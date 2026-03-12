Perú

Ocho niños viven con sus madres en el penal femenino de Sullana mientras 235 internas participan en programas de resocialización

Durante una visita al establecimiento penitenciario, autoridades del Ministerio de la Mujer destacaron los talleres productivos y las oportunidades educativas dirigidas a las internas

La entrada principal del Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Sullana, en Piura, donde internas y sus hijos menores participan en programas de formación y resocialización. (MIMP)

En el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Sullana, en la región Piura, 235 internas cumplen procesos judiciales o sentencias mientras participan en actividades orientadas a su formación y eventual reinserción social. Dentro del penal también viven ocho menores de edad —cuatro niñas y cuatro niños—, quienes permanecen junto a sus madres durante los primeros años de vida.

Los niños reciben atención y estimulación temprana en la cuna habilitada dentro del establecimiento, un espacio destinado a acompañar su desarrollo durante la primera infancia mientras sus madres cumplen condena o afrontan procesos judiciales.

El centro penitenciario fue visitado por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Hary Yzarra Trelles, quien recorrió las instalaciones para conocer las condiciones en las que viven las internas y las actividades vinculadas a su proceso de resocialización.

La ministra Hary Yzarra Trelles visitó el penal de Sullana para conocer las condiciones de las internas e impulsar procesos de resocialización y acceso a oportunidades educativas. (MIMP)

Talleres y capacitación para las internas

Las mujeres privadas de libertad participan en talleres productivos que forman parte de las estrategias orientadas a fortalecer sus habilidades laborales y facilitar su reintegración a la sociedad.

Durante el recorrido, las internas presentaron diversos productos elaborados en estas actividades, entre ellos artesanía, bisutería, confección, peluquería y repostería.

Estos talleres permiten que las participantes adquieran conocimientos y desarrollen oficios que podrían convertirse en una alternativa de ingresos una vez que recuperen su libertad.

La ministra Hary Yzarra Trelles dialoga con una interna del Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Sullana, Piura, durante su visita para supervisar las condiciones y programas de resocialización. (MIMP)

El establecimiento también impulsa iniciativas educativas dirigidas a ampliar las oportunidades de formación de las internas. Algunas de ellas cursan estudios técnicos o universitarios bajo modalidades que les permiten continuar su educación durante el cumplimiento de sus condenas.

Uno de los casos destacados fue el de Sandi Villaorduña Ortiz, quien cumple una condena de 12 años y se encuentra próxima a culminar la carrera de Derecho mediante un programa de educación a distancia.

Su historia refleja el interés de algunas internas por aprovechar las oportunidades educativas disponibles dentro del sistema penitenciario.

El testimonio de Sandi Villaorduña Ortiz, interna y estudiante de Derecho en la UTP, resalta el impacto de los programas educativos en el sistema penitenciario peruano. (MIMP)

El desafío de la reinserción social

Durante su encuentro con las internas, la ministra Yzarra destacó la importancia de los programas educativos y productivos en los procesos de reinserción social.

La titular del MIMP señaló que el acceso a formación y capacitación permite que las personas privadas de libertad puedan reconstruir sus proyectos de vida y desarrollar nuevas oportunidades para el futuro.

“Esta es la oportunidad para reconstruir, para edificar un nuevo presente y hacer un mejor mañana; no solo para ustedes mismas, sino para sus familias, sus hijos y nietos”, expresó la ministra durante su intervención.

Los talleres productivos en el Establecimiento Penitenciario de Sullana abarcan actividades como artesanía, bisutería, confección, peluquería y repostería. (MIMP)

La visita también permitió conocer el funcionamiento de las áreas de trabajo y capacitación que operan dentro del establecimiento penitenciario.

La ministra estuvo acompañada por la directora del penal, Jackeline Vásquez Gonzáles, y por la responsable del área de Trabajo y Responsabilización, Victoria Velasco Ato, quienes explicaron las iniciativas que se desarrollan para fortalecer las capacidades de las internas.

Mujeres internas del Establecimiento Penitenciario de Sullana participan activamente en talleres productivos, elaborando diversos productos como parte de sus programas de capacitación y reinserción social. (Andina)

Niños que crecen dentro de un establecimiento penitenciario

Uno de los espacios del penal está destinado a la atención de los menores que viven junto a sus madres. En la cuna del establecimiento, los ocho niños reciben acompañamiento y actividades de estimulación temprana que buscan favorecer su desarrollo durante los primeros años de vida.

Estos ambientes están diseñados para ofrecer condiciones de cuidado dentro de las limitaciones propias de un establecimiento penitenciario.

La presencia de niños dentro de cárceles es una situación contemplada en la normativa penitenciaria para los primeros años de vida, cuando las madres privadas de libertad mantienen la custodia directa de sus hijos.

Los espacios de cuidado infantil dentro de los penales buscan asegurar que los menores tengan acceso a atención básica, alimentación y actividades que contribuyan a su desarrollo mientras permanecen junto a sus madres.

En establecimientos como el penal femenino de Sullana, estas áreas representan uno de los esfuerzos por garantizar condiciones adecuadas para la primera infancia dentro de un entorno penitenciario.

Las actividades educativas y productivas dirigidas a las internas, junto con los espacios de atención para los menores, forman parte de las estrategias implementadas para acompañar los procesos de reinserción social y protección de poblaciones vulnerables dentro del sistema penitenciario.

