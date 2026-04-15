Maratón del Empleo del Ministerio de Trabajo pondrá a disposición más de 800 vacantes en 18 empresas

Los asistentes podrán evaluar ofertas y postular en el lugar, agilizando la búsqueda de empleo. Foto: Andina

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) realizará este miércoles 15 de abril una nueva edición de la Maratón del Empleo, iniciativa que concentrará en un solo espacio más de 800 oportunidades laborales formales. La jornada reunirá a 18 compañías que buscan incorporar personal en distintos rubros, facilitando el contacto directo entre empleadores y postulantes.

La actividad, organizada en coordinación con la Municipalidad de Ate, apunta a dinamizar el acceso al empleo mediante procesos de selección presenciales. Los asistentes podrán revisar opciones disponibles y postular en el mismo lugar, lo que reduce tiempos y simplifica el proceso de búsqueda para quienes desean insertarse o reinsertarse en el mercado laboral.

Convocatoria concentrada en un solo espacio

La feria se desarrollará entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m. en la plaza cívica de Santa Clara, a la altura del centro comercial Real Plaza, en el distrito de Ate. Durante ese horario, los participantes podrán recorrer los módulos de las empresas y aplicar directamente a las posiciones disponibles.

Para participar, será indispensable acudir con el DNI vigente en original y un currículum vitae actualizado. Este formato permitirá a las compañías evaluar perfiles en el momento y avanzar con entrevistas o filtros iniciales dentro de la misma jornada.

El evento, desarrollado en articulación con la Municipalidad de Ate, busca impulsar la inserción laboral a través de convocatorias presenciales. Foto: Municipalidad de Ate

Perfiles operativos lideran la oferta laboral

Las vacantes disponibles se concentran principalmente en posiciones operativas, como operarios de almacén, agentes de seguridad, costureros, montacarguistas y personal de limpieza, entre otros. Esta diversidad responde a la demanda actual de sectores vinculados a logística, manufactura y servicios.

El titular del sector, Óscar Fernández Cáceres, destacó el alcance de esta iniciativa y remarcó su orientación social. “Desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo seguimos generando espacios concretos que acerquen a los ciudadanos a oportunidades laborales formales. Esta Maratón del Empleo es una muestra de nuestro compromiso por facilitar el acceso a un trabajo digno, especialmente para quienes se encuentran en búsqueda activa de empleo o desean mejorar su situación laboral”, señaló.

Empresas participantes y principales requerimientos

Entre las compañías que formarán parte de la jornada figuran Marathon Sports, que habilitará 50 puestos para almaceneros y 20 para choferes de reparto, así como Dinet, con requerimientos para 80 operarios de almacén, 10 agentes de seguridad y 10 operarios de producción.

También participará Yobel, que busca cubrir 100 plazas de operarios de almacén y 50 de apiladores, además de Textimax, con vacantes para costureros, operarios de producción y ayudantes de almacén. Por su parte, Corporativo Overall ofrecerá puestos para montacarguistas, estibadores y operarios de producción.

Entre las empresas que participarán en la jornada se encuentra Marathon Sports. Foto: Mall del Sur

Impacto de las ferias laborales en Lima Metropolitana

Durante el 2025, el MTPE logró insertar laboralmente a más de 27 mil personas en Lima Metropolitana a través de ferias y maratones de empleo. Estas actividades se han consolidado como un mecanismo efectivo de intermediación entre empresas y buscadores de trabajo.

Dentro de ese total, sobresale la incorporación de más de 10 mil mujeres, resultado de iniciativas como la bolsa de trabajo, programas dirigidos a personas con discapacidad y diversas modalidades formativas. Estas acciones se desarrollan tanto desde la sede central como en oficinas descentralizadas, ampliando su alcance en la capital.