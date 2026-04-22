“Variante agresiva” de leptospirosis deja cinco fallecidos en Piura: síntomas pueden ser mortales si no se detectan a tiempo

El brote de la infección, relacionado con la presencia de roedores y agua acumulada, motiva acciones preventivas urgentes para evitar complicaciones en la salud de la población| Andina

La leptospirosis, una enfermedad infecciosa asociada a condiciones de insalubridad y exposición a aguas contaminadas, ya ha dejado cinco fallecidos en Piura en lo que va del año, según confirmó la Dirección Regional de Salud (Diresa). El escenario preocupa no solo por el incremento de casos sospechosos, sino por la presencia de una variante especialmente agresiva que estaría elevando el riesgo de complicaciones graves en los pacientes.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, los contagios han crecido de forma sostenida desde marzo, pasando de 54 a 117 casos en observación. En paralelo, el avance del dengue en Piura, especialmente en la provincia de Morropón, añade presión a un sistema de salud que enfrenta múltiples frentes. La combinación de factores ambientales, almacenamiento de agua y resistencia de la población a intervenciones sanitarias eleva el riesgo de contagio y muerte en el norte del país.

Variante agresiva de leptospirosis eleva riesgo de muerte en Piura

MINSA advierte posible aumento de leptospirosis en 24 regiones por temporada de lluvias. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El director de la Diresa Piura, José Olivares, advirtió que la “variante extrema” detectada en los pacientes, denominada Interrogans Varillal, presenta un comportamiento más severo que en años anteriores. “El comportamiento del leptospira es diferente este año, porque el serotipo tiene mayores reservorios. Normalmente son roedores pero en este caso también se han encontrado en perritos y en cerdos (...) La variante que está circulando es bastante agresiva. Es necesario identificar los síntomas rápido”, explicó.

Las cinco muertes registradas se distribuyen en los distritos de Sullana, Bellavista, Piura, Castilla y Chulucanas. El caso más reciente corresponde a un ciudadano de la localidad de Santa Rosa, en Morropón, que criaba cerdos y habría vivido en condiciones insalubres, un factor clave en la propagación de la enfermedad. Según el reporte oficial, la mayoría de víctimas han sido mujeres.

La leptospirosis se transmite principalmente por contacto con agua o superficies contaminadas con la orina de animales infectados, especialmente roedores. Sin embargo, en este brote también se ha identificado la presencia de la bacteria en perros y cerdos, ampliando el rango de exposición. La infección puede ingresar al organismo a través de heridas en la piel, mucosas o incluso por la ingesta de agua no tratada.

Los síntomas suelen aparecer entre los dos y 26 días posteriores al contagio e incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso y dolores musculares, particularmente en las pantorrillas. En casos graves, puede presentarse compromiso respiratorio, ojos enrojecidos y fallas orgánicas múltiples. Especialistas advierten que más del 50% de los pacientes con afectación pulmonar severa pueden fallecer, incluso recibiendo atención en unidades de cuidados intensivos.

Aumento de dengue en Morropón agrava la crisis sanitaria

Pacientes con dengue reciben tratamiento, el 6 de septiembre de 2023, en el establecimiento de salud de Catacaos, departamento de Piura (Perú). EFE/Paolo Aguilar

En paralelo al brote de leptospirosis, la región enfrenta un repunte significativo de casos de dengue, especialmente en Morropón. Aunque las cifras acumuladas aún son menores que en años anteriores, la tendencia reciente genera preocupación. Hasta el momento se han reportado 2.027 casos probables y 423 confirmados, sin fallecidos.

El foco de alerta se concentra en sectores como Las Palmas y zonas cercanas a Chulucanas, donde la tasa de incidencia se ha incrementado en más de 400% en la última semana. “Desde el 2023 no se presentaba una incidencia tan grande”, señaló Olivares, al detallar el comportamiento inusual de la enfermedad en estas localidades.

Uno de los principales factores identificados es el almacenamiento de agua en recipientes como tinajones y baldes grandes, lo que favorece la reproducción del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue. A ello se suma la resistencia de algunos sectores de la población a permitir el ingreso de brigadas de salud encargadas de inspeccionar y eliminar criaderos.

Frente a este panorama, las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de reforzar las medidas de prevención tanto para la leptospirosis como para el dengue en Piura. Entre las recomendaciones se incluyen evitar el contacto con aguas estancadas, consumir únicamente agua hervida o tratada, mantener una adecuada higiene de alimentos y reforzar el control de residuos sólidos para reducir la presencia de roedores.

El tratamiento de la leptospirosis, según los protocolos del Instituto Nacional de Salud, debe iniciarse de inmediato ante la sospecha clínica, sin esperar confirmación de laboratorio. “El médico no debe perder tiempo esperando resultados de análisis y debe dar el tratamiento”, enfatizó el especialista Espinoza. La rapidez en la atención puede marcar la diferencia entre la recuperación y el desarrollo de complicaciones graves.

Mientras continúan las labores de vigilancia epidemiológica, el sistema de salud mantiene activa la alerta ante el incremento de enfermedades infecciosas en la región, en un contexto marcado por factores climáticos, sanitarios y sociales que favorecen su propagación.