keiko Fujimori supera a Roberto Sánchez en el conteo oficial de la ONPE: votos del extranjero, clave en el resultado

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 98.254% Keiko Fujimori supera por muy poco Roberto Sánchez

Keiko Fujimori sobre impugnaciones del partido de Roberto Sánchez: “No vemos causal de nulidad, pero están en su derecho”

Rafael López Aliaga señala que “la gente de la ONPE y el JNE va a compartir celda” en prisión con el jefe de Ipsos

ENTRETENIMIENTO

Mariana Vértiz se gradúa como máster en Marketing y le dedica el logro a su hija con Gino Pesaressi

Mariana Vértiz se gradúa como máster en Marketing y le dedica el logro a su hija con Gino Pesaressi

Vibra Perú 2026: fechas, artistas, entradas y todo sobre el festival con Juanes y Gian Marco

Mariana Ramírez del Villar, directora de PROTV, explica los motivos por los que no salió al aire el programa de María Pía Copello

Karla Tarazona lanza contundente mensaje para las exparejas de Christian Domínguez: “Siempre consigo todo lo que quiero”

Susan Villanueva, hija de Melcochita, pone en duda el embarazo de Heydi Amado: "A las justas puede con su alma"

DEPORTES

Carolina Takahashi explica por qué Antonio Rizola no la convocó a la selección tras su paso por Europa: “No me necesita”

Carolina Takahashi explica por qué Antonio Rizola no la convocó a la selección tras su paso por Europa: “No me necesita”

Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 EN VIVO: así marcha la Semana 1 del torneo internacional

Santiago Ormeño se asegura una nueva aventura: acordada su incorporación al histórico Montevideo Wanderers

“Me lesioné y no me quisieron pagar”: Armadora peruana, Carolina Takahashi, reveló la dura experiencia que vivió en Europa

Perú será sede del Campeonato Panamericano Senior de Esgrima Lima 2026: la cita reunirá a más de 300 competidores