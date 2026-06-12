Perú

Mariana Vértiz se gradúa como máster en Marketing y le dedica el logro a su hija con Gino Pesaressi

La influencer peruana celebró el cierre de su posgrado con un mensaje emotivo sobre la maternidad, el esfuerzo diario y el ejemplo que quiso dejarle a su niña

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Cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, sentadas y riendo en una fotografía en blanco y negro, con vegetación oscura de fondo
La graduación de Mariana Vértiz reunió a su familia y convirtió a Gia en el centro emotivo de la ceremonia.

Mariana Vértiz cerró una etapa académica con una ceremonia de graduación que reunió a su familia y que convirtió a su hija Gia, fruto de su relación con el conductor y modelo Gino Pesaressi, en la protagonista más emotiva del evento. La influencer y empresaria peruana se graduó como máster en Marketing por la Universidad del Pacífico y dedicó el logro a la niña, quien estuvo presente durante toda la ceremonia.

“Verla mientras me graduaba me hacía el corazón pasita. Casi me pongo a llorar en innumerables veces porque que haya asistido es un ejemplo en vivo y en directo para ella”, escribió Vértiz en sus redes sociales. El mensaje que publicó tras la graduación fue extenso y personal. En él, Mariana recordó una pregunta que le hizo el rector de la universidad durante su entrevista de admisión y que, según contó, la acompañó durante todo el proceso: “Siendo mamá, ¿cómo vas a poder con la maestría?”.

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Acompaña a Mariana Vértiz en el día de su graduación. Este video captura la emoción y la alegría de recibir su diploma, un momento inolvidable que marca el fin de una etapa y el comienzo de un nuevo capítulo. Video: Instagram Mariana Vértiz

Su respuesta en ese momento fue directa: “Como hago con todo. Siempre puedo”. Años después, con el título en mano, retomó esa frase como el hilo conductor de su mensaje de graduación.

El esfuerzo detrás del título

Mariana fue explícita sobre lo que implicó completar el posgrado en paralelo a sus otras responsabilidades. “Ser mamá, trabajar, estudiar, emprender y seguir luchándola implica renunciar a muchas cosas. Pero cada sacrificio, cada hora invertida, cada meta que alcanzo tienen un solo propósito: construir un mejor futuro para mí y para mi hija y demostrarle que ella siempre puede alcanzar lo que se proponga”, escribió en la publicación.

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Mariana Vértiz, mujer de cabello rubio, sonríe vestida con toga y birrete de graduación negro con borla blanca, frente al logo de Pacífico Business School
Mariana Vértiz afirmó que completó la maestría mientras era mamá, trabajaba, estudiaba y emprendía.

La influencer también reflexionó sobre el significado del título más allá de lo académico. “Esta maestría no es solo un título ni aprendizaje. Es la prueba de que todo parte de un sueño y que se construye con disciplina, esfuerzo, perseverancia y la decisión constante de apostar por uno mismo”, concluyó en su mensaje.

Las felicitaciones de la familia

La graduación fue celebrada en familia. Natalie Vértiz, hermana menor de Mariana y exreina de belleza, le dedicó un mensaje en los comentarios de la publicación: “Mi hermana la más crack! Te amo! Siempre orgullosa de ti”. Los padres de ambas también estuvieron presentes en la ceremonia.

Mariana Vértiz en toga y birrete, abrazando a su hija, quien sostiene una carpeta, durante una ceremonia de graduación en blanco y negro
Mariana Vértiz se graduó como máster en Marketing por la Universidad del Pacífico y dedicó el logro a su hija Gia.

Camila Vértiz, la hermana menor, que recientemente completó sus estudios universitarios en Estados Unidos, siguió el evento a distancia mediante una transmisión en vivo y también le envió palabras de felicitación. La familia celebró el logro con una cena especial.

Quién es Mariana Vértiz

Mariana es cofundadora, junto a Natalie, del centro de belleza ‘V Studio’, uno de los más reconocidos de Lima, y mantiene una comunidad de cerca de un millón de seguidores en redes sociales, donde comparte contenido sobre maternidad, bienestar y emprendimiento. Su hija Gia nació de su relación con Pesaressi, con quien se separó en 2019.

Mariana Vértiz sonríe, luciendo toga y birrete de graduación, con un fondo gris. A la derecha, ella y otros graduados caminan en una ceremonia nocturna
La hermana de Natalie Vértiz dijo que su posgrado busca construir un mejor futuro para ella y para su hija Gia.

Pese al quiebre, ambos han mantenido una relación cordial centrada en la crianza conjunta de la niña, con apariciones públicas compartidas en fechas importantes como la Primera Comunión de Gia y mensajes de apoyo mutuo en redes sociales.

A inicios de 2026, Mariana también atravesó una ruptura sentimental con el periodista Francisco de Piérola, con quien había oficializado su relación en noviembre de 2025. Tras la separación, declaró estar en “una de las etapas más bonitas de su vida”, enfocada en su crecimiento personal y en nuevos proyectos.

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