Alcaldes de Lima apoyan a Renzo Reggiardo para proteger el Centro Histórico ante protestas por resultados electorales

Palacio Municipal. (Foto: ANDINA/Archivo)

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) declaró alerta máxima en el Centro Histórico tras conocerse los resultados preliminares de las Elecciones 2026, marcados por una diferencia mínima en el conteo oficial de la ONPE que mantiene a Keiko Fujimori con una ligera ventaja.

Este escenario ha generado tensión y clima de incertidumbre en la capital, donde sectores opositores han anunciado movilizaciones para “defender el voto”.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó la adopción de medidas extraordinarias para resguardar el orden público ante el riesgo de incidentes.

“Estamos en alerta máxima para evitar violencia ante los anuncios de movilizaciones que, como era de esperarse, iban a suceder”, publicó Reggiardo en su cuenta de X.

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La municipalidad detalló que el Centro Histórico es declarado zona intangible para la realización de marchas o concentraciones, tanto políticas como sociales, priorizando la protección de monumentos, plazas y bienes culturales.

El plan de operaciones incluye cerca de mil cámaras de videovigilancia y patrullaje aéreo, sumado a la supervisión permanente desde el Centro de Control de Operaciones.

“¡Vigilancia total en el centro histórico de Lima! Cerca de 1000 cámaras de videovigilancia y patrullaje aéreo operan en tiempo real”, comunicó la MML. El municipio enfatizó que toda actividad que altere el orden será registrada y notificada a las autoridades pertinentes.

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En su comunicado oficial, la MML recalcó que “toda persona que promueva disturbios enfrentará las consecuencias legales correspondientes”. El despliegue de vigilancia busca garantizar tanto el libre tránsito como la seguridad de los ciudadanos y la protección del patrimonio cultural, en medio de un contexto postelectoral marcado por la incertidumbre.

Miles de manifestantes sostienen banderas peruanas y pancartas de 'Juntos por el Perú' en la Plaza San Martín de Lima durante la Marcha de los Cuatro Suyos, con edificios históricos y cielo nublado de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apoyo distrital al plan de Reggiardo

El plan de Renzo Reggiardo encontró respaldo inmediato de más de una docena de alcaldes distritales de Lima Metropolitana. En un pronunciamiento conjunto, los burgomaestres expresaron su apoyo a las acciones de la comuna limeña y exhortaron al Gobierno central a reforzar el control del orden interno con la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

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“Ante las anunciadas movilizaciones en el centro histórico de Lima, en el marco del actual proceso electoral, nos sumamos al pedido del alcalde Renzo Reggiardo Barreto al Gobierno central y al Ministerio Público de reforzar con carácter de urgencia el control del orden interno y las medidas de seguridad por parte de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas”, se lee en el comunicado.

Los alcaldes enfatizaron que “es responsabilidad del Gobierno central adoptar de inmediato las medidas correspondientes que permitan brindar seguridad y tranquilidad a los vecinos de Lima Metropolitana, además de salvaguardar los monumentos, plazas, edificios históricos y bienes de interés cultural del centro histórico de Lima”.

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El respaldo incluyó una mención expresa al plan operativo implementado por la Municipalidad de Lima. “Saludamos las acciones y el plan de operaciones que viene desplegando la Municipalidad de Lima y el estado de alerta máxima dispuesto por el alcalde Reggiardo, para evitar cualquier acto de violencia en la ciudad capital y expresamos nuestra disposición de sumarnos a las acciones de seguridad en nuestras respectivas jurisdicciones”.

Comunicado de la MML.