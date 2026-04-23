Megaferia del Empleo llega a Lima Norte con más de 5.000 oportunidades laborales

El evento tendrá lugar el 29 y 30 de abril en el distrito de Comas. Foto: Andina

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) desarrollará una nueva edición de la Megaferia del Empleo en Lima Norte, una iniciativa que reunirá a decenas de empresas con el objetivo de facilitar el acceso a puestos formales. La actividad se realizará los días 29 y 30 de abril en el distrito de Comas.

En total, se pondrán a disposición más de 5.000 vacantes laborales gracias a la participación de 90 compañías. La convocatoria está dirigida a un público amplio, incluyendo jóvenes, adultos, adultos mayores, migrantes y personas con o sin experiencia previa, lo que amplía significativamente las posibilidades de inserción laboral.

Acceso directo a oportunidades laborales

La feria se llevará a cabo en el frontis del Centro Cívico Municipal de Comas, ubicado en la avenida 22 de Agosto s/n, en el horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Durante ambas jornadas, los asistentes podrán interactuar directamente con representantes de las empresas, lo que permitirá agilizar los procesos de selección.

El titular del sector Trabajo, Óscar Fernández Cáceres, resaltó el alcance de esta actividad. “Estamos acercando oportunidades reales de empleo a miles de ciudadanos en Lima Norte. En un solo lugar podrán postular, entrevistarse y acceder a trabajo formal con todos los beneficios de ley. Ese es nuestro compromiso: que el empleo llegue a quienes más lo necesitan”, subrayó.

Más de 5.000 puestos de trabajo estarán disponibles con la participación de 90 empresas. Foto: Andina

Diversidad de perfiles y puestos disponibles

Entre las posiciones ofertadas figuran roles como auxiliares de producción, técnicos mecánicos, electricistas, agentes de seguridad, cajeros, reponedores y asesores de ventas. También se incluyen plazas en áreas de logística, marketing y farmacia, lo que evidencia la diversidad de sectores involucrados.

Además, se han habilitado 118 vacantes exclusivas para personas con discapacidad, como parte de un enfoque inclusivo. Empresas como Nestlé, Financiera Efectiva y Besco participan activamente en esta línea, promoviendo la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

Servicios complementarios y apoyo al emprendimiento

La actividad no solo se centrará en la oferta de empleo. El MTPE también brindará servicios gratuitos orientados a mejorar la empleabilidad de los asistentes, como orientación laboral, emisión del Certificado Único Laboral y asesoría legal. Asimismo, se ofrecerá información sobre programas como Jóvenes Productivos, Capacíta-T, Mi Carrera, Formalízate Ahora y Recomienda.pe.

De forma paralela, 20 emprendedores formados en el programa “Aprender a Emprender” participarán exhibiendo y comercializando sus productos. Esta iniciativa busca dinamizar la economía local y visibilizar nuevos negocios en crecimiento.

La oferta incluye puestos como auxiliares de producción, técnicos mecánicos y electricistas, así como agentes de seguridad, cajeros, reponedores y asesores de ventas. Foto: Andina

Impacto y proyección del empleo formal

El desarrollo de este tipo de ferias forma parte de una estrategia más amplia para fomentar el empleo formal en la capital. Solo en 2025, el MTPE logró insertar a 27.490 personas en Lima Metropolitana mediante actividades de intermediación laboral y convocatorias similares.

Con esta nueva edición en Lima Norte, la entidad reafirma su apuesta por descentralizar el acceso al trabajo formal y generar espacios que conecten de manera directa a empleadores y ciudadanos en búsqueda de oportunidades.