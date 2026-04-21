El airado reclamo de Magaly Medina tras agresión de Rodrigo Brand a su reportero: “Espero que Latina pague la cámara que su actor rompió”

Magaly Medina denuncia la violenta agresión que sufrió uno de sus reporteros por parte del actor mexicano Rodrigo Brand, pareja de Mayra Goñi. El 'charro' y sus amigos golpearon al 'urraco' y destruyeron su equipo de trabajo tras ser captados juntos. ATV/ Magaly Tv La Firme.

La emisión del 20 de abril de Magaly TV, La Firme dejó una de las escenas más tensas de los últimos meses en la televisión local, luego de que el actor mexicano Rodrigo Brand protagonizara un violento episodio contra el equipo de prensa del programa conducido por Magaly Medina.

Lo que comenzó como un seguimiento habitual terminó provocando una reacción violenta que la conductora condenó con firmeza, generando un enérgico pronunciamiento en vivo no solo por la agresión contra los periodistas, sino también contra Latina, casa televisiva de la producción en la que trabajan el actor mexicano Rodrigo Brand y Mayra Goñi.

Magaly fulmina a actor mexicano: “Es un NN y actúa como matón”. Captura: Magaly Tv La Firme.

Una reacción que desató la indignación total

Magaly Medina no tardó en fijar posición tras ver las imágenes. Su reacción fue inmediata y sin filtros, marcando el tono de todo su descargo. “Una actitud bastante salvaje la que tuvieron estos, eh, actorcitos, ¿no? Desconocidos acá en nuestro medio”, lanzó, dejando en claro que no se trataba de un incidente menor, sino de un hecho que, a su criterio, cruzó todos los límites.

La conductora fue más allá al referirse al nivel de notoriedad del actor en el país. “Nosotros no tenemos la culpa que su novelita que hayan hecho no les funcione, nadie le pare bola, porque este es un NN para nosotros”, afirmó.

Magaly fulmina a actor mexicano: “Es un NN y actúa como matón”. Captura: Magaly Tv La Firme.

“Un comportamiento salvaje y matonesco”

Uno de los puntos más críticos de su intervención fue la descripción del comportamiento del actor y su entorno. “Y andaba ahí, parece con el hermano, el primo, no sé, el familiar, que estaba mucho más violento”, comentó, señalando que la agresión no fue aislada.

Magaly también respondió directamente a los insultos que, según las imágenes, recibió su equipo. “Y todavía atreverse a decir: ‘Oye, tus papás están orgullosos del trabajo que haces’”, recordó, para luego cuestionar: “Habría que preguntarle si sus papás a él lo educaron así a golpes para que lo hayan convertido en un hombre brutal, en un hombre beligerante”.

Magaly fulmina a actor mexicano: “Es un NN y actúa como matón”. Captura: Magaly Tv La Firme.

La diferencia entre una figura pública y un agresor

En su análisis, la conductora hizo una comparación clara entre lo ocurrido y lo que, según ella, debería ser la conducta adecuada. “Un hombre que no sabe hablar, que no sabe dar media vuelta, sonreír como lo hacen las grandes estrellas”, dijo, enfatizando que la violencia nunca debería ser una respuesta.

Además, explicó lo que considera una reacción correcta ante la prensa. “Cuando no quieren contestar una pregunta, solamente se callan, se van y se suben a su carro y se van. No tienen por qué atacar a seres indefensos que no están preparados para una golpiza”, remarcó.

Magaly fulmina a actor mexicano: “Es un NN y actúa como matón”. Captura: Magaly Tv La Firme.

Defensa frontal al trabajo de sus reporteros

Magaly Medina puso especial énfasis en el rol de su equipo, defendiendo su labor frente a lo que considera un ataque injustificado. “No puedes hacer eso, hacer un uso de tu poder sintiéndote más que todos nosotros”, expresó.

Luego detalló el contexto del trabajo periodístico nocturno. “Eran los investigadores de este programa, que solo estaban haciendo su chamba nocturna, una chamba de amanecida que hacen todos los fines de semana”, explicó, subrayando que no hubo provocación. “No para que unos borrachines, matones, patanes, los agredan. A mí me parece eso detestable, detestable”, insistió, reforzando su rechazo.

Magaly fulmina a actor mexicano: “Es un NN y actúa como matón”. Captura: Magaly Tv La Firme.

Magaly Medina arremete contra Latina

La conductora también apuntó hacia el canal con el que estaría vinculado el actor. “Y encima trabajan para Latina. Qué mal dejan al canal al que pertenecen, a la empresa que los ha traído”, sostuvo.

Además, volvió a recalcar el desconocimiento del actor en el medio local. “Acá no están en México, están en Lima, Perú, y acá no los conoce ni su mamá”, dijo, en una de sus frases más duras. Magaly también se refirió a Mayra Goñi, quien estuvo presente durante el incidente. “La hemos visto besuqueando tantos que ni nos causa asombro ver a otro”, comentó, relativizando la sorpresa por las imágenes.

Sin embargo, lo más crítico fue su observación sobre su reacción. “Pero no, ella se escondió, no quiso dar la cara, mientras que este la pegaba ahí”, señaló.

Magaly fulmina a actor mexicano: “Es un NN y actúa como matón”. Captura: Magaly Tv La Firme.

Magaly Medina le pide a Rodrigo Brand que pague la cámara que rompió

Otro punto clave fue el daño material causado durante el ataque. Magaly fue clara en su exigencia. “Me gustaría que este le hagan pagar la cámara que rompió, porque esa es el arma con el que trabaja”, afirmó, resaltando la importancia del equipo para el trabajo periodístico.

En uno de los momentos más tensos de su discurso, la conductora planteó un escenario que elevó el nivel de preocupación. “¿Y si tenía un arma? ¿Qué tal si no sacaba los puños, sino que sacaba un arma y le disparaba a nuestro investigador? Así es como se dan las grandes tragedias”, advirtió.

Magaly fulmina a actor mexicano: “Es un NN y actúa como matón”. Captura: Magaly Tv La Firme.

Un llamado directo y sin filtros a Latina

Finalmente, Magaly cerró su intervención con un mensaje contundente hacia el canal y el entorno del actor. “Le recomiendo a Latina que se deshaga de este matón, porque nada bueno les va a traer. La gente salvaje nada bueno puede traer”, sentenció.

Magaly fulmina a actor mexicano: “Es un NN y actúa como matón”. Captura: Magaly Tv La Firme.