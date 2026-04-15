Perú

Maratón del Empleo del Ministerio de Trabajo pondrá a disposición más de 800 vacantes en 18 empresas

La jornada, que se realizará en Ate, permitirá a los postulantes acceder directamente a procesos de selección en el mismo lugar, agilizando su inserción en el mercado laboral formal

Guardar
Los asistentes podrán evaluar ofertas y postular en el lugar, agilizando la búsqueda de empleo.
Los asistentes podrán evaluar ofertas y postular en el lugar, agilizando la búsqueda de empleo. Foto: Andina

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) realizará este miércoles 15 de abril una nueva edición de la Maratón del Empleo, iniciativa que concentrará en un solo espacio más de 800 oportunidades laborales formales. La jornada reunirá a 18 compañías que buscan incorporar personal en distintos rubros, facilitando el contacto directo entre empleadores y postulantes.

La actividad, organizada en coordinación con la Municipalidad de Ate, apunta a dinamizar el acceso al empleo mediante procesos de selección presenciales. Los asistentes podrán revisar opciones disponibles y postular en el mismo lugar, lo que reduce tiempos y simplifica el proceso de búsqueda para quienes desean insertarse o reinsertarse en el mercado laboral.

Convocatoria concentrada en un solo espacio

La feria se desarrollará entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m. en la plaza cívica de Santa Clara, a la altura del centro comercial Real Plaza, en el distrito de Ate. Durante ese horario, los participantes podrán recorrer los módulos de las empresas y aplicar directamente a las posiciones disponibles.

Para participar, será indispensable acudir con el DNI vigente en original y un currículum vitae actualizado. Este formato permitirá a las compañías evaluar perfiles en el momento y avanzar con entrevistas o filtros iniciales dentro de la misma jornada.

El evento, desarrollado en articulación con la Municipalidad de Ate, busca impulsar la inserción laboral a través de convocatorias presenciales.
El evento, desarrollado en articulación con la Municipalidad de Ate, busca impulsar la inserción laboral a través de convocatorias presenciales. Foto: Municipalidad de Ate

Perfiles operativos lideran la oferta laboral

Las vacantes disponibles se concentran principalmente en posiciones operativas, como operarios de almacén, agentes de seguridad, costureros, montacarguistas y personal de limpieza, entre otros. Esta diversidad responde a la demanda actual de sectores vinculados a logística, manufactura y servicios.

El titular del sector, Óscar Fernández Cáceres, destacó el alcance de esta iniciativa y remarcó su orientación social. “Desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo seguimos generando espacios concretos que acerquen a los ciudadanos a oportunidades laborales formales. Esta Maratón del Empleo es una muestra de nuestro compromiso por facilitar el acceso a un trabajo digno, especialmente para quienes se encuentran en búsqueda activa de empleo o desean mejorar su situación laboral”, señaló.

Empresas participantes y principales requerimientos

Entre las compañías que formarán parte de la jornada figuran Marathon Sports, que habilitará 50 puestos para almaceneros y 20 para choferes de reparto, así como Dinet, con requerimientos para 80 operarios de almacén, 10 agentes de seguridad y 10 operarios de producción.

También participará Yobel, que busca cubrir 100 plazas de operarios de almacén y 50 de apiladores, además de Textimax, con vacantes para costureros, operarios de producción y ayudantes de almacén. Por su parte, Corporativo Overall ofrecerá puestos para montacarguistas, estibadores y operarios de producción.

Entre las empresas que participarán en la jornada se encuentra Marathon Sports.
Entre las empresas que participarán en la jornada se encuentra Marathon Sports. Foto: Mall del Sur

Impacto de las ferias laborales en Lima Metropolitana

Durante el 2025, el MTPE logró insertar laboralmente a más de 27 mil personas en Lima Metropolitana a través de ferias y maratones de empleo. Estas actividades se han consolidado como un mecanismo efectivo de intermediación entre empresas y buscadores de trabajo.

Dentro de ese total, sobresale la incorporación de más de 10 mil mujeres, resultado de iniciativas como la bolsa de trabajo, programas dirigidos a personas con discapacidad y diversas modalidades formativas. Estas acciones se desarrollan tanto desde la sede central como en oficinas descentralizadas, ampliando su alcance en la capital.

Temas Relacionados

Maratón del EmpleoMTPEMinisterio de Trabajoperu-economia

Más Noticias

Universitario 0-1 Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

El cuadro ‘crema’ afronta un nuevo reto en el torneo continental ante el campeón chileno en el Monumental. Sigue todas las incidencias del encuentro

Universitario 0-1 Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy

El valor de las gasolinas se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales

Este es el precio de la gasolina en Lima hoy

Mónica Cabrejos pone en jaque la reconciliación de Alejandra Baigorria y Said Palao: “No han hecho terapia”

La psicóloga y conductora lanzó un fuerte cuestionamiento sobre el regreso de Alejandra y Said, advirtiendo que la pareja volvió sin una verdadera reflexión ni acompañamiento profesional tras la reciente crisis mediática

Mónica Cabrejos pone en jaque la reconciliación de Alejandra Baigorria y Said Palao: “No han hecho terapia”

El estado del tiempo en Chiclayo del martes 14 de abril

Las lluvias en Chiclayo son esporádicas y suelen presentarse entre enero y marzo, a veces asociadas al fenómeno de El Niño

El estado del tiempo en Chiclayo del martes 14 de abril

Dolor durante la menstruación o relaciones sexuales puede afectar la calidad de vida laboral, académica y social

La atención oportuna y los controles periódicos son clave para detectar a tiempo posibles patologías y evitar su progresión

Dolor durante la menstruación o relaciones sexuales puede afectar la calidad de vida laboral, académica y social
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Si el fraude se consuma, convoco a una marcha nacional”, afirma Rafael López Aliaga durante plantón frente al JNE en Lima

“Si el fraude se consuma, convoco a una marcha nacional”, afirma Rafael López Aliaga durante plantón frente al JNE en Lima

Dirección contra la Corrupción cita a Piero Corvetto en medio de investigaciones a la ONPE por irregularidades en elecciones

Jorge Nieto a candidatos que denuncian fraude electoral: “Que lo prueben y si no, que se callen la boca”

OEA advierte que falla logística de ONPE “alimentó narrativas de fraude” y exige calma ante la segunda vuelta

Resultados ONPE al 82.375 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Baigorria recibe críticas tras reconciliación con Said Palao: “Tan exitosa y con poco amor propio”

Alejandra Baigorria recibe críticas tras reconciliación con Said Palao: “Tan exitosa y con poco amor propio”

Mónica Cabrejos pone en jaque la reconciliación de Alejandra Baigorria y Said Palao: “No han hecho terapia”

María Pía Vallejos exige a Maju Mantilla no meterse en su relación con Gustavo Salcedo: “No te metas conmigo”

Diana Sánchez asegura sobre ampay de Said Palao: “Eso no es un error, es una decisión”, luego del perdón de Alejandra Baigorria

Marcelo Tinelli confima su separación con Milett Figueroa: “En excelentes términos con ella y su hermosa familia”

DEPORTES

Universitario 0-1 Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Universitario 0-1 Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Nolberto Solano arremete contra la gestión de Agustín Lozano en la FPF por el descalabro de la selección peruana: “Viven su mundo, no se preocupan”

Alineaciones de Universitario vs Coquimbo Unido HOY: titulares confirmados para duelo por fecha 2 de Copa Libertadores 2026

Perú igualó 1-1 con Paraguay en Cusco y se mantiene expectante en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol 2026

Alianza Lima definió el futuro de Pedro Aquino tras perder espacio en el equipo de Pablo Guede por la Liga 1 2026